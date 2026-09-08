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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'

बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर बैन को लेकर बीजेपी को घेरा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस पर पूरे देश में गाइडलाइन बननी चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पर बैन लगा दिया. इस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार तो नहीं है. अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो उनको 'हिंदू विरोधी' कहा जाता. महाराष्ट्र में भी जो गाइडलाइन आई है, यहां भी बीजेपी की सरकार है.

उन्होंने आगे कहा कि नागपुर में तो आरएसएस का मुख्यालय है. लेकिन डीजे से लोगों को तकलीफ तो होती है. लगता है कि भूकंप आ गया. इसका असर ब्रेन और हार्ट पर होता है. इस पर पूरे देश में गाइडलाइन बननी चाहिए.

एकनाथ शिंदे को BJP में मर्ज कर लेना चाहिए- संजय राउत

दरअसल, संजय राउत नागपुर पहुंचे थे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "एकनाथ शिंदे को बीजेपी में अपने आप को मर्ज कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के चीफ अमित शाह हैं. कभी उनको दिल्ली तो कभी गोवा भागना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की विचारधारा एक हो सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी की विचारधारा में कुछ समानता जरूर है लेकिन हम पूरी तरह से एक अलग पार्टी हैं."

संजय राउत का नितेश राणे पर निशाना

संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे पर भी निशाना साधा. मंत्री नितेश राणे ने नवरात्र कार्यक्रमों में मुसलमानों पर रोक के विश्व हिंदू परिषद के आह्वान का समर्थन किया है. इस प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, "वो पागल हो गया है. जो नए-नए मुल्ला बनते हैं वो जोर से बांग देते हैं. ये हिंदुत्व के नए 'मुल्ला' हैं. इन्होंने आरएसएस को हाफ चड्ढी वाला कहा था.'' 

नितेश राणे को देश का इतिहास-संस्कार मालूम नहीं- राउत

नितेश राणे को घेरते हुए राउत ने आगे कहा, ''वीर सावकर को सबसे पहले माफीवीर कहने वाला यही व्यक्ति है. ये अब हमें और दुनिया को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे? इन्हें देश का इतिहास और संस्कार मालूम नहीं है. सिर्फ तनाव पैदा करने वाली बात करेंगे. मंत्री हैं तो मंत्री के नाते बात करनी चाहिए."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 08 Sep 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Maharashtra News BJP
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