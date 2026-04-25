हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलOffice Air Theory: क्या ऑफिस की चिल्ड AC से बेजान हो जाते हैं बाल और स्किन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Office Air Theory: क्या ऑफिस की चिल्ड AC से बेजान हो जाते हैं बाल और स्किन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

सुबह तैयार होकर निकलने के बाद दोपहर तक स्किन ड्राई होने लगती है. बाल फ्लैट और ऑयली दिखने लगते हैं और पूरा लुक फीका पड़ जाता है. कई यूजर्स ने इसे ऑफिस एयर कंडीशनिंग माहौल से जुड़ा बताया है  

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 25 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Office Air Theory AC Effect On Skin Dry Skin Office Hair Oily Problem
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Office Air Theory: क्या ऑफिस की चिल्ड AC से बेजान हो जाते हैं बाल और स्किन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या ऑफिस की चिल्ड AC से बेजान हो जाते हैं बाल और स्किन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
लाइफस्टाइल
Endless Scrolling: बिना वजह मोबाइल फोन स्क्रॉल करने की पड़ गई आदत, जानिए इसका दिमाग पर क्या पड़ता है असर?
बिना वजह मोबाइल फोन स्क्रॉल करने की पड़ गई आदत, जानिए इसका दिमाग पर क्या पड़ता है असर?
लाइफस्टाइल
Banana Lassi Recipe: क्या आपने खाई है 'Banana Lassi', एक बार बना लेंगे तो बार-बार करेंगे डिमांड
क्या आपने खाई है 'Banana Lassi', एक बार बना लेंगे तो बार-बार करेंगे डिमांड
लाइफस्टाइल
Centipede Removal Tips :किचन सिंक और बाथरूम में ले ली कनखजूरे ने एंट्री, इन तरीकों से करें इनको घर से दूर
किचन सिंक और बाथरूम में ले ली कनखजूरे ने एंट्री, इन तरीकों से करें इनको घर से दूर
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपहरण...फिरौती और हत्या, 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तिक ने गिरफ्तारी के बाद किए कई खुलासे
अपहरण...फिरौती और हत्या, 31 साल पुराने मामले में सलीम वास्तिक ने गिरफ्तारी के बाद किए कई खुलासे
विश्व
अमेरिका में नहीं मिल पाएगी नौकरी? ट्रंप के सांसदों ने संसद में पेश H-1B वीजा को रोकने का बिल, जानें पूरा मामला
अमेरिका में नहीं मिल पाएगी नौकरी? ट्रंप के सांसदों ने संसद में पेश H-1B वीजा को रोकने का बिल, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'गिन्नी वेड्स सनी 2' का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गुल, जानिए किसके नाम रहा ये शुक्रवार
'गिन्नी वेड्स सनी 2' का पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गुल, जानिए किसके नाम रहा शुक्रवार
आईपीएल 2026
Most Sixes in IPL: विराट कोहली के 300 छक्के, IPL में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स? देखें टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट
विराट कोहली के 300 छक्के, IPL में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स? देखें टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट
बॉलीवुड
जब 'बल्लू' बनकर संजय दत्त ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, ढाई करोड़ के बजट में बनी 'खलनायक' ने कमाया था 400% मुनाफा
जब 'बल्लू' बनकर संजय दत्त ने लूटा था बॉक्स ऑफिस, ढाई करोड़ के बजट में बनी 'खलनायक' ने कमाया था 400% मुनाफा
इंडिया
आम आदमी पार्टी: हवा के झोंके की तरह आई, भाप की तरह पल में उड़ी, केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रहीं
AAP Explained: हवा के झोंके की तरह आई, भाप की तरह पल में उड़ी, केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ीं
गुजरात
गुजरात AAP के सोशल मीडिया पेज सस्पेंड, अरविंद केजरीवाल बोले- BJP इतना क्यों डरी हुई है?
गुजरात AAP के सोशल मीडिया पेज सस्पेंड, अरविंद केजरीवाल बोले- BJP इतना क्यों डरी हुई है?
हेल्थ
Endless Scrolling: बिना वजह मोबाइल फोन स्क्रॉल करने की पड़ गई आदत, जानिए इसका दिमाग पर क्या पड़ता है असर?
बिना वजह मोबाइल फोन स्क्रॉल करने की पड़ गई आदत, जानिए इसका दिमाग पर क्या पड़ता है असर?
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
Embed widget