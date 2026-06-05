हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHouse Fire Causes: घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक

House Fire Causes: घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक

Causes Of House Fires: फ्लोरिश स्टे बी एंड बी नाम के होटल में आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, घर में आग न लगे इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

Common Causes Of Fire In The Home: दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे बी एंड बी नाम के होटल में आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि घर में आग न लगे इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए.  घर में आग लगने की घटनाएं अक्सर अचानक होती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इनके पीछे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें समय रहते रोका जा सकता है. लोग आमतौर पर गैस सिलेंडर या मोमबत्ती को ही आग लगने की वजह मानते हैं, जबकि घर के अंदर मौजूद कई दूसरी चीजें भी बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं. ऐसे में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

 किचन और खाना बनाते समय लापरवाही

घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह किचन से जुड़ी होती है. खाना बनाते समय गैस को बिना निगरानी के छोड़ देना, बहुत ज्यादा तापमान पर कुकिंग करना या गैस चूल्हे के पास कपड़ा रखना आग का कारण बन सकता है. इसलिए खाना बनाते समय हमेशा सतर्क रहें और किचन को साफ रखें.

खराब वायरिंग और ओवरलोडेड सॉकेट

पुरानी वायरिंग, एक ही सॉकेट में कई उपकरण लगाना और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल आग का जोखिम बढ़ा देता है. कई बार तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग दीवारों के अंदर ही फैलने लगती है. इसलिए समय-समय पर वायरिंग और बिजली के उपकरणों की जांच करानी चाहिए.

 चार्जर, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक और दूसरी रिचार्जेबल बैटरियां भी आग का कारण बन सकती हैं. खराब या नकली चार्जर इस्तेमाल करने से बैटरी ओवरहीट हो सकती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. डिवाइस को रातभर चार्जिंग पर छोड़ने से भी बचना चाहिए.

 मोमबत्ती और खुली आग वाली चीजें

मोमबत्ती, अगरबत्ती, दीया, बारबेक्यू या फायर पिट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है इन्हें पर्दों, कागज या दूसरे ज्वलनशील सामान के पास रखने से आग तेजी से फैल सकती है. घर से बाहर निकलने से पहले सभी खुली आग वाली चीजों को पूरी तरह बुझा देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

एयरोसोल कैन और ज्वलनशील सामान

डिओडोरेंट, एयर फ्रेशनर और ड्राई शैंपू जैसी एयरोसोल कैन गर्मी के संपर्क में आने पर फट सकती हैं. इन्हें गैस चूल्हे, हीटर या सीधे धूप वाली जगह पर रखने से बचना चाहिए. छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है.

घर में फैला कबाड़ और अव्यवस्था

घर में जरूरत से ज्यादा सामान जमा करना भी आग के खतरे को बढ़ाता है. कागज, पुराने कपड़े और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं आग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं. इसके अलावा ज्यादा सामान होने से आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि आग से बचाव का सबसे आसान तरीका सतर्कता है. घर की वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किचन और ज्वलनशील वस्तुओं की नियमित जांच करने से बड़े हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है. छोटी-छोटी सावधानियां आपके परिवार और घर दोनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Hotel Fire Accident Malviya Nagar Fire Flourish Stay House Fire Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
House Fire Causes: घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक
घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक
Home Tips
Balcony Garden: एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
Home Tips
Low Water Pressure: नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा
नल में कम आ रहा पानी का फ्लो तो वॉटर टैंक में डालें किचन में रखी यह चीज, तेज धार से आ जाएगा मजा
Home Tips
Home Tips For Cleaning: घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई
घिस-घिसकर थक गए हैं लेकिन नहीं जा रही कढ़ाई में जमी चिकनाई, इस तरीके से हो जाएगी एकदम नई
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
विश्व
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
भारत के साथ 5th जेनरेशन Su-57 बनाएगा रूस, पुतिन ने खुद किया ऐलान, PAK पर बोले- मैं नहीं मानता कि वो चीन का....
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
बॉलीवुड
Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget