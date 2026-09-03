कश्मीरी पंडितों की हत्या पर BJP ने फारूक अब्दुल्ला को घेरा, SC जज से जांच की मांग

जम्मू-कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा में डॉ. फारूक अब्दुल्ला की भूमिका की भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने SC के मौजूदा जज से जांच की मांग की है. वहीं कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकियों के बारे में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट के गैर-जिम्मेदाराना और बहुत परेशान करने वाले बयान की कड़ी निंदा की है. लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन को संबोधित करते हुए, डॉ. अब्दुल्ला ने कथित तौर पर कहा कि 'LG के अंडर पुलिस है. उनसे पूछो कि ये धमकियां कहां से आ रही हैं? मैं उन पर इसके लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता हूं.' यह बयान सिर्फ लापरवाही भरा नहीं है, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप के अपने रिकॉर्ड और स्टेट मशीनरी की जिम्मेदारी और उनकी समझ पर गंभीर सवाल उठाता है.

पूर्व MLC और BJP JK-UT के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने यह मुद्दा उठाते हुए पूछा कि अगर डॉ. फारूक अब्दुल्ला यह कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग पुलिस और सिक्योरिटी सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सीधा सवाल यह है कि उस समय के बारे में उनका क्या कहना है जब वह खुद सीएम थे और पुलिस और यूनिफाइड सिक्योरिटी कमांड पर उनका कंट्रोल था?

साल 1989-90 में कश्मीरी हिंदू अपने घर छोड़ने को थे मजबूर

BJP मांग करती है कि जो स्टैंडर्ड डॉ. अब्दुल्ला मौजूदा सरकार पर लागू कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड सितंबर 1982 से उनके अपने समय पर भी लागू होना चाहिए, जब उन्होंने सच्ची खानदानी परंपरा के अनुसार सीएम का पद संभाला था. कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ टारगेटेड हिंसा का इतिहास, खासकर उनके राज में कश्मीरी हिंदुओं के बड़े पैमाने पर पलायन से पहले के मुश्किल सालों में, पॉलिटिकल बयानबाजी से खत्म नहीं किया जा सकता.

रिपोर्ट और पुराने रिकॉर्ड में हिंदू दुकानों, घरों, बिजनेस की जगहों और धार्मिक जगहों पर हमलों, उसके बाद डराने-धमकाने, टारगेटेड किलिंग और डर के माहौल का जिक्र है, जिसने आखिरकार 1989-90 में कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी को अपना पुरखों का घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया. यह खास तौर पर जरूरी है कि टारगेटेड हिंसा के सबसे घिनौने मामले, जिसमें 1989 में जाने-माने BJP नेता टीका लाल टपलू और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या भी शामिल है, तब हुए जब डॉ. फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे. उनके सत्ता में लौटने के बाद, जनवरी 1998 में कश्मीरी पंडितों का वंधामा हत्याकांड एक और भयानक चैप्टर है जिसके लिए न्याय की जरूरत है.

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BJP कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं को खोलने का करती है स्वागत

जीएल रैना ने जोर देकर कहा कि BJP कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड हत्याओं और नरसंहार के अनसुलझे मामलों को फिर से खोलने और उनकी जांच करने की हालिया कोशिशों का स्वागत करती है. ऐसा लगता है कि इस घटना ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला को डरा दिया है. लेकिन उन्होंने आगे कहा कि ऐसी जांच पूरी, निष्पक्ष और राजनीतिक सोच से मुक्त होनी चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर फारूक अब्दुल्ला की भूमिका भी शामिल होनी चाहिए.

उन्हें न केवल तुरंत गुनहगारों की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन हालात, नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामियों और संभावित राजनीतिक मिलीभगत की भी जांच करनी चाहिए, जिन्होंने आतंकवाद और टारगेटेड हिंसा को फलने-फूलने दिया. पूर्व MLC ने कहा कि BJP विस्थापित समुदाय की मांग का समर्थन करती है कि जबरन विस्थापन और उस समय सत्ता में मौजूद राजनीतिक लोगों की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से गहरी जांच कराई जाए.

डॉ. अब्दुल्ला के नए बयान ने इस मांग के लिए उनके अपने तर्क को खास तौर पर प्रासंगिक बना दिया है. अगर उनके अनुसार, राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल करने वालों को पुलिस और सुरक्षा तंत्र के अंदर जो कुछ भी होता है, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो उनके अपने कार्यकाल को जांच से छूट नहीं दी जा सकती.

BJP की अब्दुल्ला सरकार में प्रशासनिक नाकामी की जांच की मांग

BJP यह भी मांग करती है कि सक्षम जांच एजेंसियां कानून के अनुसार जांच करें कि क्या डॉ. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोई प्रशासनिक नाकामी, राजनीतिक दबाव, जानबूझकर की गई चूक या अन्य कारण थे, जिससे कश्मीरी हिंदुओं को परेशान किया गया. जीएल रैना ने जोर देकर कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली क्यों न हो, जांच से परे नहीं होना चाहिए.

श्रीनगर में BJP के बड़े प्रदर्शन के बाद डॉ. फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेताओं की निराशा तेजी से दिखाई दे रही है. कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग से जुड़े लंबे समय से पेंडिंग केस फिर से खुलने और इंसाफ की नई मांग ने उन लोगों को साफ तौर पर परेशान कर दिया है जो चाहते हैं कि कश्मीर के इतिहास के ये दर्दनाक चैप्टर दबे रहें.डॉ. अब्दुल्ला की बात का सबसे अजीब पहलू हिंदू अफसरों की सिक्योरिटी को लेकर एक गलत तुलना बनाने की उनकी कोशिश है.

कश्मीर के लोगों को यह पूछने का पूरा हक है कि आतंकवाद और पाकिस्तान-स्पॉन्सर्ड अलगाववाद ने आम कश्मीरी हिंदुओं को इतनी ज्यादा संख्या में क्यों टारगेट किया, जबकि अब्दुल्ला समेत दशकों तक कश्मीर पर राज करने वाली पॉलिटिकल व्यवस्था उसी हिंसा से काफी हद तक बची रही? कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी को उन लोगों से पॉलिटिकल लेक्चर की जरूरत नहीं है जो उस समय अथॉरिटी वाले पदों पर थे, जब उसका सबसे काला चैप्टर सामने आया.

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