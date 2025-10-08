हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवाचौथ पर टेलर नहीं दे रहा ब्लाउज तो न हो परेशान, घर में खुद ऐसे कर लें तैयार

आप खुद भी घर पर आसानी से अपना मनपसंद ब्लाउज बना सकती हैं  वो भी बिल्कुल अपने स्टाइल, माप और पसंद के हिसाब से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस थोड़ा समय और सही तरीका चाहिए.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 08 Oct 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

कई बार ऐसा होता है कि आपने शादी या फंक्शन के लिए स्पेशल साड़ी तो खरीद ली, लेकिन जब ब्लाउज सिलवाने की बारी आई तो टेलर ने मना कर दिया या बहुत देर कर दी. ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें.  लेकिन अब आपको किसी टेलर के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है. आप खुद भी घर पर आसानी से अपना मनपसंद ब्लाउज बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल अपने स्टाइल, मेजरमेंट और पसंद के हिसाब से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस थोड़ा समय और सही तरीका चाहिए. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टेलर ब्लाउज नहीं दे रहा  तो घर में खुद कैसे तैयार कर लें. 
 
घर में खुद कैसे तैयार कर लें ब्लाउज?

1. सबसे पहले सोचें कैसा ब्लाउज चाहिए: ब्लाउज बनाते समय सबसे जरूरी होता है कि आपकी पसंद और जरूरत क्या है जो आपको पहले सोचने चाहिए. ऐसे में पहले सोचें कि ब्लाउज की लंबाई कितनी हो, फिटिंग कैसी हो, नेकलाइन कैसी हो, आस्तीन कैसी हो, बैक हिस्सा बंद हो या खुला और कपड़ा कौन सा हो. साथ ही सजावट में क्या चीजें शामिल करनी हैं. 

2. एक आसान स्केच बनाएं: आप कागज पर एक सिंपल क्रोकी  बना सकती हैं.इस पर आप अपने मनचाहे ब्लाउज का डिज़ाइन बना सकती हैं. जिसमें फ्रंट, बैक और स्लीव्स का आइडिया हो. ये आपको समझने में मदद करेगा कि ब्लाउज बनाते समय क्या-क्या ध्यान रखना है. 

3. अब मेजरमेंट लें: अपने शरीर से जुड़ी जरूरी मेजरमेंट लें. जिसमें बस्ट, कमर , कंधों की चौड़ाई, स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई, गर्दन की फ्रंट और बैक गहराई मेजर करें. साथ ही मेजरमेंट लेते समय ध्यान रखें कि टेप बहुत टाइट या ढीला न हो. 

4.  ब्लाउज का पैटर्न: बड़े कागज या पुराने अखबार पर ब्लाउज के अलग-अलग हिस्सों की शेप बनाएं. जिसमें आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, आस्तीन और नेकलाइन रखें.  हर पैटर्न का नाम और मेजर जरूर लिखें ताकि कपड़ा काटते समय कोई कन्फ्यूजन न हो. 

5. अब काटें कपड़ा: पैटर्न को कपड़े पर रखकर पिन से अटका लें. अब उसी शेप में कपड़ा काटें.ध्यान रखें कि सिलाई के लिए हर तरफ 0.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ें. अगर आप ब्लाउज में अंदर की तरफ लाइनिंग लगाना चाहती हैं तो उसी तरह अस्तर के कपड़े को भी काटें.

6. अब सिलाई का काम शुरू करें: पहले सामने और पीछे के हिस्सों को सिलें फिर आस्तीन जोड़ें. अगर नेकलाइन में कोई डिजाइन या कट है तो उसे पहले ही कर लें. कपड़े के सही हिस्सों को एक-दूसरे की तरफ रखकर सिलें ताकि अंदर की सिलाई बाहर से न दिखे. 

7. क्लोजर जोड़ें: ब्लाउज को बंद करने के लिए बटन, हुक, जिपर या डोरी लगाएं जो भी आपके डिजाइन के हिसाब से सही लगे. बटन या हुक को हाथ से सिलना पड़ सकता है, जबकि जिपर मशीन से लगाया जा सकता है. 

8. सजावट करें: अब ब्लाउज को और सुंदर बनाने के लिए मोती या सेक्विन, इन्हें गोंद या सिलाई से लगाएं. इसके अलावा हाथ से या मशीन से नेकलाइन, आस्तीन या बैक पर कढ़ाई करें. साथ ही लेस या बॉर्डर स्लीव्स के किनारों या ब्लाउज के नीचे लगाएं.

9. तैयार ब्लाउज को ट्राई करें: सजावट के बाद ब्लाउज को पहनकर देखें. अगर कहीं टाइट या ढीला लगे तो हल्के हाथ से अल्टर कर लें. साथ ही सारी सिलाई, सजावट और फिटिंग चेक करें. 

यह भी पढ़ें: दादी-नानी कैसे मनाती थीं करवाचौथ, तस्वीरों में देखिए कितना बदल गया यह त्योहार?

Published at : 08 Oct 2025 08:49 AM (IST)
Tags :
Blouse Blouse Making At Home Easy Blouse Designs Blouse Stitching Guide Blouse Closure
और पढ़ें
