हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsबाजार से नकली घी तो नहीं ले आए? घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

बाजार से नकली घी तो नहीं ले आए? घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ लोग घी में तेल, वनस्पति या अन्य मिलावटी चीजें मिला देते हैं. ऐसा घी न सिर्फ स्वाद खराब करता है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

घी भारतीय रसोई का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. चाहे दाल में तड़का लगाना हो, रोटी पर लगाना हो या फिर मिठाइयों का स्वाद बढ़ाना हो, घी के बिना सब अधूरा सा लगता है. हमारे यहां घी को सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि सेहत और परंपरा से जोड़कर देखा जाता है. आयुर्वेद में भी घी को बहुत फायदेमंद माना गया है. आज भी कई लोग घर पर ही मलाई से शुद्ध देसी घी निकालते हैं, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और समय की कमी के कारण ज्यादातर लोग बाजार से ही घी खरीदते हैं. समस्या तब शुरू होती है, जब बाजार में मिलने वाले कई घी शुद्ध नहीं होते हैं.  

ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ लोग घी में तेल, वनस्पति या अन्य मिलावटी चीजें मिला देते हैं. ऐसा घी न सिर्फ स्वाद खराब करता है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. अक्सर हम पैकिंग और ब्रांड देखकर घी खरीद लेते हैं, लेकिन हर महंगा या ब्रांडेड घी शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि घर बैठे असली और नकली घी की पहचान कैसे करें.  अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी लैब की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से ही आप सच्चाई जान सकते हैं. 

असली और नकली घी पहचानने के घरेलू तरीके

1.  पानी से करें घी की जांच - एक कांच के गिलास या कटोरी में साफ पानी लें. अब इसमें एक चम्मच घी डालें, अगर घी पानी की सतह पर तैरता है, तो यह शुद्ध घी है, लेकिन अगर घी नीचे बैठ जाता है, तो समझ जाइए कि उसमें मिलावट हो सकती है. शुद्ध घी कभी भी पानी में डूबता नहीं है. 

2. नमक टेस्ट से पहचानें सच्चाई - एक कटोरी में एक चम्मच घी लें और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें.  अब इसे अच्छी तरह मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अगर इस दौरान घी का रंग बदल जाता है, तो वह नकली है. असली घी का रंग बिल्कुल नहीं बदलता है. 

3. हथेली पर रगड़कर देखें - थोड़ा सा जमे हुए घी को अपनी हथेली पर रखें और दोनों हथेलियों को रगड़ें. अगर घी तुरंत पिघल जाए, तो यह शुद्ध है. अगर रगड़ने के बाद भी घी नहीं पिघलता, तो वह मिलावटी हो सकता है. साथ ही, असली घी की खुशबू बहुत अच्छी और देसी होती है, जबकि नकली घी से तेल या रिफाइंड जैसी गंध आती है. 

4.तापमान से करें पहचान - शुद्ध घी हल्के तापमान में भी आसानी से पिघल जाता है. वहीं, नकली घी को पिघलाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ता है. अगर आपका घी ठंडे मौसम में भी थोड़ा नरम रहता है, तो यह अच्छे क्वालिटी का संकेत है. 

5. रंग देखकर पहचानें घी - एक कटोरी में थोड़ा सा घी डालकर उसे धीमी आंच पर गर्म करें. अगर गर्म होने पर घी का रंग हल्का ब्राउन (भूरा) हो जाए, तो यह असली है. नकली घी गर्म करने पर भी पीला ही रहता है और देर से पिघलता है. 

6. आयोडीन टेस्ट से करें जांच - इस टेस्ट से पता चलता है कि घी में स्टार्च या अन्य मिलावट है या नहीं, एक बर्तन में थोड़ा घी लें और उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें. इसे मिलाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.अगर घी का रंग नीला या लाल हो जाए, तो वह मिलावटी है.अगर रंग नहीं बदलता, तो घी शुद्ध है. 

7. HCL टेस्ट - थोड़ा सा घी किसी बर्तन या टेस्ट ट्यूब में लें और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालें. अगर घी का रंग नहीं बदलता, तो वह असली है. अगर रंग लाल हो जाए, तो घी नकली है. लेकिन ध्यान दें यह टेस्ट करते समय सावधानी जरूर बरतें. 

Published at : 04 Feb 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Identification Of Real Ghee Test Of Fake Ghee Adulteration In Ghee Ghee Test At Home
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

Embed widget