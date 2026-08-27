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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?

कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और पुलिस के बीच जमकर हंगामा, क्या था मामला?

TMC राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अधिकारियों संग तीखी बहस हुई. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहते हुए आरोप लगाया कि CM शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी से डरे हुए हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Aug 2026 10:38 PM (IST)
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  • टीएमसी ने कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध, पुलिस की ज्यादती बताया.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गुरुवार (27 अगस्त, 2026) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सुरक्षाकर्मियों, समर्थकों और पार्टी के कई नेताओं ने पुलिस और कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की है. दरअसल, कोलकाता पुलिस और केएमसी के अधिकारी राजधानी कैमक स्ट्रीट स्थित लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में घुसने और एक अवैध होर्डिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी टीएमसी समर्थकों और नेताओं की तरफ से विरोध किया गया.

अभिषेक बनर्जी के ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर लोहे के ढांचे पर टीएमसी के निशाना वाला यह होर्डिंग लगाया गया था, जो सड़क की तरफ से सीधा दिखता था. इस होर्डिंग को पुलिस के बिल्डिंग में जबरन घुसने के बाद KMC के कर्मचारियों ने हटा दिया.

पुलिस और KMC की कार्रवाई पर TMC का आरोप

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया कि पुलिस अवैध नोटिस लेकर ऑफिस में दाखिल हुई, सीनियर लीडर्स के साथ मारपीट की और पार्टी समर्थकों के साथ ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में कार्रवाई करने पहुंची टीम ने महिला सुरक्षा कर्मियों के कपड़े तक फाड़ दिए. इतनी ही नहीं, पार्टी के कई समर्थकों और बनर्जी के ऑफिस कर्मचारियों को सरकारी काम करने से रोकने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लेकर मौके पर से हटा दिया गया.

टीएमसी ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, ‘आज कोलकाता पुलिस ने जो किया, वो बंगाल के इतिहास में सबसे काले दिनों में गिना जाएगा. उन्होंने बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कर्मचारियों पर, महिला कर्मियों पर हमला किया, महिला सुरक्षा गार्डों से मारपीट की. बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. बीजेपी बंगाल में लगातार हदें पार कर रही है. इसने अपने कुशासन के तहत कोलकाता पुलिस को शुभेंदु अधिकारी की कठपुतली बना दिया है.’

क्या था पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पुलिस और केएमसी के अधिकारियों की तरफ से यह संयुक्त कार्रवाई उस वक्त की गई, जब कोलकाता पुलिस ने नगर निकाय के साथ स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कराई कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिसपर लगाया गया होर्डिंग अवैध है. शिकायत के आधार पर केएमसी के विज्ञापन विभाग के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ वहां पहुंचे और ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने कहा कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से नगर निगम के नियमों के मुताबिक थी.

अभिषेक बनर्जी ने पुलिस और KMC की कार्रवाई पर क्या कहा?

जब यह घटना घटी उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी मौके पर ही मौजूद थे और अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस होती भी नजर आई. उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहते हुए आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी से डरे हुए हैं. 

बनर्जी ने कहा, ‘यह टीएमसी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है. बीजेपी हमसे इतनी डरी हुई क्यों है? हमें पार्टी की बैठकें और रैलियां करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है. नेताओं पर हमले हो रहे हैं, पार्टी ऑफिसों में तोड़-फोड़ की जा रही है और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं. हमसे इतना डर क्यों??’ उन्होंने कहा, ‘मैं मुख्य्मंत्री शुभेंदु अधिकारी से कहना चाहता हूं कि हम घास और फूल की पार्टी हैं, जितना आप घास काटेंगे, उतनी ही घास उगेगी.’

इस दौरान उन्होंने सवाल किया, ‘क्या बीजेपी यह तय करेगी कि निजी संपत्ति पर साइनबोर्ड कहां लगाया जाए?’ उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के किसी ढांचे को तभी हटाया जा सकता है, जब कोर्ट प्रभावित पक्ष की बात सुनने के बाद इस मुद्दे पर अपनी तरफ से आदेश जारी करे.

कैमक स्ट्रीट पर बीजेपी के भी होर्डिंग लगे, KMC कार्रवाई नहीं करेगी- अभिषेक

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कैमक स्ट्रीट पर कई सारी दुकानों के ऊपर काफी संख्या में होर्डिंग लगे हुए हैं, जिनमें बीजेपी के होर्डिंग भी शामिल हैं, लेकिन पुलिस और KMC उन्हें हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा. उन्होंने कहा, ‘फुटपाथों पर इतने सारे होर्डिंग लगे हैं. कोई उन्हें नहीं हटाएगा. अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल लोगों के सारे पाप माफ कर दिए गए हैं. क्यों? क्योंकि वे अब बीजेपी की जेब में हैं.’ उन्होंने कहा कि हम पुलिस की इस कार्रवाई और गुंडागर्दी के खिलाफ होई कोर्ट जाएंगे. संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है.’ 

यह भी पढ़ेंः सुकेश चंद्रशेखर अब पहुंचा हाई कोर्ट, जज बनकर कॉल करने का है मामला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Aug 2026 10:38 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC Kolkata Police
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