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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलR Madhavan Home: सादगी और एलिगेंस से भरा है आर माधवन का मुंबई वाला घर, देखें टेरेस गार्डन और लिविंग रूम की झलक

R Madhavan Home: सादगी और एलिगेंस से भरा है आर माधवन का मुंबई वाला घर, देखें टेरेस गार्डन और लिविंग रूम की झलक

R Madhavan Lifestyle: आर. माधवन शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर वह हमेशा अपने किरदारों को बोलने देते हैं, उनकी छवि एक शांत, विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान की है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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R Madhavan Mumbai Home Interior Design: आर. माधवन अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर वह हमेशा अपने किरदारों को बोलने देते हैं, जबकि असल जिंदगी में भी उनकी छवि एक शांत, विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान की है. यही सादगी और संतुलन उनके मुंबई स्थित घर में भी साफ दिखाई देता है. चलिए उनके घर के बारे में आपको बताते हैं. 

कैसा है एक्टर का आशियाना?

माधवन का घर किसी आलीशान प्रदर्शन की तरह नहीं लगता, बल्कि यहां हर कोना सोच-समझकर चुनी गई छोटी-छोटी चीजों से सजा हुआ है. कहीं रंगों का खूबसूरत मेल है तो कहीं सजावटी वस्तुओं के जरिए घर को खास पहचान दी गई है. यही वजह है कि उनका घर बेहद गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला महसूस होता है.

डाइनिंग एरिया का खास ध्यान

घर के डाइनिंग एरिया की बात करें तो यहां गोल्डन एक्सेंट्स का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल देखने को मिलता है. डाइनिंग टेबल और कुर्सियों के बेस पर सुनहरे रंग की फिनिश दी गई है, जो आसपास रखी ब्रास और गोल्ड टोन वाली सजावटी चीजों के साथ शानदार तालमेल बनाती है. खास बात यह है कि गोल्ड का इस्तेमाल सीमित रखा गया है, जिससे जगह भड़कीली नहीं बल्कि क्लासी और एलिगेंट नजर आती है. 


R Madhavan Home: सादगी और एलिगेंस से भरा है आर माधवन का मुंबई वाला घर, देखें टेरेस गार्डन और लिविंग रूम की झलक

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 ऑल-व्हाइट बाथरूम

माधवन के घर का एक और आकर्षक हिस्सा उनका ऑल-व्हाइट बाथरूम है. घर के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी हल्के और सॉफ्ट रंगों का इस्तेमाल किया गया है. आइवरी रंग की दीवारें और क्रीम मार्बल फ्लोरिंग पूरे स्पेस को खुला, साफ और रोशनी से भरपूर बनाते हैं. सफेद रंग का यह संयोजन न केवल देखने में सुकून देता है बल्कि छोटे स्थानों को भी बड़ा और हवादार महसूस कराता है.

टेरेस गार्डन

उनके घर की सबसे शांत जगहों में से एक है टेरेस गार्डन. यहां हरियाली के बीच रखी बुद्ध प्रतिमा पूरे माहौल को पॉजिटिव और शांत ऊर्जा से भर देती है. आसपास लगे मनी प्लांट और अन्य पौधे इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.  घर में ऐसा छोटा-सा शांत कोना बालकनी, रीडिंग स्पेस या मेडिटेशन एरिया के रूप में आसानी से बनाया जा सकता है.


R Madhavan Home: सादगी और एलिगेंस से भरा है आर माधवन का मुंबई वाला घर, देखें टेरेस गार्डन और लिविंग रूम की झलक

कैसा है एक्टर का लिविंग रूम?

लिविंग रूम में भारतीय कला और आधुनिक डिजाइन का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है. फ्लोरल प्रिंट वाला सोफा, पुरानी शैली का लकड़ी का कंसोल टेबल और उसके ऊपर लगी पारंपरिक तंजौर पेंटिंग कमरे को एक अलग पहचान देते हैं. मरून, गोल्ड और एमराल्ड ग्रीन रंगों वाली यह पेंटिंग भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती है, जबकि बाकी फर्नीचर स्पेस को मॉडर्न और आरामदायक बनाए रखते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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