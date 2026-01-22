How Long After Dinner Should You Brush: हर कोई चाहता है कि उसके दांत स्वस्थ रहें और इसमें ब्रश करना सबसे अहम भूमिका निभाता है. लेकिन अच्छी ब्रशिंग सिर्फ सही तरीके तक सीमित नहीं है, सही समय भी उतना ही जरूरी होता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दांत ब्रश करने का सही वक्त आखिर क्या है. कई लोग मानते हैं कि खाना खाते ही ब्रश कर लेना सबसे सही है, चलिए आपको बताते हैं खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए.

ब्रश करना क्यों जरूरी?

जब हम खाना खाते हैं, तो दांतों पर प्लाक बनने लगता है. प्लाक एक चिपचिपी सफेद परत होती है, जिसमें बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं. इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मुताबिक, ये बैक्टीरिया शुगर को एसिड में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल पर हमला करता है और दांत खराब होने लगते हैं. अगर समय-समय पर ब्रश करके इस प्लाक को हटाया न जाए, तो यह सख्त होकर टार्टर बन जाता है, टार्टर मसूड़ों पर जमने लगता है, जिससे सूजन हो सकती है और अगर इलाज न हो, तो गम डिजीज की समस्या भी पैदा हो सकती है. ऐसे में सवाल आता है कि क्या इसका मतलब यह है कि खाना खाते ही ब्रश करना चाहिए? जरूरी नहीं. कई बार खाने के तुरंत बाद ब्रश करना दांतों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है.

खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए?

मायो क्लिनिक की चेतावनी है कि ऐसे एसिडिक फूड के बाद जल्दी ब्रश करने से दांतों की ऊपरी परत हट सकती है. एसिड पहले ही इनेमल को नरम कर देता है और ब्रश करने से वह और ज्यादा घिस सकती है. वहीं, डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में Dr Howard R. Gamble डेंटल एक्सपर्ट ने बताया कि ब्रश करने से एसिड दांतों की गहराई तक चला सकता है, जिससे इनेमल और डेंटिन दोनों को नुकसान पहुंचता है। रिसर्च में पाया गया कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने के आधे घंटे के भीतर ब्रश करने से दांत तेजी से कमजोर होने लगते हैं.

एक स्टडी में वॉलंटियर्स के मुंह में डेंटिन के सैंपल रखे गए और अलग-अलग समय पर ब्रश करके असर देखा गया. सॉफ्ट ड्रिंक पीने के 20 मिनट के अंदर ब्रश करने से दांतों को साफ नुकसान हुआ. वहीं, मसालेदार खाना खाने के बाद करीब एक घंटे का इंतजार करने से निगेटिव असर से बचा जा सका. रिसर्चर का कहना है कि दांतों की सुरक्षा के लिए एसिडिक खाने के बाद कम से कम 30 मिनट का अंतर जरूर रखना चाहिए. इससे लार को एसिड को न्यूट्रल करने का समय मिल जाता है और ब्रश करने पर दांत सुरक्षित रहते हैं.

