How To Fix Loose Pressure Cooker Rubber: प्रेशर कुकर रोजमर्रा की रसोई का ऐसा बर्तन है, जिसका इस्तेमाल दाल और सब्जियां बनाने से लेकर कई चीजों को जल्दी पकाने तक किया जाता है. इसमें खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसलिए ज्यादातर घरों में यह रोजाना इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में शामिल है. लेकिन प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. खासकर कुकर के ढक्कन में लगी रबर यानी गैसकेट को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

कुकर की रबर ढक्कन को ठीक से बंद रखने और अंदर दबाव बनने में अहम भूमिका निभाती है. अगर यह रबर ढीली हो जाए, अपनी जगह से निकलने लगे या ठीक से फिट न बैठे, तो कुकर में दबाव बनने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में कई लोग घर पर ही रबर को दोबारा कसने के तरीके खोजने लगते हैं. लेकिन यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि खराब या ढीली गैसकेट को किसी अस्थायी जुगाड़ से ठीक करके कुकर चलाना सही तरीका नहीं है.

सबसे पहले रबर की हालत जरूर जांचें

अगर कुकर की रबर पहले की तुलना में ढीली महसूस हो रही है, तो उसे ध्यान से देखें. रबर में दरार, कट, ज्यादा खिंचाव, कठोरपन या किसी हिस्से में असमानता दिखाई दे तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद गैसकेट अपना लचीलापन खो सकती है और ढक्कन में सही तरह से फिट नहीं बैठती. ऐसी स्थिति में सिर्फ रबर को ठंडा करके या किसी तरीके से सिकोड़कर दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करने के बजाय उसे बदलना बेहतर है. कुकर के मॉडल के अनुसार सही आकार और निर्माता द्वारा बताए गए गैसकेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए.





ठंडा करने से रबर कुछ समय के लिए कस सकती है

दिए गए स्रोत में ढीली रबर को ठंडा करने का तरीका बताया गया है. इसमें रबर पर ठंडा पानी डालने या कुछ समय के लिए ठंडी जगह पर रखने की बात कही गई है, जिससे वह थोड़ी सिकुड़ सकती है और ढक्कन में आसानी से फिट हो सकती है. हालांकि यह स्थायी समाधान नहीं माना जाना चाहिए. अगर रबर बार-बार ढीली हो रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि गैसकेट बदलने का समय आ गया है. कुकर में दबाव बनने के दौरान ढक्कन को हाथ से पकड़कर रखने जैसे उपाय भी नहीं करने चाहिए. दबाव वाले कुकर को जबरदस्ती बंद रखने या अस्थायी तरीके से सील करने की कोशिश जोखिम भरी हो सकती है.

आटे या टेप से सील करने का जुगाड़ न करें

दिए गए कंटेंट में ढक्कन के आसपास आटा लगाने और रबर पर टेप चिपकाने जैसे घरेलू उपायों का भी जिक्र है. लेकिन प्रेशर कुकर के मामले में ऐसे जुगाड़ से बचना ही समझदारी है. कुकर के अंदर दबाव बनता है और उसकी सीलिंग प्रणाली किसी अस्थायी सामग्री पर निर्भर करने के लिए नहीं बनाई जाती. आटा या चिपकने वाला टेप रबर का सही विकल्प नहीं है. इससे ढक्कन की सीलिंग, कुकर के दबाव और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. इसलिए अगर रबर ठीक से फिट नहीं हो रही है, तो कुकर को चलाने के बजाय पहले समस्या को ठीक करना जरूरी है.





कुकर को हमेशा समतल जगह पर रखें. प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय उसे सीधी और स्थिर सतह पर रखना चाहिए. इससे खाना बनाते समय कुकर सही स्थिति में रहता है और ढक्कन तथा गैसकेट पर अनावश्यक दबाव पड़ने की संभावना कम होती है. इसके अलावा कुकर को जरूरत से ज्यादा गर्म करने या खाली कुकर चलाने जैसी गलतियों से भी बचना चाहिए.

हर इस्तेमाल के बाद रबर की सफाई करें

खाना बनाने के बाद कुकर की रबर को निकालकर अच्छी तरह धोना जरूरी है. इसमें दाल, मसाले, तेल या खाने के छोटे कण फंस सकते हैं. अगर इन्हें लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो रबर पर गंदगी जम सकती है और उसकी हालत खराब हो सकती है. रबर को धोने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाकर ही दोबारा लगाएं. दिए गए स्रोत में इसे डिशवॉशर में न डालने की सलाह भी दी गई है. बेहतर होगा कि गैसकेट की सफाई और देखभाल के लिए अपने कुकर के निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

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ढीली रबर को नजरअंदाज करना सही नहीं

अगर कुकर की रबर ढीली हो गई है और बार-बार अपनी जगह से निकल रही है, तो इसे छोटी समस्या समझकर कोई घरेलू जुगाड़ करने के बजाय बदल देना सबसे सुरक्षित विकल्प है. खासकर अगर रबर पुरानी, फटी हुई या कठोर हो चुकी है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. प्रेशर कुकर में सुविधा के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. इसलिए रबर ढीली होने पर उसे किसी टेप, आटे या दूसरे अस्थायी तरीके से कसने के बजाय सही गैसकेट लगाएं. इससे कुकर का ढक्कन ठीक तरह से फिट रहेगा और खाना बनाते समय अनावश्यक जोखिम से भी बचा जा सकेगा.

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