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Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज

Kitchen Storage Tips: सबसे पहले माचिस की जरूरत के हिसाब से तीलियों वाला डिब्बा या पैकेट लें. ध्यान रखें कि जिस सतह पर तीली रगड़कर जलाई जाती है, वह भी पैकेट के साथ सुरक्षित रहे.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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Aluminum Foil Trick For Moisture Free Matchbox: बरसात के मौसम में घर में रखी माचिस का नमी पकड़ लेना आम समस्या है. कई बार माचिस का डिब्बा देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही एक तीली जलाने की कोशिश करते हैं तो वह ठीक से जलती ही नहीं है. नमी की वजह से तीलियां गीली और कमजोर हो जाती हैं और जरूरत के समय काम नहीं आतीं. खासकर ऐसे घरों में जहां किचन या स्टोर रूम में नमी ज्यादा रहती है, वहां माचिस को सूखा रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको हर बार नया डिब्बा खरीदने की जरूरत नहीं है. माचिस को नमी से बचाने के लिए एक बेहद आसान तरीका अपनाया जा सकता है, जिसमें घर में मौजूद साधारण चीज आपकी मदद कर सकती है.

माचिस के डिब्बे में डालें ये चीज

माचिस को नमी से बचाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उसके आसपास की नमी को अंदर पहुंचने से रोका जाए. इसके लिए माचिस के डिब्बे को अच्छी तरह बंद रखने के साथ उसे एल्युमिनियम फॉयल से लपेट सकते हैं.


Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज

सबसे पहले माचिस की जरूरत के हिसाब से तीलियों वाला डिब्बा या पैकेट लें. ध्यान रखें कि जिस सतह पर तीली रगड़कर जलाई जाती है, वह भी पैकेट के साथ सुरक्षित रहे. अब पूरे पैकेट को एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरह लपेट दें, ताकि नमी सीधे माचिस तक न पहुंच सके. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए फॉयल में लिपटे माचिस के पैकेट को एक एयरटाइट जिप लॉक बैग में भी रखा जा सकता है. इससे बाहर की नमी के संपर्क में आने की संभावना और कम हो जाती है.

माचिस को किचन में कहां रखना चाहिए?

सिर्फ माचिस को पैक करना ही काफी नहीं है. उसे रखने की जगह भी सही होनी चाहिए. माचिस को सिंक, गैस चूल्हे या ऐसी जगह के पास रखने से बचें जहां पानी की छींटें पड़ सकती हैं. इसे किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें. माचिस का डिब्बा बंद कैबिनेट या ऐसे कंटेनर में रखा जा सकता है जहां नमी आसानी से न पहुंचे. ध्यान रखें कि माचिस को गैस सिलेंडर, चूल्हे या किसी अन्य गर्म सतह के बिल्कुल पास रखना सही नहीं है. इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर और आग या गर्मी के स्रोत से अलग रखना जरूरी है.


Matchstick Storage Tips: नमी से खराब हो रही घर पर रखी माचिस, डिब्बे में डालें ये चीज

माचिस को वैक्स से वाटरप्रूफ करने का तरीका

अगर आप माचिस को ऐसी जगह इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखना चाहते हैं जहां पानी या नमी का खतरा ज्यादा हो तो कुछ लोग तीलियों को मोम की पतली परत से कोट करने का तरीका भी अपनाते हैं.

इसके लिए मोम को पिघलाकर माचिस की तीली के उस हिस्से पर लगाया जाता है जो जलता है और फिर उसे पूरी तरह सूखने दिया जाता है. मोम की परत पानी को सीधे तीली तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकती है. हालांकि, घर में सामान्य इस्तेमाल के लिए माचिस को फॉयल और एयरटाइट बैग में सुरक्षित रखना ज्यादा आसान विकल्प है. अगर वैक्स वाला तरीका अपनाएं तो तीलियों को पूरी तरह सूखने और ठंडा होने के बाद ही सुरक्षित डिब्बे में रखें.

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माचिस के साथ नमी सोखने वाली चीज रख सकते हैं?

माचिस के आसपास नमी कम रखने के लिए सिलिका जेल का छोटा पैकेट भी उपयोगी हो सकता है. नए जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक सामान के पैकेट में मिलने वाले छोटे सिलिका जेल पैकेट नमी सोखने के लिए बनाए जाते हैं. अगर आपके पास ऐसा पैकेट है तो उसे माचिस के डिब्बे के साथ किसी एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है. लेकिन सिलिका जेल को कभी खोलकर उसके दाने माचिस के डिब्बे में सीधे न डालें. इसे बच्चों और पालतू जानवरों से भी दूर रखें.

माचिस को सूखा रखना क्यों जरूरी है?

नमी के संपर्क में आने पर माचिस की तीली का सिरा खराब हो सकता है और घर्षण से आग पकड़ने की क्षमता कम हो सकती है. यही वजह है कि कई बार डिब्बे में रखी पूरी माचिस जरूरत के समय बेकार लगती है. अगर आपको अक्सर बरसात में माचिस की जरूरत पड़ती है या आप इसे बाहर ले जाते हैं तो कुछ तीलियों को अलग से वाटरप्रूफ पैक में रखना काम आ सकता है. लेकिन किसी भी तरीके से माचिस को गर्मी, खुली आग और बच्चों की पहुंच से दूर रखना सबसे जरूरी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 02:55 PM (IST)
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