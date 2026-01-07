हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow to Get Thick Cream on Milk: दूध पर नहीं आ रही मोटी मलाई तो आजमाएं यह तरीका, खुश हो जाएगा दिल

How to Get Thick Cream on Milk: दूध पर नहीं आ रही मोटी मलाई तो आजमाएं यह तरीका, खुश हो जाएगा दिल

Thick Milk Cream at Home: दूध से निकली मलाई खाने में लोगों को खूब मजा आता है, लेकिन हर कोई दूध से मलाई नहींं निकाल पाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे दूध में मलाई जमाएं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

Easy Way to Get Thick Malai on Milk: अगर दूध पर मोटी मलाई नहीं जम रही है और बार-बार कोशिश के बाद भी मन खुश नहीं हो रहा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सही तरीका अपनाया जाए, तो घर पर उबले दूध से भी बढ़िया और मोटी मलाई मिल सकती है. इसके लिए न तो किसी महंगे सामान की जरूरत है और न ही ज्यादा मेहनत की. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर में मलाईदार दूध बना सकते हैं, बस कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर.

कैसे बना सकते हैं मलाईदार दूध

कुकिंग एक्सपर्ट ने मोटी मलाई जमाने का एक आसान तरीका बताया है. इसके लिए दूध को सही ढंग से उबालना और कुछ छोटे-छोटे घरेलू उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ मलाई अच्छी जमती है, बल्कि दूध फटने या गैस पर गिरने की समस्या भी नहीं होती. इसके लिए आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर दूध में मलाई बनती कैसे है. इसका जवाब है कि दूध में पानी, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज होता है. जब आप इसे उबालते हैं, तो फैट और प्रोटीन मिलकर इसके ऊपर एक पतली झिल्ली बना लेते हैं. जब यह झिल्ली बाद में ठंडी होती है, तो यह मलाई बन जाती है. दूध में मलाई तब नहीं बनती जब या तो इसमें पानी ज्यादा हो या फिर इसमें फैट कम हो.

कैसे दूध में बनाएं मलाई

अब आती है मोटी मलाई की असली ट्रिक. दूध उबालते समय उसमें कुछ दाने चावल के डाल दें. यह एक पुराना घरेलू तरीका है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. चावल डालने से दूध की मलाई ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी बनती है. दूध में चावल डालकर अच्छे से मिला लें और फिर धीमी आंच पर पकने दें. तेज आंच पर दूध पकाने से मलाई पतली रह जाती है, जबकि धीमी आंच पर पकाने से वह मोटी और भारी जमती है.

दूध पक जाने के बाद उसे ठंडा करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है. दूध को ढक्कन से ढकने की बजाय छलनी या जालीदार ढक्कन से ढकें. इससे दूध की भाप बाहर निकलती रहती है और मलाई सूखी, गाढ़ी और अच्छी जमती है. भाप अगर अंदर फंसी रहे, तो मलाई पतली हो जाती है.

इसके अलावा, कई घरों में दूध उबालते समय थोड़ा चीनी मिक्स कर दिया जाता है. इससे भी मलाई बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह आसान हो जाती है. यह दूध में फैट की मात्रा तो नहीं बढ़ाता, लेकिन पहले से जो दूध में फैट है, उसको जमने में मददगार साबित होता है.

दूध उबालते समय इन बातों का रखें ध्यान

दूध उबालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले यह ध्यान रखें कि दूध को उबालते समय आंच को धीमा रखें. जब दूध उबल रहा हो, तो उसे ज्यादा चलाने की कोशिश न करें. जब दूध उबल जाए, तो उसे ढकें नहीं, वैसे ही ठंडा होने दें. अगर घर में फ्रिज हो, तो ठंडा होने के बाद दूध उसमें रख दें. इससे मलाई बनने की प्रक्रिया आसान होने लगती है.

हालांकि, एक बात का ध्यान रखें कि मलाई बनेगी या नहीं, यह दूध की क्वालिटी पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 07 Jan 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Milk Cream Making Tricks Best Method To Get Thick Cream On Milk Why Milk Cream Is Thin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड
महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
Advertisement

वीडियोज

BMC Election में Devendra Fadnavis के लिए ठाकरे ब्रांड चुनौती या मौका ? । Maharashtra News
ठाकरे बंधुओं के महायुति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप पर क्या बोले Devendra Fadnavis ? । Interview
Mumbai के बंटवारे से लेकर भाषा की राजनीति पर खुलकर बोले Devendra Fadnavis ।Exclusive Interview
BMC Election से ठीक पहले Fadnavis का ये दावा विपक्ष को चौंका देगा !। Devendra Fadnavis Interview
Delhi Bulldozer Action: अब कैसे बचेंगे दिल्ली के पत्थरबाज, एक्शन में आ गई पुलिस । Faiz-E-Ilahi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का नया तुगलकी फरमान! 'रूस-चीन समेत 4 देशों से तोड़ो रिश्ते, वरना...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड
महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड
विश्व
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
व्हाइट हाउस का डॉक्टर बना अमेरिका-पाकिस्तान का डील मास्टर, 500 मिलियन डॉलर का खेल, कभी था PAK का 'दुश्मन'
टेलीविजन
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई, बोलीं- किशमिश चाहिए थी पर...
बेटे काजू के जन्म के 19 दिन बाद काम पर लौटी भारती सिंह, पैपराजी को बांटी मिठाई
बॉलीवुड
दिल पर पत्नी का नाम लिखवाकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली! लोग बोले- 'कितनी लकी है अनुष्का शर्मा'
दिल पर अनुष्का शर्मा नाम लिखवाकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली! तस्वीरें वायरल
जनरल नॉलेज
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
नेपाल में क्यों नहीं होती संडे की छुट्टी, इस दिन क्यों खुलते हैं स्कूल?
हेल्थ
Bronchial Asthma: सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है सांस की तकलीफ? जानें ब्रोन्कियल अस्थमा के कारण और राहत पाने के असरदार घरेलू उपाय
शिक्षा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
JEE Advanced में बदलाव, इस टेस्ट से बिना कोचिंग के भी IIT का सपना होगा पूरा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget