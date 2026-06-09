सादगी और एलिगेंस से भरा है आर माधवन का मुंबई वाला घर, देखें टेरेस गार्डन और लिविंग रूम की झलक

R Madhavan Mumbai Home Interior Design: आर. माधवन अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर वह हमेशा अपने किरदारों को बोलने देते हैं, जबकि असल जिंदगी में भी उनकी छवि एक शांत, विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान की है. यही सादगी और संतुलन उनके मुंबई स्थित घर में भी साफ दिखाई देता है. चलिए उनके घर के बारे में आपको बताते हैं.

कैसा है एक्टर का आशियाना?

माधवन का घर किसी आलीशान प्रदर्शन की तरह नहीं लगता, बल्कि यहां हर कोना सोच-समझकर चुनी गई छोटी-छोटी चीजों से सजा हुआ है. कहीं रंगों का खूबसूरत मेल है तो कहीं सजावटी वस्तुओं के जरिए घर को खास पहचान दी गई है. यही वजह है कि उनका घर बेहद गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला महसूस होता है.

डाइनिंग एरिया का खास ध्यान

घर के डाइनिंग एरिया की बात करें तो यहां गोल्डन एक्सेंट्स का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल देखने को मिलता है. डाइनिंग टेबल और कुर्सियों के बेस पर सुनहरे रंग की फिनिश दी गई है, जो आसपास रखी ब्रास और गोल्ड टोन वाली सजावटी चीजों के साथ शानदार तालमेल बनाती है. खास बात यह है कि गोल्ड का इस्तेमाल सीमित रखा गया है, जिससे जगह भड़कीली नहीं बल्कि क्लासी और एलिगेंट नजर आती है.





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ऑल-व्हाइट बाथरूम

माधवन के घर का एक और आकर्षक हिस्सा उनका ऑल-व्हाइट बाथरूम है. घर के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी हल्के और सॉफ्ट रंगों का इस्तेमाल किया गया है. आइवरी रंग की दीवारें और क्रीम मार्बल फ्लोरिंग पूरे स्पेस को खुला, साफ और रोशनी से भरपूर बनाते हैं. सफेद रंग का यह संयोजन न केवल देखने में सुकून देता है बल्कि छोटे स्थानों को भी बड़ा और हवादार महसूस कराता है.

टेरेस गार्डन

उनके घर की सबसे शांत जगहों में से एक है टेरेस गार्डन. यहां हरियाली के बीच रखी बुद्ध प्रतिमा पूरे माहौल को पॉजिटिव और शांत ऊर्जा से भर देती है. आसपास लगे मनी प्लांट और अन्य पौधे इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं. घर में ऐसा छोटा-सा शांत कोना बालकनी, रीडिंग स्पेस या मेडिटेशन एरिया के रूप में आसानी से बनाया जा सकता है.





कैसा है एक्टर का लिविंग रूम?

लिविंग रूम में भारतीय कला और आधुनिक डिजाइन का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है. फ्लोरल प्रिंट वाला सोफा, पुरानी शैली का लकड़ी का कंसोल टेबल और उसके ऊपर लगी पारंपरिक तंजौर पेंटिंग कमरे को एक अलग पहचान देते हैं. मरून, गोल्ड और एमराल्ड ग्रीन रंगों वाली यह पेंटिंग भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती है, जबकि बाकी फर्नीचर स्पेस को मॉडर्न और आरामदायक बनाए रखते हैं.

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