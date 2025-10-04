सोते समय सिरहाने मोबाइल रखना सेहत के लिए बन रहा खतरनाक, डॉक्टरों ने बताई बड़ी वजह

आजकल मोबाइल फोन हर किसी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है. काम हो पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट मोबाइल हर वक्त हमारे साथ रहता है. लेकिन यही मोबाइल अगर सोते समय आपके सिरहाने रखा हो तो यह सेहत के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है. अक्सर लोग सोने से पहले देर रात तक फोन चलाते हैं और फिर उसे अपने पास रखकर सो जाते हैं. यह आदत देखने में भले ही सामान्य लगे लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आपकी नींद मानसिक स्वास्थ्य और लंबे समय की सेहत पर गहरा असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोबाइल फोन भले ही इस्तेमाल न हो रहा हो, लेकिन तब भी वह रेडिएशन छोड़ता है. यही रेडिएशन नींद को प्रभावित कर सकता है और सि‍र दर्द का कारण बन सकता है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में चलि‍ए आज हम आपको बताते हैं कि सिरहाने पर मोबाइल रखना कितना खतरनाक हो सकता है और इसके लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं.

मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन कितना खतरनाक

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मोबाइल से नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है. यह रेडिएशन हमारे डीएनए या कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है. ज‍िस तरह से सूरज मेडिकल इमेजिंग या रेडियोएक्टिव सोर्स से निकलने वाला आयोनाइजिंग रेडिएशन करता है. इसके बावजूद मोबाइल फोन को सि‍रहाने पर रखकर सोना खतरनाक माना गया है. मोबाइल फोन को सि‍रहाने पर रखकर सोने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे इंसानों के लिए कैंसरकारी कैटेगरी में रखा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहीं कैटेगरी कॉफी और अचार वाली सब्जियों को भी दी है.

रेडिएशन के अलावा और क्या खतरे

सोते समय मोबाइल फोन को स‍िरहाने रखने से केवल रेडिएशन का ही खतरा नहीं होता. बल्कि कई बार चार्जिंग पर लगे फोन गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और हादसे का कारण भी बन सकते हैं. इस तरह से कई बार फोन फटने से आपकी मौत भी हो सकती है.

कैसे करें बचाव

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फोन से निकलने वाले रेडिएशन से बचने के लिए सोते समय मोबाइल को सिरहाने रखने की बजाय कमरे की दूसरे या फ‍िर आपके ब‍िस्‍तर से दूर रख दें. ऐसा करने से आपकी नींद भी बेहतर होगी और लंबे समय तक हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ेगा.

