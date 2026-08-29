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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFloor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती

Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती

Dust-Free Home: अगर झाड़ू लगाने का तरीका सही नहीं है या घर की कुछ जगहों पर जमा धूल को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वह दोबारा फर्श पर आ सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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Why Dust Settles After Sweeping: घर की सफाई करने के बाद फर्श साफ-सुथरा दिखता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस पर बारीक धूल फिर नजर आने लगती है. ऐसे में लगता है कि अभी-अभी सफाई करने के बावजूद घर में धूल कम क्यों नहीं हो रही. कई बार इसकी वजह घर के बाहर की मिट्टी या धूल नहीं, बल्कि सफाई करने का तरीका भी हो सकता है. अगर झाड़ू लगाने का तरीका सही नहीं है या घर की कुछ जगहों पर जमा धूल को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो वह दोबारा फर्श पर आ सकती है.

अगर आपके घर में भी झाड़ू लगाने के कुछ समय बाद फर्श पर बारीक धूल दिखाई देने लगती है, तो सफाई का तरीका थोड़ा बदलकर देखें. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से सफाई ज्यादा असरदार हो सकती है.

झाड़ू हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं

सफाई करते समय सबसे पहले ऊंची जगहों की धूल साफ करना बेहतर रहता है और उसके बाद फर्श की सफाई करनी चाहिए. अगर आप पहले फर्श पर झाड़ू लगा देंगे और फिर पंखे, टेबल या दूसरी ऊंची जगहों की धूल साफ करेंगे, तो वहां से गिरी धूल दोबारा साफ किए हुए फर्श पर पहुंच जाएगी. इसलिए सफाई का क्रम ऊपर से नीचे रखें. पहले पंखे, ऊंची अलमारियां और दूसरी सतहों की धूल साफ करें. इसके बाद फर्नीचर और अंत में फर्श की सफाई करें. इससे एक ही जगह को बार-बार साफ करने की जरूरत कम पड़ सकती है.


Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती

सूखे कपड़े की जगह हल्का गीला कपड़ा इस्तेमाल करें

फर्नीचर और दूसरी सतहों से धूल हटाने के लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल करने पर धूल पूरी तरह पकड़ में आने के बजाय हवा में उड़ सकती है और बाद में फर्श पर बैठ सकती है. इसके बजाय माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का गीला करके इस्तेमाल करना ज्यादा कारगर हो सकता है. कपड़ा इतना ही गीला रखें कि वह धूल को पकड़ सके. खासकर लकड़ी के फर्नीचर पर बहुत ज्यादा पानी या नमी का इस्तेमाल न करें. अगर किसी सतह पर बहुत ज्यादा धूल जमी है, तो पहले सूखे कपड़े से मोटी परत हटा सकते हैं और फिर हल्के गीले कपड़े से सफाई कर सकते हैं.

फेदर डस्टर हर जगह काम नहीं आता

पंख वाले डस्टर देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे धूल पूरी तरह हटने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावना रहती है. अगर आपका मकसद धूल को उठाकर हटाना है, तो माइक्रोफाइबर या ऐसे डस्टर का इस्तेमाल करें जो धूल को पकड़ सके. सिर्फ फर्नीचर पर डस्टर घुमाने से धूल गायब नहीं होती. वह आसपास की सतहों या फर्श पर जाकर बैठ सकती है. इसलिए धूल को पकड़ने वाला कपड़ा या डस्टर बेहतर विकल्प हो सकता है.


Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती

फर्नीचर के नीचे की जगह न भूलें

सोफा, बेड, कुर्सियों और दूसरी भारी चीजों के नीचे अक्सर महीनों तक धूल जमा होती रहती है. ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद भी अगर इन जगहों की सफाई नहीं होती, तो वहां जमा धूल धीरे-धीरे कमरे में फैल सकती है. इसलिए महीने में कम से कम एक बार फर्नीचर के नीचे की जगह जरूर साफ करें. जहां झाड़ू पहुंचाना मुश्किल हो, वहां लंबी डस्टिंग स्टिक, डस्ट मॉप या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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पंखे की सफाई भी जरूरी है

सीलिंग फैन पर धूल बहुत जल्दी जमा हो सकती है. पंखा चलने पर उसके ब्लेड पर जमी धूल हवा के साथ कमरे में फैल सकती है और बाद में फर्श या फर्नीचर पर बैठ सकती है. इसलिए पंखे की सफाई को भी घर की नियमित सफाई का हिस्सा बनाएं. खासकर लंबे समय से बंद पड़े पंखे को दोबारा चलाने से पहले उसके ब्लेड साफ कर लेना बेहतर है. पंखे की सफाई करते समय नीचे की सतहों और फर्श को बाद में साफ करें, ताकि गिरी हुई धूल दोबारा कमरे में न फैले.

फर्नीचर पॉलिश का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें

फर्नीचर को चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉलिश ज्यादा मात्रा में लगाने से सतह पर चिपचिपी परत बन सकती है. समय के साथ यह परत धूल को आकर्षित कर सकती है, जिससे फर्नीचर जल्दी गंदा दिखने लगता है. अगर पॉलिश का इस्तेमाल करना पसंद है तो इसे जरूरत के मुताबिक ही लगाएं. पॉलिश को सीधे फर्नीचर पर छिड़कने के बजाय पहले कपड़े पर लगाना भी बेहतर तरीका है. इससे मात्रा को नियंत्रित करना आसान रहता है.

वैक्यूम करने का सही समय रखें

अगर आप पहले फर्श को वैक्यूम कर लेते हैं और उसके बाद फर्नीचर की धूल साफ करते हैं, तो फर्नीचर से गिरी धूल दोबारा साफ फर्श पर पहुंच जाएगी. इसलिए पहले ऊपर और फर्नीचर की सतहों की धूल साफ करें और अंत में फर्श को वैक्यूम या साफ करें. अगर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका डस्ट कंटेनर या बैग भी समय-समय पर खाली करें. बहुत ज्यादा भरा हुआ कंटेनर मशीन की सफाई क्षमता को प्रभावित कर सकता है और धूल के वापस फैलने की समस्या हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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