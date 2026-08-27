आज चुनाव हुए तो किसे मिलेगी कितनी सीटें? PM चेहरे पर सर्वे ने चौंकाया

देश में आज चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री पद के लिए लोग किसे अपनी पसंद मानते हैं? इसे लेकर किए गए ताजा सर्वे से विपक्ष की टेंशन बढ़ सकती है. सर्वे की मानें तो अभी भी देश के अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा मानते हैं. इसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम है. वहीं सर्वे में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ जोसेफ का नाम है, जो चौंकाने वाला है.

पीएम के लिए पहली पसंद कौन?

इंडिया टुडे- सी वोटर सर्वे के अनुसार 49 फीसदी लोग नरेंद्र मोदी अगले पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. वहीं 27 फीसदी लोग राहुल गांधी और 9 फीसदी जोसेफ विजय को पीएम के तौर पर पहली पसंद मान रहे हैं. सर्वे में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर तो हैं, लेकिन वह लोकप्रियता के मामले में अभी भी पीएम मोदी से काफी पीछे हैं. सर्वे की मानें पीएम मोदी की राजनीतिक पकड़ अभी भी पहली की तरह ही मजबूत है. करीब आधे लोगों ने पीएम के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया है.

आंकड़ों के मुताबिक लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का अंतर 22 फीसदी का है. हालांकि इसमें तीसरे नंबर पर सीएम विजय का नाम है, जिससे साफ होता है कि देश की राजनीति में अब वह भी जनता के बीच अपने पहचान बना रहे हैं.

आज चुनाव हुए तो किसे कितनी सीट?

अगर देश में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. सर्वे के अनुसार, अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं इंडिया गठबंधन को 185 और अन्य पार्टियों को 32 सीटें मिलने का अनुमान है. पार्टी वाइज बात की जाए तो बीजेपी ही बहुत का आंकड़ा अकेले दम पर पार सकती है. सर्वे में बीजेपी को 262 सीटें, कांग्रेस को 106 सीटें और अन्य को 176 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.

राज्य के स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को झटका लग सकता है. सर्वे के अनुसार, अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में इंडिया गठबंधन को 41 और एनडीए को 38 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं वोट फीसदी को बात करें तो यहां एनडीए को 42% और इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिलने का अनुमान है. वहीं महाराष्ट्र में एनडीए को 49 फीसदी वोट और इंडिया गठबंधन को 43 फीसदी वोट मिलने मिल सकता है. यहां एनडीए को 31 और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती है.