Kids Screen Addiction: बच्चों को कैसे कराएं मोबाइल फास्टिंग? पैरेंटिंग में बेहद काम आएंगे ये टिप्स

Reduce screen time children: आजकल के बच्चे मोबाइल के आदी हो चुके हैं. छोटे-छोटे बच्चे बिना मोबाइल फोन के नहीं रह पाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनको मोबाइल फास्टिंग कैसे करवा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Sep 2025 06:44 AM (IST)

Mobile fasting for kids: आज के डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप के बिना कुछ समय तक भी नहीं रह पाते. वीडियो गेम, सोशल मीडिया और यूट्यूब उनके ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं. लेकिन लगातार स्क्रीन पर समय बिताना बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है. ऐसे में मोबाइल फास्टिंग (Digital Detox) बच्चों के लिए बेहद जरूरी है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

क्या होता है मोबाइल फास्टिंग

मोबाइल फास्टिंग का मतलब है कि बच्चों को नियमित रूप से मोबाइल और स्क्रीन समय से विराम देना, ताकि उनका दिमाग और शरीर स्वस्थ बने रहें. पैरेंट्स इसे आसान और मजेदार तरीके से कर सकते हैं.

1. शुरुआत धीरे-धीरे करें

बच्चों को अचानक से मोबाइल बंद करने पर हड़ताल या गुस्सा आ सकता है. इसलिए शुरुआत धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम कम करना बेहतर है.

पहले रोजाना 1-2 घंटे कम करें

फिर धीरे-धीरे दिन में 3-4 घंटे तक सीमित करें

नियमों को स्पष्ट और आसान बनाएं

2. स्क्रीन फ्री टाइम बनाएं

बच्चों के दिनचर्या में स्पेस बनाएं जहां मोबाइल नहीं होगा.

खाने के समय, पढ़ाई के समय और सोने से पहले मोबाइल बंद करना जरूरी करें

परिवार के साथ क्वालिटी टाइम जैसे बोर्ड गेम, बातचीत या आउटडोर खेल को प्राथमिकता दें

ये समय बच्चों के लिए मजेदार और इंटरैक्टिव होना चाहिए

3. बच्चों को विकल्प दें

जब आप मोबाइल फास्टिंग कराते हैं, तो बच्चों को रचनात्मक और खेल-कूद वाले विकल्प दें।

पेंटिंग, ड्राइंग या म्यूजिक क्लासेज

आउटडोर खेल और योग

किताबें पढ़ना या कहानी सुनाना
इससे बच्चे बोर नहीं होंगे और मोबाइल की लालसा कम होगी.

4. खुद उदाहरण बनें

बच्चे सबसे ज्यादा मॉडलिंग (Modeling) से सीखते हैं.

पैरेंट्स खुद मोबाइल का कम उपयोग करें

परिवार में फोन-फ्री एक्टिविटी को बढ़ावा दें

बच्चों को दिखाएं कि बिना मोबाइल के भी मनोरंजन और खुशी संभव है

5. नियम और रिवार्ड सिस्टम

बच्चों को नियमों का पालन करवाने के लिए रिवार्ड और पॉजिटिव एप्रोच अपनाएं.

यदि बच्चे मोबाइल फास्टिंग का पालन करते हैं, तो उन्हें पॉजिटिव रिवार्ड दें

नियमों का उल्लंघन होने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के बजाय समझाकर सुधारें

रिवार्ड सिस्टम बच्चे में स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण की आदत डालता है

मोबाइल फास्टिंग बच्चों के लिए सिर्फ समय की सीमा नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतों और मानसिक संतुलन का हिस्सा है. सही मार्गदर्शन, प्यार और समझदारी से बच्चे धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम कम करना सीख सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें- Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 22 Sep 2025 06:44 AM (IST)
