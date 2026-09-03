किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

Baking Soda And Vinegar Sink Unclog Hacks: किचन सिंक में पानी डालते ही अगर वह नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर आने लगे, तो समझिए नाली में कहीं न कहीं रुकावट बन गई है. शुरुआत में पानी धीरे-धीरे निकलता है और कुछ समय बाद सिंक में जमा होने लगता है. कई लोग ऐसी स्थिति में तुरंत प्लंबर को बुला लेते हैं, लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं होती. अगर रुकावट बहुत गंभीर नहीं है, तो कुछ आसान तरीकों से आप खुद भी सिंक की नाली साफ कर सकते हैं.

किचन सिंक में आमतौर पर खाने के छोटे टुकड़े, तेल, ग्रीस और दूसरी गंदगी जमा होने से जाम की समस्या होती है. इसलिए पानी का वापस आना सिर्फ सफाई की कमी नहीं, बल्कि पाइप के अंदर जमा हो चुकी गंदगी का संकेत भी हो सकता है.

सबसे पहले सिंक के नीचे का हिस्सा चेक करें

किचन सिंक जाम होने पर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि समस्या कचरा निपटाने वाले यूनिट में तो नहीं है, अगर आपके सिंक में यह सुविधा लगी है. अगर यूनिट चल रही है लेकिन पानी नीचे नहीं जा रहा, तो रुकावट इसके आगे पाइप में हो सकती है. अगर यूनिट सिर्फ आवाज कर रही है और घूम नहीं रही, तो उसके अंदर भी कोई चीज फंस सकती है. ऐसी स्थिति में इसे खोलने या हाथ डालने की कोशिश न करें. पहले बिजली का कनेक्शन बंद करना जरूरी है.





बेकिंग सोडा और सिरका आजमा सकते हैं

अगर पानी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का तरीका आजमाया जा सकता है. हालांकि यह तरीका हल्की रुकावट पर ही ज्यादा काम आता है. बड़ी या जमी हुई रुकावट को इससे हटाना मुश्किल हो सकता है.





इसके लिए पहले सिंक में जमा पानी निकाल दें और जितना पानी अपने आप नीचे जा सकता है, उसे जाने दें. अब नाली में करीब एक कप बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद एक कप सफेद सिरका डालकर नाली को करीब 15 मिनट के लिए ढक दें. थोड़ी देर बाद गर्म नल के पानी से नाली को फ्लश करें. अगर पानी पहले से बेहतर तरीके से निकलने लगे, तो जरूरत के मुताबिक इसे दोबारा किया जा सकता है. ध्यान रखें कि उबलता हुआ पानी सीधे नाली में डालकर जाम खोलने की कोशिश न करें. एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रीस या नरम ठोस पदार्थ इससे कुछ समय के लिए पिघल सकते हैं, लेकिन पाइप में आगे जाकर दोबारा जमने की संभावना रहती है.

फिर भी पानी वापस आ रहा है तो P-Trap देखें

अगर बेकिंग सोडा और सिरके से फायदा नहीं हुआ, तो सिंक के नीचे लगा मुड़ा हुआ पाइप यानी P-Trap चेक करना अगला कदम हो सकता है. खाने के टुकड़े, ग्रीस और दूसरी गंदगी अक्सर इसी हिस्से में जमा हो जाती है. सिंक के नीचे पाइप खोलने से पहले उसके नीचे एक बाल्टी जरूर रख दें, क्योंकि अंदर जमा पानी अचानक बाहर निकल सकता है. इसके बाद रिंच की मदद से P-Trap को सावधानी से खोलें और उसमें फंसी गंदगी साफ करें. फिर पाइप को वापस उसी तरह जोड़कर देखें कि पानी सामान्य तरीके से निकल रहा है या नहीं.

P-Trap साफ है, फिर भी नाली जाम है?

अगर P-Trap में कुछ नहीं मिला और पानी अब भी सिंक में वापस आ रहा है, तो रुकावट दीवार की तरफ जाने वाले ड्रेन पाइप में हो सकती है. ऐसी स्थिति में ड्रेन स्नेक या auger का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए पहले P-Trap हटाकर उस पाइप तक पहुंच बनाई जाती है और फिर ऑगर को धीरे-धीरे पाइप के अंदर आगे बढ़ाया जाता है, ताकि फंसी हुई रुकावट को पकड़ा या हटाया जा सके. अगर आपको पाइप खोलने या ऑगर इस्तेमाल करने का अनुभव नहीं है, तो इस चरण पर ज्यादा जोर लगाने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है. गलत तरीके से पाइप खोलने या उपकरण इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

सिंक दोबारा जाम न हो, इसके लिए क्या करें?

किचन सिंक को बार-बार जाम होने से बचाने के लिए नाली में ड्रेन स्क्रीन लगाना आसान तरीका है. इससे खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी पाइप के अंदर जाने से पहले ही रुक जाती है. सबसे जरूरी बात, सिंक में तेल और ग्रीस न डालें. गर्म तेल पाइप के अंदर जाकर बाद में ठंडा होकर जम सकता है और धीरे-धीरे रास्ता संकरा कर सकता है. किचन के सिंक में जाने वाले खाने के कचरे को भी पहले अलग कर दें. बाजार में मिलने वाले तेज केमिकल ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल भी सोच-समझकर करें. एक्सपर्ट के मुताबिक ये हमेशा असरदार नहीं होते और बाद में पाइप को हाथ से खोलते समय खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम