हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsसर्दी में हीटर के बिना कैसे रखें घर को गर्म, अपनाएं ये आसान तरीके

सर्दी में हीटर के बिना कैसे रखें घर को गर्म, अपनाएं ये आसान तरीके

घर को गर्म रखने के लिए हमेशा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती. पुराने समय में जब हीटर जैसी सुविधाएं आम नहीं थीं, तब लोग अपने घर को छोटे-छोटे तरीकों से गर्म और आरामदायक बनाए रखते थे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Jan 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों के मौसम अक्सर एक दिन अचानक सुबह उठते ही फर्श बर्फ जैसा ठंडा लगने लगता है. हवा भारी और सुस्त हो जाती है. धूप कम दिखाई देती है और घर के कोने-कौचों में ठंड बसने लगती है. ऐसे में सबसे पहले हमारे दिमाग में हीटर या ब्लोअर चलाने का ख्याल आता है. लेकिन हर घर में हीटर नहीं होता, कई जगहों पर बिजली की समस्या होती है, तो कहीं लोग ज्यादा बिजली के बिल से बचना चाहते हैं और कई बार हल्की सर्दी में हीटर की जरूरत भी नहीं होती है. 

घर को गर्म रखने के लिए हमेशा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, पुराने समय में, जब हीटर जैसी सुविधाएं आम नहीं थीं, तब लोग अपने घर को छोटे-छोटे तरीकों से गर्म और आरामदायक बनाए रखते थे. ये तरीके आज भी उतने ही कारगर हैं. पर्दे, कालीन, फर्नीचर की जगह, बिस्तर की चादरें और रसोई से निकलने वाली गर्मी, ये सब मिलकर घर के माहौल को गर्म बना सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान आदतें अपनाकर आप बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपने घर को सर्दियों में आरामदायक बना सकते हैं. तो आइए ऐसे ही कुछ असरदार तरीके जानते हैं , जिनसे आप सर्दी में बिना हीटर के अपने घर को गर्म रख सकते हैं. 

सर्दी में हीटर के बिना कैसे रखें घर को गर्म? 

1. ठंडी हवा आने वाली दरारों को बंद करें - अक्सर ठंडी हवा सीधे सामने से नहीं आती, बल्कि दरवाजों और खिड़कियों की छोटी-छोटी दरारों से अंदर घुसती है. ये दरारें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन पूरे कमरे को ठंडा कर देती हैं. आप दरवाजों और खिड़कियों के किनारों को ध्यान से देखें. अगर कहीं से हवा आ रही हो, तो उसे बंद करना जरूरी है. दरवाजे के नीचे पुराना तौलिया या कपड़ा लपेटकर रख दें. शाम के समय खिड़कियों पर मोटे पर्दे पूरी तरह बंद कर दें. इसका मतलब घर को बिल्कुल बंद करना नहीं है, बस इतना करना है कि ठंडी हवा अंदर आने में मुश्किल महसूस करे. 

2. फर्श को ढकें – सर्दियों में फर्श सबसे ज्यादा ठंड फैलाता है, खासकर अगर फर्श टाइल, संगमरमर या पत्थर का हो, ये चीजें लंबे समय तक ठंड को अपने अंदर समेटे रखती हैं. अगर आप नंगे पांव चलते हैं, तो ठंड सीधे शरीर में लगती है. इससे बचने के लिए कमरे में छोटा सा कालीन या गलीचा बिछाएं. बिस्तर के पास या जहां आप ज्यादा बैठते हैं, वहीं गलीचा रखें. जरूरी नहीं कि पूरा कमरा ढका हो. एक छोटा सा बदलाव भी कमरे के माहौल को काफी गर्म बना देता है. जब पैर गर्म रहते हैं, तो पूरा शरीर और कमरा भी ज्यादा आरामदायक लगता है. 

3. दीवारों और फर्नीचर का सही यूज करें - सर्दियों में खाली दीवारें कमरे को ठंडा महसूस कराती हैं. ऐसे में आप दीवारों पर कपड़े की वॉल हैंगिंग लगाएं. मोटे पर्दों का यूज करें. ये चीजें दीवारों से आने वाली ठंड को रोकती हैं और गर्मी को कमरे के अंदर बनाए रखती हैं. फर्नीचर की बात करें तो लकड़ी का फर्नीचर ठंड कम फैलाता है. बैठने की जगह को सीधी ठंडी दीवार से थोड़ा दूर रखें. सोफे पर कुशन और थ्रो डालें. इनसे तापमान नहीं बढ़ता, लेकिन कमरे को गर्म महसूस कराने में बहुत मदद मिलती है. 

4. बिस्तर की मोटी चादरें और कंबल यूज करें - बिस्तर सिर्फ हमें गर्म रखने के लिए नहीं होता, बल्कि यह कमरे की गर्मी को भी संभालता है. मोटे कंबल, कई परतों वाली चादरें, ज्यादा तकिए, ये सब शरीर की गर्मी को बाहर फैलने से रोकते हैं. रात में यही गर्मी धीरे-धीरे कमरे में बनी रहती है. अगर बिस्तर के पास खिड़की हो, तो वहां मोटे पर्दे जरूर लगाएं. इससे रात में ठंड जल्दी नहीं घुसती है. 

5. रसोई की गर्मी का फायदा उठाएं - रसोई घर की वह जगह है जहां सर्दियों में सबसे ज्यादा गर्मी बनती है. खाना पकाते समय चूल्हे से निकलने वाली गर्मी को बेकार न जाने दें. खाना बन जाने के बाद रसोई का दरवाजा थोड़ी देर खुला रखें. पानी उबालने से हवा में गर्मी और नमी बढ़ती है. शाम के समय यह तरीका खास तौर पर फायदेमंद होता है, जब पूरा घर ठंडा होने लगता है. यह तरीका बहुत प्राकृतिक और असरदार है. 

Published at : 10 Jan 2026 05:59 PM (IST)
