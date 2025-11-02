सर्दियों के कपड़ों से आ रही है बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम

सर्दियों का मौसम आते ही हम अलमारी से गर्म कपड़े निकालते हैं जैसे कि स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर और कंबल. लेकिन जैसे ही ये कपड़े बाहर आते हैं, एक अजीब सी बासी बदबू महसूस होती है. यह बदबू अक्सर नमी, धूल, पसीने और गलत तरीके से स्टोर करने के कारण होती है. असल में, जब कपड़े लंबे समय तक बंद अलमारी में पड़े रहते हैं तो उनमें हवा का संचार नहीं हो पाता. नतीजा यह होता है कि उनमें नमी, फफूंदी और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो कपड़ों से एक सीलन भरी गंध निकालते हैं

ऊनी कपड़ों की एक और समस्या है कि इन्हें बार-बार धोया नहीं जा सकता, क्योंकि बार-बार धोने से इनका टेक्सचर खराब हो सकता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान मत हों. आपको बताते है ऐसे असरदार हैक्स जिसे अपनाकर आप सर्दियों के कपड़ों को फ्रेश बना सकते हैं.

बदबू हटाने के असरदार हैक्स

धूप में सुखाएं - सूरज की किरणें बैक्टीरिया को मारती हैं, हर हफ्ते अपने कपड़ों को कुछ घंटे धूप में रखें.

बेकिंग सोडा मिलाएं - धोने के पानी में आधा कप बेकिंग सोडा डालें, यह नेचुरल डियोडराइजर की तरह काम करता है.

सिरका डालें - एक कप सफेद सिरका बदबू वाले कपड़ों के लिए चमत्कारिक उपाय है.

एसेंशियल ऑयल - लैवेंडर या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें डालें, लंबे समय तक महक बरकरार रहती है.

कपड़ों को पूरी तरह सुखाएं - थोड़ी सी नमी भी बदबू की जड़ है.

स्टोरेज और देखभाल के तरीके

कपड़ों से बदबू हटाना तो आसान है, लेकिन उसे दोबारा आने से रोकना ज्यादा जरूरी है. आइए बताते हैं कुछ उपाय जिसे अपनाकर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं

अलमारी की सफाई रखें.

हर सीजन बदलते समय अलमारी खाली करें और सूखे कपड़े से पोंछें.

एक कोने में कपूर, नीम की पत्तियां या चारकोल बैग रखें, ये बदबू और कीड़ों दोनों से बचाते हैं.

अगर अलमारी में नमी रहती है तो सिलिका जेल पाउच रखें, ये हवा को सूखा रखते हैं.

कपड़ों को पूरी तरह सूखाकर रखें.

कभी भी आधे सूखे कपड़े न रखें, उनमें जल्दी सीलन और बदबू आने लगती है.

धूप या हवा में अच्छे से सुखाने के बाद ही पैक करें.

यदि कपड़े ड्राई क्लीन करवाए हैं, तो भी उन्हें कुछ घंटे खुली हवा में रखें ताकि केमिकल की गंध निकल जाए.

खुशबूदार सैशे और नेचुरल परफ्यूम का इस्तेमाल.

अलमारी या कपड़ों के बीच में लैवेंडर, गुलाब या चंदन की खुशबू वाले सैशे रखें.

ये न सिर्फ कपड़ों को महकदार बनाए रखते हैं बल्कि आपको हर बार अलमारी खोलने पर ताज़गी का अहसास भी देंगे.

यह भी पढ़ें: दिनभर रजाई या कंबल में रहने पर भी ठंडे रहते हैं आपके पैर? इस चीज की हो सकती है कमी