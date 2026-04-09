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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलLifestyle Tips: 1 साल में आसानी से जुड़ जाएंगे 2 लाख रुपये, लाइफस्टाइल में इन बदलावों से बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Lifestyle Tips: 1 साल में आसानी से जुड़ जाएंगे 2 लाख रुपये, लाइफस्टाइल में इन बदलावों से बढ़ेगा बैंक बैलेंस

अक्सर लोग इएमआई के झंझट में फंस जाते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और छोटी-छोटी बचत से आप बिना कर्ज लिए फंड तैयार कर सकते हैं. सही आदतें अपनाई जाए तो 1 साल में 2 लाख रुपये तक की बचत करना मुश्किल नहीं है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Apr 2026 08:50 AM (IST)
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Lifestyle Tips: अगर आप हर महीने अच्छी कमाई के बावजूद बचत नहीं कर पा रहे और बड़ी खरीददारी या कोई महंगा सामान लेना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान टिप्स अपनाकर बचत कर सकते हैं. दरअसल अक्सर लोग इएमआई के झंझट में फंस जाते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और छोटी-छोटी बचत से आप बिना कर्ज लिए फंड तैयार कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर खर्चों पर कंट्रोल किया जाए और सही आदतें अपनाई जाए तो 1 साल में 2 लाख रुपये तक की बचत करना मुश्किल नहीं है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और 1 साल में आसानी से 2 लाख रुपये आप आसानी से कैसे जुटा सकते हैं. 

छोटे खर्चे बना रहे सबसे बड़ी रुकावट 

रोजाना के कई ऐसे खर्चे होते हैं जो धीरे-धीरे आपकी जेब खाली कर देते हैं. हफ्ते में कई बार बाहर खाना या ऑनलाइन ऑर्डर करना, बिना जरुरत के शॉपिंग करना, रोज कैब से ऑफिस आना-जाना यह खर्च मिलकर हर महीने हजारों रुपये तक पहुंच जाते हैं, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है.

ये भी पढ़ें-आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी? चांदी गिरवी रखकर लेना चाहते हैं लोन तो पहले जान लें ये जरूरी बातें 

रोजाना थोड़ी बचत से बड़ा फंड तैयार करें 

अगर 1 जोड़ने के लिए रोज करीब 275 रुपये बचाने की जरूरत होती है, तो 2 लाख के लिए आपको लगभग 550 रुपये रोजाना बचाने होंगे. यह रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप उन खर्चों की पहचान करें, जो जरूरी नहीं है. जैसे ओटीटी या ऐसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन बंद करें, जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं. बाहर खाने की संख्या सीमित करें और ऑनलाइन शॉपिंग से पहले 48 घंटे का नियम अपनाएं. इससे हर महीने अच्छी खासी बचत शुरू हो सकती है. 

डेली रूटीन में बदलाव से बढ़ती है सेविंग 

वहीं कुछ आसान बदलाव आपके बचत को तेज भी कर सकते हैं. जैसे रोज कैब की जगह हफ्ते में कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. बाहर की कॉफी और स्नेक्स से बचें, घर से लंच लेकर जाए और पानी की बोतल साथ रखें. ऐसे छोटे-छोटे कदम साल के अंत में बड़ी रकम में बदल जाते हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बचाया गया पैसा अलग अकाउंट में रखें. एक अलग सेविंग अकाउंट खोलें. वहीं सैलरी आते ही पहले बचत ट्रांसफर करें, इसके अलावा Recurring Deposit जैसे ऑप्शन अपनाएं, इससे पैसा खर्च होने से बचता है और उस पर ब्याज भी मिलता है. वहीं घर में पड़े पुराने फोन, कपड़े या गैजेट्स को बेचकर भी एक्स्ट्रा कैश जुटाया जा सकता है. यह रकम सीधे सेविंग में डालने से टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Apr 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Money Saving Tips Save 2 Lakh In One Year
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