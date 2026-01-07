Easy Way to Get Thick Malai on Milk: अगर दूध पर मोटी मलाई नहीं जम रही है और बार-बार कोशिश के बाद भी मन खुश नहीं हो रहा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सही तरीका अपनाया जाए, तो घर पर उबले दूध से भी बढ़िया और मोटी मलाई मिल सकती है. इसके लिए न तो किसी महंगे सामान की जरूरत है और न ही ज्यादा मेहनत की. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर में मलाईदार दूध बना सकते हैं, बस कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर.

कैसे बना सकते हैं मलाईदार दूध

कुकिंग एक्सपर्ट ने मोटी मलाई जमाने का एक आसान तरीका बताया है. इसके लिए दूध को सही ढंग से उबालना और कुछ छोटे-छोटे घरेलू उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ मलाई अच्छी जमती है, बल्कि दूध फटने या गैस पर गिरने की समस्या भी नहीं होती. इसके लिए आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर दूध में मलाई बनती कैसे है. इसका जवाब है कि दूध में पानी, फैट, प्रोटीन और लैक्टोज होता है. जब आप इसे उबालते हैं, तो फैट और प्रोटीन मिलकर इसके ऊपर एक पतली झिल्ली बना लेते हैं. जब यह झिल्ली बाद में ठंडी होती है, तो यह मलाई बन जाती है. दूध में मलाई तब नहीं बनती जब या तो इसमें पानी ज्यादा हो या फिर इसमें फैट कम हो.

कैसे दूध में बनाएं मलाई

अब आती है मोटी मलाई की असली ट्रिक. दूध उबालते समय उसमें कुछ दाने चावल के डाल दें. यह एक पुराना घरेलू तरीका है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. चावल डालने से दूध की मलाई ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी बनती है. दूध में चावल डालकर अच्छे से मिला लें और फिर धीमी आंच पर पकने दें. तेज आंच पर दूध पकाने से मलाई पतली रह जाती है, जबकि धीमी आंच पर पकाने से वह मोटी और भारी जमती है.

दूध पक जाने के बाद उसे ठंडा करने का तरीका भी उतना ही जरूरी है. दूध को ढक्कन से ढकने की बजाय छलनी या जालीदार ढक्कन से ढकें. इससे दूध की भाप बाहर निकलती रहती है और मलाई सूखी, गाढ़ी और अच्छी जमती है. भाप अगर अंदर फंसी रहे, तो मलाई पतली हो जाती है.

इसके अलावा, कई घरों में दूध उबालते समय थोड़ा चीनी मिक्स कर दिया जाता है. इससे भी मलाई बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह आसान हो जाती है. यह दूध में फैट की मात्रा तो नहीं बढ़ाता, लेकिन पहले से जो दूध में फैट है, उसको जमने में मददगार साबित होता है.

दूध उबालते समय इन बातों का रखें ध्यान

दूध उबालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले यह ध्यान रखें कि दूध को उबालते समय आंच को धीमा रखें. जब दूध उबल रहा हो, तो उसे ज्यादा चलाने की कोशिश न करें. जब दूध उबल जाए, तो उसे ढकें नहीं, वैसे ही ठंडा होने दें. अगर घर में फ्रिज हो, तो ठंडा होने के बाद दूध उसमें रख दें. इससे मलाई बनने की प्रक्रिया आसान होने लगती है.

हालांकि, एक बात का ध्यान रखें कि मलाई बनेगी या नहीं, यह दूध की क्वालिटी पर निर्भर करता है.

