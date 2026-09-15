Aluminum Foil Trick For Moisture Free Matchbox: बरसात के मौसम में घर में रखी माचिस का नमी पकड़ लेना आम समस्या है. कई बार माचिस का डिब्बा देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही एक तीली जलाने की कोशिश करते हैं तो वह ठीक से जलती ही नहीं है. नमी की वजह से तीलियां गीली और कमजोर हो जाती हैं और जरूरत के समय काम नहीं आतीं. खासकर ऐसे घरों में जहां किचन या स्टोर रूम में नमी ज्यादा रहती है, वहां माचिस को सूखा रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको हर बार नया डिब्बा खरीदने की जरूरत नहीं है. माचिस को नमी से बचाने के लिए एक बेहद आसान तरीका अपनाया जा सकता है, जिसमें घर में मौजूद साधारण चीज आपकी मदद कर सकती है.

माचिस के डिब्बे में डालें ये चीज

माचिस को नमी से बचाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसके आसपास की नमी को अंदर पहुंचने से रोका जाए. इसके लिए माचिस के डिब्बे को अच्छी तरह बंद रखने के साथ उसे एल्युमिनियम फॉयल से लपेट सकते हैं.





सबसे पहले माचिस की जरूरत के हिसाब से तीलियों वाला डिब्बा या पैकेट लें. ध्यान रखें कि जिस सतह पर तीली रगड़कर जलाई जाती है, वह भी पैकेट के साथ सुरक्षित रहे. अब पूरे पैकेट को एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह लपेट दें, ताकि नमी सीधे माचिस तक न पहुंच सके. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए फॉयल में लिपटे माचिस के पैकेट को एक एयरटाइट जिप लॉक बैग में भी रखा जा सकता है. इससे बाहर की नमी के संपर्क में आने की संभावना और कम हो जाती है.

माचिस को किचन में कहां रखना चाहिए?

सिर्फ माचिस को पैक करना ही काफी नहीं है. उसे रखने की जगह भी सही होनी चाहिए. माचिस को सिंक, गैस चूल्हे या ऐसी जगह के पास रखने से बचें जहां पानी की छींटें पड़ सकती हैं. इसे किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें. माचिस का डिब्बा बंद कैबिनेट या ऐसे कंटेनर में रखा जा सकता है जहां नमी आसानी से न पहुंचे. ध्यान रखें कि माचिस को गैस सिलेंडर, चूल्हे या किसी अन्य गर्म सतह के बिल्कुल पास रखना सही नहीं है. इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर और आग या गर्मी के स्रोत से अलग रखना जरूरी है.





माचिस को वैक्स से वाटरप्रूफ करने का तरीका

अगर आप माचिस को ऐसी जगह इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखना चाहते हैं जहां पानी या नमी का खतरा ज्यादा हो तो कुछ लोग तीलियों को मोम की पतली परत से कोट करने का तरीका भी अपनाते हैं.

इसके लिए मोम को पिघलाकर माचिस की तीली के उस हिस्से पर लगाया जाता है जो जलता है और फिर उसे पूरी तरह सूखने दिया जाता है. मोम की परत पानी को सीधे तीली तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकती है. हालांकि, घर में सामान्य इस्तेमाल के लिए माचिस को फॉयल और एयरटाइट बैग में सुरक्षित रखना ज्यादा आसान विकल्प है. अगर वैक्स वाला तरीका अपनाएं तो तीलियों को पूरी तरह सूखने और ठंडा होने के बाद ही सुरक्षित डिब्बे में रखें.

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माचिस के साथ नमी सोखने वाली चीज रख सकते हैं?

माचिस के आसपास नमी कम रखने के लिए सिलिका जेल का छोटा पैकेट भी उपयोगी हो सकता है. नए जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक सामान के पैकेट में मिलने वाले छोटे सिलिका जेल पैकेट नमी सोखने के लिए बनाए जाते हैं. अगर आपके पास ऐसा पैकेट है तो उसे माचिस के डिब्बे के साथ किसी एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है. लेकिन सिलिका जेल को कभी खोलकर उसके दाने माचिस के डिब्बे में सीधे न डालें. इसे बच्चों और पालतू जानवरों से भी दूर रखें.

माचिस को सूखा रखना क्यों जरूरी है?

नमी के संपर्क में आने पर माचिस की तीली का सिरा खराब हो सकता है और घर्षण से आग पकड़ने की क्षमता कम हो सकती है. यही वजह है कि कई बार डिब्बे में रखी पूरी माचिस जरूरत के समय बेकार लगती है. अगर आपको अक्सर बरसात में माचिस की जरूरत पड़ती है या आप इसे बाहर ले जाते हैं तो कुछ तीलियों को अलग से वाटरप्रूफ पैक में रखना काम आ सकता है. लेकिन किसी भी तरीके से माचिस को गर्मी, खुली आग और बच्चों की पहुंच से दूर रखना सबसे जरूरी है.

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