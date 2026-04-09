1 साल में आसानी से जुड़ जाएंगे 2 लाख रुपये, लाइफस्टाइल में इन बदलावों से बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Lifestyle Tips: अगर आप हर महीने अच्छी कमाई के बावजूद बचत नहीं कर पा रहे और बड़ी खरीददारी या कोई महंगा सामान लेना चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसान टिप्स अपनाकर बचत कर सकते हैं. दरअसल अक्सर लोग इएमआई के झंझट में फंस जाते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और छोटी-छोटी बचत से आप बिना कर्ज लिए फंड तैयार कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर खर्चों पर कंट्रोल किया जाए और सही आदतें अपनाई जाए तो 1 साल में 2 लाख रुपये तक की बचत करना मुश्किल नहीं है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और 1 साल में आसानी से 2 लाख रुपये आप आसानी से कैसे जुटा सकते हैं.

छोटे खर्चे बना रहे सबसे बड़ी रुकावट

रोजाना के कई ऐसे खर्चे होते हैं जो धीरे-धीरे आपकी जेब खाली कर देते हैं. हफ्ते में कई बार बाहर खाना या ऑनलाइन ऑर्डर करना, बिना जरुरत के शॉपिंग करना, रोज कैब से ऑफिस आना-जाना यह खर्च मिलकर हर महीने हजारों रुपये तक पहुंच जाते हैं, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है.

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रोजाना थोड़ी बचत से बड़ा फंड तैयार करें

अगर 1 जोड़ने के लिए रोज करीब 275 रुपये बचाने की जरूरत होती है, तो 2 लाख के लिए आपको लगभग 550 रुपये रोजाना बचाने होंगे. यह रकम सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप उन खर्चों की पहचान करें, जो जरूरी नहीं है. जैसे ओटीटी या ऐसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन बंद करें, जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं. बाहर खाने की संख्या सीमित करें और ऑनलाइन शॉपिंग से पहले 48 घंटे का नियम अपनाएं. इससे हर महीने अच्छी खासी बचत शुरू हो सकती है.

डेली रूटीन में बदलाव से बढ़ती है सेविंग

वहीं कुछ आसान बदलाव आपके बचत को तेज भी कर सकते हैं. जैसे रोज कैब की जगह हफ्ते में कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. बाहर की कॉफी और स्नेक्स से बचें, घर से लंच लेकर जाए और पानी की बोतल साथ रखें. ऐसे छोटे-छोटे कदम साल के अंत में बड़ी रकम में बदल जाते हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बचाया गया पैसा अलग अकाउंट में रखें. एक अलग सेविंग अकाउंट खोलें. वहीं सैलरी आते ही पहले बचत ट्रांसफर करें, इसके अलावा Recurring Deposit जैसे ऑप्शन अपनाएं, इससे पैसा खर्च होने से बचता है और उस पर ब्याज भी मिलता है. वहीं घर में पड़े पुराने फोन, कपड़े या गैजेट्स को बेचकर भी एक्स्ट्रा कैश जुटाया जा सकता है. यह रकम सीधे सेविंग में डालने से टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है.

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