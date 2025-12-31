नया साल 2026 आने में अब सिर्फ दो दिन बाकी है, ऐसे में अगर आप घर में छोटा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हो तो फैमिली और दोस्तों के साथ पार्टी के लिए घर की सजावट सबसे जरूरी हिस्सा बन जाती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार घर को सजाने के लिए आपको भारी खर्च करने की जरूरत नहीं है. दरअसल आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ आसान डीआईवाई आइडिया से अपने घर को न्यू ईयर पार्टी के लिए पूरी तरह रेडी बना सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कम बजट में आप घर को नया लुक कैसे दे सकते हैं और न्यू ईयर पार्टी के लिए डीआईवाई पेपर लाइट से घर को कैसे सजा सकते हैं.

रंगों की थीम से आएगा घर का एक क्लासी लुक

न्यू ईयर डेकोरेशन में सबसे पहले कलर थीम चुनना जरूरी होता है. गोल्ड और व्हाइट-ब्लू और सिल्वर या रेड और गोल्ड जैसे कांबिनेशन घर को फेस्टिवल और ऑर्गेनाइज्ड लुक देते हैं. कुशन कवर, टेबल क्लॉथ और छोटे डेकोर आइटम भी इस थीम में रखें, जिससे आपका पूरा घर एक जैसा दिखेगा.

गुब्बारों से बनाए घर में फेस्टिव माहौल

गुब्बारे न्यू ईयर सजावट का सबसे आसान तरीका होते हैं. एक या दो रंगों के गुब्बारे इसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर उन्हें फर्श पर, खिड़कियों के पास या एंट्रेंस के पास सजा सकते हैं. गोल्ड सिल्वर और व्हाइट रंग के गुब्बारे घर को फटाफट पार्टी लुक दे देते हैं . वहीं आप चाहे तो 2026 नंबर वाले गुब्बारे को फोटो कॉर्नर में इस्तेमाल कर सकते हैं.

एलइडी और फेयरी लाइट से चमकाएं घर

एलइडी लाइट्स न्यू ईयर डेकोरेशन का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती है. आप इन लाइट से दीवार पर हैप्पी न्यू ईयर 2026 लिख सकते हैं या इन्हें खिड़की, बालकनी और शीशे की बोतलों में सजा कर रख सकते हैं. वार्म व्हाइट लाइट्स घर को सॉफ्ट और आरामदायक माहौल देता है.

डीआईवाई पेपर लाइट से घर को दें खास टच

कम बजट में घर सजाने के लिए आप डीआईवाई पेपर लाइट्स का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं. रंगीन क्राफ्ट पेपर से बनी लालटेन, पेपर स्टार्स या कपकेक लाइनर लाइट्स घर के हर कोने को अलग लुक देती है. इन पेपर डेकोर आइटम्स में सिर्फ एलइडी लाइट्स का इस्तेमाल करें, जिससे यह सुरक्षित भी रहेगी और आपके घर को एक अलग लुक भी देगी.

पोम-पोम और पेपर डेकोर से बढ़ेगी रौनक

पेपर फैन, स्ट्रीमर और पोम-पोम डेकोरेशन हल्की और फ्रेश फील देते हैं. इन्हें दीवारों, दरवाजाें या टेबल के आसपास लगाया जा सकता है. यह सस्ते भी होते है. साथ ही इन्हें आप अगली पार्टी के लिए भी आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे यह अगली बार भी आपके लिए काम आ सकेंगे.

घर की सजावट के दौरान खुशबू और रोशनी का भी रखें ध्यान

अच्छी सजावट सिर्फ देखने में ही नहीं महसूस करने में भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसे में न्यू ईयर के पार्टी के लिए हल्की फ्लोरल या सिट्रस खुशबू वाला अरोमा डिफ्यूजर आपके घर को फ्रेश रख सकता है. वहीं टी-लाइट कैंडल्स डाइनिंग टेबल, शेल्फ या कमरे के कोनों में रखकर गर्माहट और सुकून का माहौल बना सकते हैं.

डाइनिंग टेबल पर दें खास ध्यान

अगर आप न्यू ईयर पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो डाइनिंग टेबल को पहले से सजाना जरूरी है. मैटेलिक टेबल रनर, कैंडल होल्डर और सिंपल डेकोर आइटम्स टेबल को स्टाइलिश बना देते हैं. डाइनिंग टेबल की थोड़ी सी सजावट भी खाने के एक्सपीरियंस को और खास बना देती है.

फोटो और म्यूजिक के लिए बनाए अलग कोना

अगर म्यूजिक और डांस भी आपकी पार्टी के प्लान में है तो एक छोटा सा पार्टी कॉर्नर बनाए. इसमें गुब्बारे, शाइनी डेकोर और हल्की लाइट्स रखें, जिससे यह कॉर्नर फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट बन जाता है. उसी कॉर्नर में आप 2026 की यादगार फोटोज भी आप क्लिक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-India Sri Lanka Loan: श्रीलंका को कितना उधार देता है भारत, कैसे की जाती है इसकी वसूली?