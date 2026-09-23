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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsShoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक

Shoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक

How To Tie Shoelaces: जूते में फीते डालने के बाद उसकी काफी लंबाई आईलेट्स के बीच ही चली जाती है. बचा हुआ हिस्सा गांठ और दोनों तरफ के लूप बनाने में इस्तेमाल होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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Best Way To Tie Strong Shoelace Knots: जूते पहनकर निकलते ही अगर कुछ देर बाद फीते खुल जाएं तो यह छोटी सी परेशानी भी काफी परेशान कर सकती है. खासकर बच्चों के साथ ऐसा हो तो उन्हें बार-बार रुककर फीते बांधने पड़ते हैं. कई बार लोग मान लेते हैं कि फीते ठीक से बांधे नहीं गए हैं, लेकिन हर बार इसकी वजह बांधने का तरीका ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. फीते की लंबाई, जूतों की फिटिंग, फीते पर लगी गंदगी और उनका डिजाइन भी गांठ के जल्दी खुलने की वजह बन सकता है.

अगर आपके या बच्चे के जूते के फीते बार-बार खुलते हैं, तो कुछ आसान चीजों पर ध्यान देकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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सबसे पहले फीते की लंबाई चेक करें

जूते में फीते डालने के बाद उसकी काफी लंबाई आईलेट्स के बीच ही चली जाती है. बचा हुआ हिस्सा गांठ और दोनों तरफ के लूप बनाने में इस्तेमाल होता है. अगर फीते जरूरत से ज्यादा लंबे हैं, तो उनके सिरे चलते समय जमीन पर लग सकते हैं या किसी चीज में फंस सकते हैं. इससे खिंचाव पड़ता है और गांठ खुल सकती है. ऐसे में जूते से फीते निकालकर उनकी पूरी लंबाई नापें. अगर काफी हिस्सा अतिरिक्त बच रहा है, तो थोड़े छोटे फीते इस्तेमाल करने पर विचार करें. इससे गांठ के बाद लटकने वाला हिस्सा कम रहेगा और उनके बार-बार फंसने की संभावना भी घट सकती है.


Shoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक

जूते की फिटिंग भी हो सकती है वजह

जूते का सही फिट होना सिर्फ आराम के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसका असर फीते पर भी पड़ सकता है. अगर जूते बहुत छोटे हैं, तो पैर के दबाव के कारण जूते को बंद रखने वाले फीते पर ज्यादा खिंचाव पड़ सकता है. इससे गांठ ढीली होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए अगर जूते पहनने पर पैर दबता है, उंगलियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है या बच्चा बार-बार जूते उतारना चाहता है, तो जूते की फिटिंग जरूर जांचें. जरूरत पड़ने पर पैर का साइज दोबारा मापकर सही साइज का जूता चुनें.


Shoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक

गंदे या गीले फीते भी जल्दी खुल सकते हैं

कई बार समस्या गांठ में नहीं, बल्कि फीते पर लगी गंदगी में होती है. अगर बच्चा बारिश, कीचड़ या पानी में खेलकर आया है, तो फीते पर नमी और मिट्टी जम सकती है. इससे फीते की सतह चिकनी हो सकती है और गांठ उतनी मजबूती से नहीं टिकती. सूखी मिट्टी फीते पर चिपकी हो तो वह भी गांठ को सही तरीके से कसने में परेशानी पैदा कर सकती है. इसलिए फीते गंदे होने पर उन्हें साफ करें. साबुन या डिटर्जेंट इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह पानी से धो लें और फीते पूरी तरह सूखने के बाद ही दोबारा बांधें.

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फीते बांधने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है

अगर फीते अलग-अलग जूतों में बार-बार खुल रहे हैं, तो हो सकता है कि समस्या बांधने के तरीके में हो. खासकर बच्चों में ऐसा आम है, क्योंकि वे अभी फीते बांधना सीख रहे होते हैं. फीते बांधने के दौरान बनने वाली गांठ देखने में सही लग सकती है, लेकिन हर गांठ चलते समय एक जैसी मजबूती नहीं देती. दो गांठें देखने में लगभग एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन उनके लूप की दिशा अलग होने से उनकी पकड़ में फर्क पड़ सकता है.

एक मजबूत तरीका वह है जिसमें दोनों लूप लगभग बराबर और सीधे रहते हैं. गांठ बांधते समय पहले दोनों फीते क्रॉस करें और एक को दूसरे के नीचे से निकालकर अच्छी तरह कसें. इसके बाद एक फीते से लूप बनाएं और दूसरे फीते को उसके चारों ओर लपेटकर नीचे से निकालें. अब बने हुए दूसरे लूप को पकड़कर दोनों लूप को बराबर खींचें. ध्यान रखें कि गांठ बहुत ढीली न रहे और दोनों लूप एक तरफ झुके हुए न हों. सही तरीके से बांधी गई गांठ चलते समय खुलने की संभावना कम कर सकती है.

गोल फीते की जगह फ्लैट फीते आजमाएं

हर जूते के फीते एक जैसे नहीं होते. कुछ फीते पतले, गोल और चिकने होते हैं, जबकि कुछ चौड़े और फ्लैट होते हैं. अगर आपके जूते में चिकने गोल फीते हैं और वे बार-बार खुलते हैं, तो फ्लैट फीते आजमाकर देख सकते हैं. चौड़े फीते अक्सर थोड़े ज्यादा पकड़ वाले होते हैं, जिससे गांठ में घर्षण बढ़ता है और वह आसानी से ढीली नहीं होती. इसके अलावा बच्चों के लिए चौड़े और फ्लैट फीते पकड़ना और लूप बनाना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

बार-बार खुलते हैं तो इन चीजों को जरूर देखें

अगर फीते बांधने के कुछ ही मिनट बाद खुल जाते हैं, तो सिर्फ गांठ को दोष न दें. पहले फीते की लंबाई, जूते की फिटिंग और फीते की स्थिति देखें. इसके बाद अपने बांधने के तरीके पर ध्यान दें. कई बार सिर्फ फीते थोड़े छोटे करने, उन्हें साफ रखने या गोल फीते की जगह फ्लैट फीते इस्तेमाल करने से समस्या कम हो सकती है. वहीं अगर हर बार गांठ बांधने के बाद भी फीते खुल रहे हैं, तो उन्हें बांधने का तरीका बदलकर देखें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 04:15 PM (IST)
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