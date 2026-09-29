Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलघर के छज्जे पर लगा मधुमक्खी का छत्ता कैसे हटाएं? ये हैक्स आएंगे काम

घर के छज्जे पर लगा मधुमक्खी का छत्ता कैसे हटाएं? ये हैक्स आएंगे काम

घर के छज्जे, बालकनी या खिड़की के पास मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं. जानें इसे सुरक्षित तरीके से हटवाने और दोबारा छत्ता बनने से रोकने के आसान उपाय.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 29 Sep 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

गर्मी और बदलते मौसम के दौरान कई बार मधुमक्खियां घर की छत, छज्जे, बालकनी या खिड़की के आसपास अपना छत्ता बना लेती हैं. शुरुआत में छोटा दिखाई देने वाला यह छत्ता कुछ समय बाद बड़ा हो सकता है और उसके आसपास मधुमक्खियों की संख्या भी बढ़ सकती है. ऐसे में घर के लोगों के लिए वहां से निकलना या खिड़की खोलना भी मुश्किल हो जाता है. खासकर अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हों तो सावधानी रखना और भी जरूरी है.

बहुत से लोग छत्ता देखकर उसे डंडे से गिराने, धुआं करने या किसी केमिकल का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन इससे मधुमक्खियां खतरा महसूस कर सकती हैं और हमला कर सकती हैं. इसलिए छत्ता हटाने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित तरीका अपनाना जरूरी है. अगर आपके घर के छज्जे पर भी मधुमक्खियों ने डेरा जमा लिया है तो इन बातों का ध्यान रखें.

रिलेटेड स्टोरी >>

लाइफस्टाइल
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
लाइफस्टाइल
लगातार रो रहा बच्चा तो बजाएं हनुमान चालिसा, चौंका देंगे परिणाम
लगातार रो रहा बच्चा तो बजाएं हनुमान चालिसा, चौंका देंगे परिणाम
लाइफस्टाइल
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
लाइफस्टाइल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल

 सबसे पहले छत्ते को छेड़ना बंद करें और दूरी बना लें

मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देने के बाद सबसे पहला काम उसे छूना या गिराना नहीं, बल्कि उससे दूरी बनाना है. बच्चों और पालतू जानवरों को छज्जे या उस जगह से दूर रखें जहां छत्ता बना है. अगर छत्ता किसी खिड़की या दरवाजे के पास है तो कुछ समय के लिए उसे बंद रखना बेहतर है. मधुमक्खियों के आसपास तेज आवाज, धक्का-मुक्की या अचानक हाथ-पैर चलाने से भी बचें. अगर मधुमक्खियां सिर्फ एक जगह जमा हैं और अभी छत्ता नहीं बनाया है, तब भी उन्हें परेशान करने की बजाय कुछ दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहेगा

 छत्ता हटाने के लिए मधुमक्खी पालक या एक्सपर्ट को बुलाएं

अगर छत्ता बड़ा है और उसमें काफी मधुमक्खियां मौजूद हैं तो इसे खुद हटाने की कोशिश न करें. इसके लिए किसी स्थानीय मधुमक्खी पालक या प्रशिक्षित बी रिमूवल एक्सपर्ट  की मदद ली जा सकती है. वे स्थिति देखकर छत्ते को हटाने का तरीका तय कर सकते हैं और कई मामलों में मधुमक्खियों को मारे बिना दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की जा सकती है. खासकर अगर छत्ता ऊंचाई पर, दीवार की दरार में या घर के अंदर किसी मुश्किल जगह पर बना हो तो बिना अनुभव के वहां पहुंचना खुद के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

यह भी पढ़ें : फ्रिज से आ रही बदबू, इस ट्रिक से हो जाएगी दूर

 छत्ते पर आग, धुआं या कीटनाशक डालने की गलती न करें

मधुमक्खी का छत्ता हटाने के नाम पर आग जलाना, बहुत ज्यादा धुआं करना या सीधे कीटनाशक छिड़कना सही तरीका नहीं है. इससे मधुमक्खियां परेशान होकर अचानक आसपास के लोगों पर हमला कर सकती हैं. इसके अलावा घर के छज्जे या बालकनी में आग का इस्तेमाल करने से अलग तरह का नुकसान भी हो सकता है. तेज केमिकल का इस्तेमाल घर में रहने वाले लोगों और पालतू जानवरों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है. इसलिए इंटरनेट पर दिखने वाले हर घरेलू हैक को आजमाने के बजाय सुरक्षित तरीके से एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है

 छत्ता हटने के बाद उस जगह की सफाई भी जरूरी है

सिर्फ छत्ता हटवा देना ही काफी नहीं होता. अगर उस जगह मोम या शहद के रह जाता हैं तो वहां दोबारा कीड़े आकर्षित हो सकते हैं. छत्ता हटने के बाद उस जगह को अच्छी तरह साफ करवाएं और अगर दीवार, छज्जे या खिड़की के आसपास कोई दरार या खाली जगह है तो उसे बंद कर दें. घर के आसपास कूड़ा, खुले में मीठी चीजें या खाने का सामान पड़ा हो तो उसे भी साफ रखें. 

 मधुमक्खियां हमला करें तो क्या करें?

अगर छत्ता छेड़ने के बाद मधुमक्खियां अचानक हमला करने लगें तो उन्हें हाथ से मारने या तेजी से भगाने की कोशिश न करें. जितनी जल्दी हो सके किसी बंद और सुरक्षित जगह पर चले जाएं और दरवाजा बंद कर लें. अगर डंक लग जाए तो जगह को साफ करें और शरीर में तेज सूजन, सांस लेने में परेशानी, चक्कर, गले या चेहरे पर सूजन जैसी गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत मेडिकल मदद लें. 

यह भी पढ़ें : सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Lifestyle News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
किचन से निकल रहे छोटे कॉकरोच? इन तरीकों से पाएं हमेशा का छुटकारा
लाइफस्टाइल
लगातार रो रहा बच्चा तो बजाएं हनुमान चालिसा, चौंका देंगे परिणाम
लगातार रो रहा बच्चा तो बजाएं हनुमान चालिसा, चौंका देंगे परिणाम
लाइफस्टाइल
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक
लाइफस्टाइल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा टारगेट चुनाव आयोग', इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गरजीं ममता बनर्जी
'हमारा टारगेट चुनाव आयोग', इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गरजीं ममता बनर्जी
महाराष्ट्र
शिंदे गुट का निशाना, 'उद्धव-राज ठाकरे बहुत जल्द दीपके को अपना...'
शिंदे गुट का निशाना, 'उद्धव-राज ठाकरे बहुत जल्द दीपके को अपना...'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
'तारिक रहमान भारत की यात्रा तब करेंगे जब...', बांग्लादेश का बड़ा बयान
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
टेक्नोलॉजी
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget