हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBrushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?

Brushing Teeth After Dinner: रात में खाना खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए ब्रश, जानिए क्या है सही तरीका?

Best Time To Brush Teeth At Night: खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको लेकर एक डिबेट सी देखने को मिलती है. चलिए आपको बताते हैं कि खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Jan 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

How Long After Dinner Should You Brush: हर कोई चाहता है कि उसके दांत स्वस्थ रहें और इसमें ब्रश करना सबसे अहम भूमिका निभाता है. लेकिन अच्छी ब्रशिंग सिर्फ सही तरीके तक सीमित नहीं है, सही समय भी उतना ही जरूरी होता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दांत ब्रश करने का सही वक्त आखिर क्या है. कई लोग मानते हैं कि खाना खाते ही ब्रश कर लेना सबसे सही है, चलिए आपको बताते हैं खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए. 

ब्रश करना क्यों जरूरी?

जब हम खाना खाते हैं, तो दांतों पर प्लाक बनने लगता है. प्लाक एक चिपचिपी सफेद परत होती है, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं. इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक, ये बैक्टीरिया शुगर को एसिड में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल पर हमला करता है और दांत खराब होने लगते हैं. अगर समय-समय पर ब्रश करके इस प्लाक को हटाया न जाए, तो यह सख्त होकर टार्टर बन जाता है, टार्टर मसूड़ों पर जमने लगता है, जिससे सूजन हो सकती है और अगर इलाज न हो, तो गम डिजीज की समस्या भी पैदा हो सकती है. ऐसे में सवाल आता है कि क्या इसका मतलब यह है कि खाना खाते ही ब्रश करना चाहिए? जरूरी नहीं. कई बार खाने के तुरंत बाद ब्रश करना दांतों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है. 

खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए?

मायो क्लिनिक की चेतावनी है कि ऐसे एसिडिक फूड के बाद जल्दी ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत हट सकती है. एसिड पहले ही इनेमल को नरम कर देता है और ब्रश करने से वह और ज्यादा घिस सकती है. वहीं,  डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में  Dr Howard R. Gamble डेंटल एक्सपर्ट ने बताया कि ब्रश करने से एसिड दांतों की गहराई तक चला सकता है, जिससे इनेमल और डेंटिन दोनों को नुकसान पहुंचता है। रिसर्च में पाया गया कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने के आधे घंटे के भीतर ब्रश करने से दांत तेजी से कमजोर होने लगते हैं.

एक स्टडी में वॉलंटियर्स के मुंह में डेंटिन के सैंपल रखे गए और अलग-अलग समय पर ब्रश करके असर देखा गया. सॉफ्ट ड्रिंक पीने के 20 मिनट के अंदर ब्रश करने से दांतों को साफ नुकसान हुआ. वहीं, मसालेदार खाना खाने के बाद करीब एक घंटे का इंतजार करने से निगेटिव असर से बचा जा सका. रिसर्चर का कहना है कि दांतों की सुरक्षा के लिए एसिडिक खाने के बाद कम से कम 30 मिनट का अंतर जरूर रखना चाहिए. इससे लार को एसिड को न्यूट्रल करने का समय मिल जाता है और ब्रश करने पर दांत सुरक्षित रहते हैं.

ये भी पढ़ें: गर्दन चटकाने की आदत कहीं स्ट्रोक का खतरा तो नहीं, फिजिशियन ने बताया- कब बढ़ जाती है यह परेशानी?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 22 Jan 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Brushing Teeth After Dinner Right Time To Brush Teeth Tooth Brushing Timing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के परदादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget