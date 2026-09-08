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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल

'एक ड्रम बजा रहा, तो दूसरा तिरंगा...', बच्चों संग PM मोदी का वीडियो वायरल

पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा दौरे का एक वीडियो शेयर किया है. इस इंस्टाग्राम वीडियो में पीएम मोदी दो बच्चियों के साथ नजर आ रहे हैं. इसमें एक के हाथ में तिरंगा है, तो दूसरे के हाथ में ड्रम है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Sep 2026 06:14 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर गुजरात दौरे का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पीएम मोदी दो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ नजर आ रहे हैं. इनके एक के हाथ में तिरंगा है, तो दूसरे के हाथ में ड्रम है. यह वीडियो वडोदरा का है.

पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे युवा दोस्तों...एक ड्रम बजा रहा है. दूसरा तिरंगा लिए हुए हैं. पीएम मोदी मंगलवार सुबह गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हुए थे, अब इसी सिलसिले में वह अपने दौरे के अगले पड़ाव मुंबई पहुंचे हैं. जहां वो फेस्ट में संबोधन भी देंगे.'

वीडियो में पीएम मोदी सफेद कुर्ता पजामा और गले में गमछा डाले हुए हैं. इस दौरान उनके पीछे भगवा रंग के झंडे लिए कई महिलाएं खड़ी हुई हैं. इसी बीच दो बच्चियां हैं, जिनमें एक के पास तिरंगा और दूसरे के पास ड्रम है. पीएम मोदी उनसे मिलते हैं, फिर उन्हें आगे करते हुए कहते हैं कि चलो बजाओ. 

 
 
 
 
 
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विकसित भारत की यात्रा को गति देने आया हूं: मोदी

इधर, मंगलवार को वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी ने GenZ संवाद किया. करीबन 6 हजार युवाओं को उनके कार्यक्रम में बुलाया गया. संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं विकसित भारत की यात्रा को गति देने आया हूं. पीएम के इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर Y आकार का रैंप भी बनाया गया. भाषण से पहले पीएम रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचे. एक स्टूडेंट ने उन्हें फोटो भी गिफ्ट की. 

'भारत मैन्युफैक्चरिंग की नई कहानी लिख रहा'

यहां पीएम मोदी ने कहा, 'भारत अब मैन्युफैक्चरिंग की एक नई कहानी लिख रहा है. इसमें चिप्स से लेकर शिप्स तक सबकुछ शामिल है. इसका मतलब है कि कंपोनेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स दोनों ही हमारे अपने हैं.' 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए पूरी सप्लाई चेन भारत में तैयार की जा रही है. हाल के सालों में हमने देश में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाना शुरू कियाहै. आज हमने 200 गीगावाट से ज्यादा की क्षमता विकसित कर ली है. इसी आत्मनिर्भरता ने पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना का रास्ता तैयार किया है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
National News Gujarat NARENDRA MODI
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