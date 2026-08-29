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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHalf Lemon Storage: आधा नींबू बच गया, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा एकदम ताजा

Half Lemon Storage: आधा नींबू बच गया, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा एकदम ताजा

Food Storage Tips: घर में भी आधा नींबू अक्सर बच जाता है, तो उसे फ्रिज में रखने से पहले एक आसान ट्रिक आजमा सकते हैं. इसके लिए नींबू के कटे हुए हिस्से को एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह ढक दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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How To Store Half Cut Lemon In Fridge: नींबू का इस्तेमाल अक्सर एक साथ पूरा नहीं हो पाता. कभी चाय में कुछ बूंदें डालनी होती हैं, कभी सलाद पर नींबू निचोड़ना होता है या किसी सब्जी और दूसरी डिश में इसका रस चाहिए होता है. ऐसे में नींबू का आधा हिस्सा बच जाता है और उसे फ्रिज में रख दिया जाता है. लेकिन अगर इसे बिना ढके रख दिया जाए तो कुछ ही समय में इसका कटा हुआ हिस्सा सूखने लगता है और नींबू की ताजगी भी कम हो जाती है.

अगर आपके घर में भी आधा नींबू अक्सर बच जाता है, तो उसे फ्रिज में रखने से पहले एक आसान ट्रिक आजमा सकते हैं. इसके लिए नींबू के कटे हुए हिस्से को एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह ढक दें और फिर इसे फ्रिज में रख दें. यह तरीका बहुत आसान है और इसके लिए किसी खास कंटेनर की जरूरत भी नहीं पड़ती.

एल्युमिनियम फॉयल कैसे करेगा मदद?

नींबू को काटते ही उसका अंदर का गूदा सीधे हवा के संपर्क में आ जाता है. फ्रिज की ठंडी हवा के कारण कटे हुए हिस्से की नमी धीरे-धीरे कम हो सकती है. इससे नींबू का कटा हुआ हिस्सा सूखा और थोड़ा सख्त नजर आने लगता है. एल्युमिनियम फॉयल कटे हुए हिस्से को ढक देता है, जिससे उसका हवा के साथ सीधा संपर्क कम हो जाता है. साथ ही, फ्रिज में रखे दूसरे खाद्य पदार्थों की तेज गंध भी नींबू तक आसानी से नहीं पहुंचती. इससे नींबू को कुछ समय तक बेहतर स्थिति में रखने में मदद मिल सकती है.


Half Lemon Storage: आधा नींबू बच गया, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा एकदम ताजा

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फॉयल में लपेटा हुआ नींबू हमेशा ताजा रहेगा. कटा हुआ फल जल्दी इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है. इसे हमेशा फ्रिज में रखें और बहुत लंबे समय तक स्टोर करने से बचें.

फ्रिज की दूसरी गंध नींबू में कम पहुंचेगी

फ्रिज में प्याज, लहसुन, मसालेदार खाना या बची हुई सब्जियां रखी होती हैं, जिनकी गंध काफी तेज हो सकती है. खुला हुआ आधा नींबू इन गंधों को अपने अंदर सोख सकता है. कटे हुए हिस्से को फॉयल से ढकने पर नींबू का गूदा आसपास की गंध के सीधे संपर्क में कम आता है. इससे नींबू की अपनी ताजी और खट्टी खुशबू को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.


Half Lemon Storage: आधा नींबू बच गया, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा एकदम ताजा

नींबू की नमी जल्दी कम नहीं होगी

आधा नींबू खुला छोड़ने पर उसके कटे हुए हिस्से की नमी धीरे-धीरे कम होने लगती है. कुछ समय बाद वह हिस्सा सूखा और सिकुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है. फॉयल की परत कटे हुए हिस्से को ढककर रखती है और फ्रिज की सूखी हवा के सीधे संपर्क को कम करती है. इससे नींबू के अंदर की नमी को कुछ समय तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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कटे हुए हिस्से को हवा से कुछ सुरक्षा मिलती है

नींबू काटने के बाद उसके अंदर का हिस्सा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है. समय के साथ हवा के संपर्क से फल में कुछ प्राकृतिक बदलाव हो सकते हैं. कटे हुए हिस्से को ढकने से हवा का सीधा संपर्क कम किया जा सकता है. इससे नींबू की ताजगी और गुणवत्ता को थोड़े समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. फिर भी इसे लंबे समय तक बचाकर रखने के बजाय जल्द इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है.

कटा हुआ हिस्सा ज्यादा सूखा और सख्त नहीं होगा

बिना ढका हुआ आधा नींबू फ्रिज में रखने पर उसके कटे हुए हिस्से पर सूखी और सख्त परत बन सकती है. बाद में जब आप इसे इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, तो रस निकालना भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है. फॉयल से ढकने पर कटे हुए हिस्से को सीधे ठंडी हवा से कुछ सुरक्षा मिलती है. इससे नींबू का ऊपरी हिस्सा तुलना में बेहतर बना रह सकता है और इस्तेमाल के समय उसे निचोड़ना आसान हो सकता है.

 नींबू की प्राकृतिक खुशबू बनी रहने में मदद मिलेगी

नींबू की खास पहचान उसकी ताजा खट्टी खुशबू भी है. कटने के बाद अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी खुशबू धीरे-धीरे कम हो सकती है और फ्रिज में रखे दूसरे खाने की चीजों की गंध भी उस पर असर डाल सकती है. कटे हुए हिस्से को ढककर रखने से नींबू की प्राकृतिक खुशबू को कुछ समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

फॉयल के अलावा ये तरीके भी आजमा सकते हैं

अगर आप हर बार एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आधे नींबू को रखने के लिए एयरटाइट फूड कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू को कटे हुए हिस्से की तरफ नीचे करके कंटेनर में रखें और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. इससे हवा और फ्रिज की दूसरी गंधों से बचाने में मदद मिल सकती है. रीयूजेबल सिलिकॉन फूड कवर भी एक अच्छा विकल्प है. इसे नींबू के कटे हुए हिस्से पर लगाकर फ्रिज में रखा जा सकता है. इसे धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए रोजाना नींबू इस्तेमाल करने वाले घरों में यह सुविधाजनक हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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Lemon Lemon Storage Lemon Storage Tips
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