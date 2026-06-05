हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBalcony Garden: एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे

Balcony Garden: एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे

Indoor Temperature Reduction: अगर आपका बालकनी गार्डन घर के तापमान को प्राकृतिक तरीके से कम करने में मदद करे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

Can Balcony Plants Reduce Indoor Heat: गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखना बड़ी चुनौती बन जाता है. एयर कंडीशनर और कूलर राहत तो देते हैं, लेकिन बिजली का खर्च भी बढ़ाते हैं. ऐसे में अगर आपका बालकनी गार्डन घर के तापमान को प्राकृतिक तरीके से कम करने में मदद करे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि साइंटफिक रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सही पौधे न केवल वातावरण को हरा-भरा बनाते हैं, बल्कि घर के अंदर की गर्मी भी कम कर सकते हैं. 

कैसे पौधे घर के अंदर गर्मी कम करते हैं?

पौधे इवैपोट्रांसपिरेशन नामक प्रक्रिया के जरिए अपने आसपास का तापमान घटाते हैं. इस प्रक्रिया में पौधे अपनी पत्तियों से नमी छोड़ते हैं और जब यह नमी वाष्पित होती है तो आसपास की हवा से गर्मी को अवशोषित कर लेती है. इसी वजह से पौधों के आसपास का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होता है. एनर्जी एंड बिल्डिंग्स  में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि बालकनी में गमलों और ग्रीन वॉल के संयोजन से घर के अंदर का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, जबकि बालकनी की सतह का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है. 

इसे भी पढ़ें: मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

 छोटे-छोटे ग्रीन स्पेस बनाना भी बड़ा बदलाव 

गार्डन डिजाइनर और पीपल की संस्थापक दीप्ति अग्रवाल का कहना है कि भारत में हर साल गर्मी और भीषण होती जा रही है. लोग अक्सर एल-नीनो जैसे जलवायु कारकों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बढ़ता अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बड़ी वजह है. शहरों में हरियाली घटने और कंक्रीट बढ़ने से तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में घरों में छोटे-छोटे ग्रीन स्पेस बनाना भी बड़ा बदलाव ला सकता है.

भारत में किए गए एक अन्य अध्ययन, जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, में पाया गया कि टेरेस गार्डन गर्मियों में छत का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है. दीप्ति अग्रवाल के अनुसार, ऐसे पौधों का चयन करना जरूरी है जो घनी हरियाली प्रदान करें और ज्यादा पत्तियों के जरिए वातावरण को ठंडा रखें. उनका कहना है कि बोगनवेलिया जैसे लोकप्रिय विदेशी पौधे गर्मी सहन तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां कम और छोटी होती हैं, इसलिए वे वातावरण को ठंडा करने में उतने प्रभावी नहीं होते.

किन पौधों का कर सकते हैं चयन?

बालकनी या छत के लिए ट्रेलिस लगाकर प्राकृतिक ग्रीन वॉल तैयार की जा सकती है.  इसके लिए थुनबर्गिया ग्रैंडिफ्लोरा, मधुमालती , अपराजिता  और चमेली  जैसे तेजी से बढ़ने वाले बेलदार पौधे अच्छे विकल्प माने जाते हैं. इसके अलावा लेयर्ड प्लांटेशन तकनीक भी उपयोगी है, जिसमें अलग-अलग ऊंचाई वाले पौधों को एक साथ लगाया जाता है ताकि उनकी छाया एक-दूसरे पर पड़ती रहे और सूरज की सीधी किरणें नीचे तक न पहुंचें.  धूप वाली बालकनी में इक्सोरा, सोन चंपा, नाग चंपा, पारिजात , गुड़हल  और कनेर  जैसे पौधे लगाए जा सकते हैं. वहीं नींबू और करी पत्ता जैसे खाद्य पौधे भी घनी पत्तियों के कारण बेहतर विकल्प हैं. ये पौधे न सिर्फ घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं और घर के वातावरण को अधिक आरामदायक बनाते हैं.

इसे भी पढ़ें: Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Balcony Garden Indoor Heat Reduction Summer Cooling Plants
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Balcony Garden: एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
Home Tips
Low Water Pressure: नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा
नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा
Home Tips
Home Tips For Cleaning: घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई
घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई
Home Tips
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान
Advertisement

वीडियोज

Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
बिहार
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
लाइफस्टाइल
Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget