हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइल9-9-6 Work Culture: चीन के लोग 9-9-6 में कैसे करते हैं काम, ऐसे लोगों को कितनी मिलती है सैलरी?

9-9-6 Work Culture: चीन के लोग 9-9-6 में कैसे करते हैं काम, ऐसे लोगों को कितनी मिलती है सैलरी?

72-Hour Work Week: इन्‍फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति का बयान फिर से एक बार सुर्खियों में है. उन्होंने चीन के 9, 9, 6 वर्किंग की बात की है, चलिए आपको बताते हैं कि यह क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

Chinese Work Culture: चाइना फिर एक बार भारत में सुर्खियों में है, इस बार वहां के लोगों के काम करने के तरीके को लेकर यह चर्चा है. दरअसल हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले इन्‍फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने फिर एक बार चीन के 72 घंटे के वर्क वीक का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि पहले जिंदगी है फिर वर्क-लाइफ बैलेंस की चिंता करनी चाहिए.  अपने पुराने बयान का बचाव करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा, “पिछले साल कैटामरन की सीनियर और मिड-लेवल टीम चीन गई थी. वे टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों में घूमे और वहीं के साधारण होटलों में रहे, ताकि हमें ‘असल चीन’ को समझने का मौका मिले. वहां एक कहावत है 9, 9, 6. इसका मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन. यानी कुल 72 घंटे काम.”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम लगभग 100 घंटे हफ्ते भर में काम करते हैं और कड़ी मेहनत का चमकता हुआ उदाहरण हैं. मूर्ति ने कहा कि नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर मेहनत करनी चाहिए ताकि कम भाग्यशाली लोगों के लिए भी बेहतर अवसर बनें.

चीन का 9-9-6 रूल क्या है?

अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है चीन में 996. इसका मतलब है सुबह 9 से रात 9 तक, हफ्ते में 6 दिन काम करना. टेक सेक्टर में इसे कई बड़े बिजनेस लीडर, जैसे जैक मा, मोटिवेशन की तरह पेश करते रहे हैं. लेकिन इस कल्चर की वजह से भारी थकान, बर्नआउट और मानसिक तनाव बढ़ा है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में चीन के कई युवा प्रोफेशनल बड़े शहरों की तेज-रफ्तार और दबाव भरी नौकरी छोड़कर छोटे शहरों में शांत जिंदगी जीने लगे हैं, सिर्फ 996 कल्चर से बचने के लिए.

चीन की 9-9-6 पर कार्रवाई

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में चीन की सरकार ने कंपनियों को चेतावनी दी थी कि ऐसे ‘थकाऊ वर्क शेड्यूल पूरी तरह गैरकानूनी हैं. चीन के काम करने के कानूनों के हिसाब से एक दिन में 8 घंटे और हफ्ते में कुल 44 घंटे का काम तय है. इससे ज्यादा काम कराने पर ओवरटाइम देना जरूरी है.

कितनी मिलती है सैलरी?

मूर्ति के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सैलरी के मुद्दे पर सवाल उठाए. एक यूज़र ने लिखा, “चीन में 9-9-6 रूल के हिसाब से ही सैलरी भी मिलती है, आपकी कंपनी की तरह मूंगफली भर नहीं.” एक और यूजर ने जवाब दिया, “सर, 996 भारत में तभी लागू हो सकता है जब आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 1 से 2 लाख महीने की सैलरी देने को तैयार हों. चीन में शुरुआती सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 8,000 से 15,000 युआन (करीब  93,000 से 1.75 लाख) होती है.” इस हिसाब से देखें, तो वहां अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग सैलरी होती है. glassdoor की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में जूनियर सॉफ़्टवेयर इंजीनियर 1 से 3 वर्ष अनुभव वाली पोजीशन की सालाना औसत सैलेरी लगभग 3,32,000 चीनी युआन यानी करीब 45,000 यूएस डॉलर या भारतीय रुपये में लगभग 37 से 40 लाख रुपये मिलते हैं.

इसे भी पढ़ें- TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
996 Work Culture China 996 Rule Chinese Work Culture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल
हेल्थ
UPF Health Risks: एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
एक बाइट भी पड़ती है भारी! अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से शरीर का हर अंग हो रहा बीमार, पढ़ें चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget