क्या जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती, जानें कितना असरदार है बुजुर्गों का यह तरीका?

Onion in Pocket Heat Stroke Myth: देश के कई हिस्सों में फिलहाल भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं गर्मी से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे भी जेब में प्याज रखने को लू से बचाव का तरीका बताते नजर आ रहे हैं. इसके बाद एक बार फिर यह पुराना देसी नुस्खा चर्चा में आ गया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या सच में जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती है और बुजुर्ग का यह तरीका कितना असरदार है.



क्या कहती है पुरानी मान्यता?



ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से माना जाता रहा है कि प्याज गर्मी को सोख लेता है. यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग बाहर निकलते समय जेब में प्याज रखने की सलाह देते थे. उनका मानना था कि इससे लू का असर शरीर पर कम पड़ता है.



क्या कहता है मेडिकल साइंस?



डॉक्टर और मेडिकल साइंस इस दावे को नहीं सही नहीं मानते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार लू तब लगती है, जब शरीर का आंतरिक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी पसीना ठीक से काम करना बंद कर देता है. ऐसे में शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है न कि किसी चीज को जेब में रखने की.



डॉक्टरों की क्या है राय?



डॉक्टरों के अनुसार जेब में प्याज रखने से लू से बचाव नहीं होता है. इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, वहीं अन्य एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि प्याज को शरीर के पास रखने से शरीर के तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है. डॉक्टरों का कहना है कि प्याज में मौजूद तत्व तभी फायदा देते हैं, जब इसे खाया जाए. जेब में रखने से न तो यह गर्मी सोख सकता है और न ही शरीर को ठंडा कर सकता है. कई बार यह सिर्फ मानसिक संतुष्टि देने वाले तरीका यानी प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है.



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प्याज में पाए जाने वाले तत्व और इसके फायदे



प्याज में विटामिन सी, विटामिन बी6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद क्वेरसेटिन नाम का कंपाउंड शरीर में सूजन कम करने और गर्मी के असर को घटाने में मदद करता है. साथ ही इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहने में मदद मिलती है.



लू से बचने के सही तरीके



डॉक्टर के अनुसार लू से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी जरूरी है. लू से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखें और बार-बार पानी पिएं. नारियल पानी, छाछ, तरबूज और खीरा जैसे फूड लें. ढीले और हल्के कपड़े पहनें. दोपहर के समय तेज धूप से बचें, शरीर और चेहरे को ढक कर ही बाहर निकले.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.