Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

Sink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

Kitchen Sink Drain: किचन सिंक में आमतौर पर खाने के छोटे टुकड़े, तेल, ग्रीस और दूसरी गंदगी जमा होने से जाम की समस्या होती है. इसलिए पानी का वापस आना सिर्फ सफाई की कमी नहीं.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Sep 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Baking Soda And Vinegar Sink Unclog Hacks: किचन सिंक में पानी डालते ही अगर वह नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर आने लगे, तो समझिए नाली में कहीं न कहीं रुकावट बन गई है. शुरुआत में पानी धीरे-धीरे निकलता है और कुछ समय बाद सिंक में जमा होने लगता है. कई लोग ऐसी स्थिति में तुरंत प्लंबर को बुला लेते हैं, लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं होती. अगर रुकावट बहुत गंभीर नहीं है, तो कुछ आसान तरीकों से आप खुद भी सिंक की नाली साफ कर सकते हैं.

किचन सिंक में आमतौर पर खाने के छोटे टुकड़े, तेल, ग्रीस और दूसरी गंदगी जमा होने से जाम की समस्या होती है. इसलिए पानी का वापस आना सिर्फ सफाई की कमी नहीं, बल्कि पाइप के अंदर जमा हो चुकी गंदगी का संकेत भी हो सकता है.

सबसे पहले सिंक के नीचे का हिस्सा चेक करें

किचन सिंक जाम होने पर सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि समस्या कचरा निपटाने वाले यूनिट में तो नहीं है, अगर आपके सिंक में यह सुविधा लगी है. अगर यूनिट चल रही है लेकिन पानी नीचे नहीं जा रहा, तो रुकावट इसके आगे पाइप में हो सकती है. अगर यूनिट सिर्फ आवाज कर रही है और घूम नहीं रही, तो उसके अंदर भी कोई चीज फंस सकती है. ऐसी स्थिति में इसे खोलने या हाथ डालने की कोशिश न करें. पहले बिजली का कनेक्शन बंद करना जरूरी है.


Sink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

बेकिंग सोडा और सिरका आजमा सकते हैं

अगर पानी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का तरीका आजमाया जा सकता है. हालांकि यह तरीका हल्की रुकावट पर ही ज्यादा काम आता है. बड़ी या जमी हुई रुकावट को इससे हटाना मुश्किल हो सकता है.


Sink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक

इसके लिए पहले सिंक में जमा पानी निकाल दें और जितना पानी अपने आप नीचे जा सकता है, उसे जाने दें. अब नाली में करीब एक कप बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद एक कप सफेद सिरका डालकर नाली को करीब 15 मिनट के लिए ढक दें. थोड़ी देर बाद गर्म नल के पानी से नाली को फ्लश करें. अगर पानी पहले से बेहतर तरीके से निकलने लगे, तो जरूरत के मुताबिक इसे दोबारा किया जा सकता है. ध्यान रखें कि उबलता हुआ पानी सीधे नाली में डालकर जाम खोलने की कोशिश न करें. एक्सपर्ट के मुताबिक ग्रीस या नरम ठोस पदार्थ इससे कुछ समय के लिए पिघल सकते हैं, लेकिन पाइप में आगे जाकर दोबारा जमने की संभावना रहती है.

फिर भी पानी वापस आ रहा है तो P-Trap देखें

अगर बेकिंग सोडा और सिरके से फायदा नहीं हुआ, तो सिंक के नीचे लगा मुड़ा हुआ पाइप यानी P-Trap चेक करना अगला कदम हो सकता है. खाने के टुकड़े, ग्रीस और दूसरी गंदगी अक्सर इसी हिस्से में जमा हो जाती है. सिंक के नीचे पाइप खोलने से पहले उसके नीचे एक बाल्टी जरूर रख दें, क्योंकि अंदर जमा पानी अचानक बाहर निकल सकता है. इसके बाद रिंच की मदद से P-Trap को सावधानी से खोलें और उसमें फंसी गंदगी साफ करें. फिर पाइप को वापस उसी तरह जोड़कर देखें कि पानी सामान्य तरीके से निकल रहा है या नहीं.

P-Trap साफ है, फिर भी नाली जाम है?

अगर P-Trap में कुछ नहीं मिला और पानी अब भी सिंक में वापस आ रहा है, तो रुकावट दीवार की तरफ जाने वाले ड्रेन पाइप में हो सकती है. ऐसी स्थिति में ड्रेन स्नेक या auger का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए पहले P-Trap हटाकर उस पाइप तक पहुंच बनाई जाती है और फिर ऑगर को धीरे-धीरे पाइप के अंदर आगे बढ़ाया जाता है, ताकि फंसी हुई रुकावट को पकड़ा या हटाया जा सके. अगर आपको पाइप खोलने या ऑगर इस्तेमाल करने का अनुभव नहीं है, तो इस चरण पर ज्यादा जोर लगाने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है. गलत तरीके से पाइप खोलने या उपकरण इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

सिंक दोबारा जाम न हो, इसके लिए क्या करें?

किचन सिंक को बार-बार जाम होने से बचाने के लिए नाली में ड्रेन स्क्रीन लगाना आसान तरीका है. इससे खाने के टुकड़े और दूसरी गंदगी पाइप के अंदर जाने से पहले ही रुक जाती है. सबसे जरूरी बात, सिंक में तेल और ग्रीस न डालें. गर्म तेल पाइप के अंदर जाकर बाद में ठंडा होकर जम सकता है और धीरे-धीरे रास्ता संकरा कर सकता है. किचन के सिंक में जाने वाले खाने के कचरे को भी पहले अलग कर दें. बाजार में मिलने वाले तेज केमिकल ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल भी सोच-समझकर करें. एक्सपर्ट के मुताबिक ये हमेशा असरदार नहीं होते और बाद में पाइप को हाथ से खोलते समय खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Home Tips Kitchen Sink Sink Repair
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Sink Repair: किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक
किचन सिंक की नाली से बाहर आ रहा पानी, बिना प्लंबर बुलाए करें ठीक
Home Tips
Refrigerator Food Storage: फ्रिज की किसी भी शेल्फ में रख देते हैं खाना? जानें सही जगह
फ्रिज की किसी भी शेल्फ में रख देते हैं खाना? जानें सही जगह
Home Tips
Home Cleaning Tips: खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री
खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री
Home Tips
कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम
कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
NEPAL FLASH FLOOD: नेपाल जल प्रलय का सच आया सामने क्या बचाई जा सकती थीं जानें? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
क्रिकेट
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
पंजाब
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget