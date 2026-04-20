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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFreezer Smell Problem: फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत

Freezer Smell Problem: फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत

Freezing Method Effects On Food: कई बार पानी में डाली गई बर्फ से अजीब-सी गंध आने लगती है या जमा हुआ मांस पकाने पर सूखा और स्वादहीन लगता है. चलिए बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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Why Does Ice Taste Like Freezer Smell: हम में से ज्यादातर लोग फ्रीजर को ऐसी जगह मानते हैं जहां खाना सुरक्षित रहता है और समय जैसे थम जाता है. बचा हुआ भोजन, सब्जियां और बर्फ के टुकड़े हम बिना सोचे उसमें रख देते हैं. लेकिन कई बार पानी में डाली गई बर्फ से अजीब-सी गंध आने लगती है या जमा हुआ मांस पकाने पर सूखा और स्वादहीन लगता है. दरअसल, फ्रीजर के भीतर लगातार केमिकल बदलाव होते रहते हैं, जो स्वाद और बनावट दोनों को प्रभावित करते हैं. 

क्यों होती है यह दिक्कत?

एक्सपर्ट बताते हैं कि असली समस्या केवल जमाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसकी गति और साथ में रखी चीजों से भी जुड़ी है. घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रीजर भोजन को धीरे-धीरे जमाते हैं, जिससे ओडोर-एक्टिव कंपाउंड माइग्रेशन जैसी प्रक्रिया होती है. आसान शब्दों में कहें तो फ्रीजर के अंदर गंध एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगती है. अगर मछली या अन्य खाद्य पदार्थ ठीक से ढके नहीं हैं, तो उनकी गंध बर्फ तक पहुंच जाती है.

क्यों बाजार जैसे नहीं लगते बर्फ के टुकड़े?

यही कारण है कि घर में बने बर्फ के टुकड़े बाजार जैसे ताजगी भरे नहीं लगते. इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग मेथड एंड फ्रोजन स्टोरेज ड्यूरेशन ऑन ओडर-एक्टिव कंपाउंड्स एंड सेंसरी परसेप्शन ऑफ लैम्ब नाम के रिसर्ट में साइंटिस्ट ने बताया कि धीमी जमावट के दौरान कुछ रासायनिक तत्व, जैसे स्ट्रेकर एल्डिहाइड बनते हैं, जो स्वाद को बिगाड़ते हैं. इसके साथ ही, भोजन की सूक्ष्म संरचना भी टूटने लगती है, जिससे उसका नेचुरल रस कम हो जाता है.

धीरे-धीरे जमने पर बनने वाले बर्फ के कण बड़े और खुरदरे होते हैं. ये छोटे स्पंज की तरह आसपास की गंध को सोख लेते हैं. यही वजह है कि लंबे समय तक रखी बर्फ का स्वाद बदल जाता है और पानी भी वैसा ताजा नहीं लगता.

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कितना पहुंचाता है नुकसान?

इसका असर केवल स्वाद तक सीमित नहीं है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड रिसर्च में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, जमाने और पिघलाने की प्रक्रिया में भोजन की सेल्स टूट जाती हैं. खासकर मांस में, पिघलते समय उसका रस बाहर निकल जाता है, जिसे पर्ज लॉस कहा जाता है. इससे मांस सूखा और कम स्वादिष्ट हो जाता है. फ्रीजर में बार-बार हल्का पिघलना और फिर जमना भी नुकसान पहुंचाता है. यह प्रक्रिया स्वचालित बर्फ हटाने की  सिस्टम के कारण होती है, जिससे बर्फ की बनावट मोटी हो जाती है और गंध का फैलाव बढ़ जाता है.

कैसे रोक सकते हैं इसको?

हालांकि, कुछ आसान बदलावों से इस समस्या को रोका जा सकता है. सबसे पहले, बर्फ और खाने को हमेशा ढककर रखें ताकि गंध एक जगह से दूसरी जगह न जाए. नई चीजों को रखते समय उनके बीच पर्याप्त जगह छोड़ें, जिससे वे जल्दी जम सकें. गर्म भोजन को एक साथ रखने से बचें, क्योंकि इससे जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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Freezer Smell Problem Slow Freezing Impact Freezing Food Effects
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