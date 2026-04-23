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Money Plant Growth Tips: इस एक ट्रिक से पूरी बालकनी में फैल जाएगी मनी प्लांट की बेल, बस कर लें ये काम

How To Make Money Plant Bushy: मनी प्लांट सही तरह से नहीं बढ़ रहा है या उसकी बेल लंबी होकर भी फैल नहीं रही, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक अपनाने की जरूरत है. चलिए आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Apr 2026 06:58 AM (IST)
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How To Make Money Plant Vine Spread In Balcony: अगर आपके घर की बालकनी में रखा मनी प्लांट सही तरह से नहीं बढ़ रहा है या उसकी बेल लंबी होकर भी फैल नहीं रही, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक अपनाने की जरूरत है. सही देखभाल और थोड़ी समझ से आप इसे पूरी बालकनी में फैला सकते हैं. दरअसल, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो अपने आप फैलने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा और सहारा देना जरूरी होता है.

आपको क्या करना चाहिए?

 सबसे पहले इसे ऐसी जगह रखें जहां तेज धूप सीधे न पड़े, लेकिन भरपूर रोशनी मिलती रहे. हल्की और परोक्ष रोशनी में इसकी बेल तेजी से बढ़ती है और पत्तियां भी हरी-भरी रहती हैं. 

क्या है आसान ट्रिक?

पेड़- पौधों के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट plantshub के अनुसार,अगर उस ट्रिक की, जिससे पूरी बालकनी में इसकी बेल फैलाई जा सकती है. इसके लिए आपको मनी प्लांट को सहारा देना होगा. आप दीवार, ग्रिल या रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेल को धीरे-धीरे उसी दिशा में मोड़कर बांधते जाएं. जैसे-जैसे बेल बढ़ती जाएगी, उसे ऊपर या किनारे की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता रहेगा और कुछ ही समय में पूरी बालकनी हरियाली से भर जाएगी. 

पानी देना भी अहम

पानी देने का तरीका भी बहुत अहम है. मनी प्लांट को ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें खराब हो सकती हैं, इसलिए जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी पानी दें. अगर आप इसे पानी में उगा रहे हैं, तो हर 7 से 10 दिन में पानी बदलना जरूरी है, ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे. इसके अलावा, समय-समय पर इसकी छंटाई करते रहना भी जरूरी है. सूखी या पीली पत्तियों को हटाने से नई और घनी बेल निकलती है.  अगर बेल बहुत लंबी हो जाए, तो उसे काटकर दोबारा लगा सकते हैं, जिससे एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाते हैं. 

इसे भी पढ़ें - Height Increase Tips: किन तरीकों से उम्र निकलने के बाद भी बढ़ा सकते हैं लंबाई? जानिए ये आसान तरीके

खाद के लिए क्या रखें ध्यान

मनी प्लांट को बढ़ने के लिए ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन महीने में एक बार हल्की खाद देने से इसकी ग्रोथ और तेज हो जाती है. इसके साथ ही, इसे ठंडी हवा से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधा गर्म वातावरण में ज्यादा अच्छा बढ़ता है. सबसे जरूरी बात यह है कि इस पौधे की बेल को खुला छोड़ने के बजाय सही दिशा में बढ़ने का मौका दें.  यही एक ट्रिक है, जो इसे छोटी सी गमले से निकालकर पूरी बालकनी तक फैला सकती है. थोड़ी सी देखभाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने घर को हरे-भरे पौधों से सजा सकते हैं.

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Published at : 23 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Money Plant Money Plant Growth Tips Money Plant Care
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