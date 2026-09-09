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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत

Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत

Food Storage Tips: अक्सर लोग तवे से रोटी उतारते ही उसे एक के ऊपर एक रखते हैं और तुरंत एयरटाइट डिब्बे का ढक्कन बंद कर देते हैं. इससे रोटी कुछ समय तक नरम जरूर रह सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Sep 2026 11:14 AM (IST)
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How To Store Cooked Rotis Fresh For Longer: गरमागरम रोटी खाना किसे पसंद नहीं होता? तवे से उतरती हुई नरम रोटी जब सीधे थाली में आती है, तो खाने का स्वाद ही अलग होता है. लेकिन रोटी बनाने के बाद उसे संभालकर रखने का तरीका भी उतना ही जरूरी है. खासकर अगर आप बची हुई रोटियां बाद में खाने के लिए रखते हैं या लंच बॉक्स में पैक करते हैं, तो एक छोटी-सी गलती उनकी क्वालिटी और ताजगी दोनों पर असर डाल सकती है.

अक्सर लोग तवे से रोटी उतारते ही उसे एक के ऊपर एक रखते हैं और तुरंत एयरटाइट डिब्बे का ढक्कन बंद कर देते हैं. इससे रोटी कुछ समय तक नरम जरूर रह सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक गर्म और भाप से भरे माहौल में रखने पर यही तरीका रोटियों को चिपचिपा और नम बना सकता है. अगर इन्हें लंबे समय तक इसी तरह रखा जाए, तो नमी की वजह से रोटियां जल्दी खराब भी हो सकती हैं.

गर्म रोटी को तुरंत बंद डिब्बे में रखने पर क्या होता है?

ताजी रोटी में पकने के बाद भी काफी गर्मी और नमी रहती है. जब उसे तुरंत बंद डिब्बे में डाल दिया जाता है, तो यह भाप बाहर नहीं निकल पाती. धीरे-धीरे भाप डिब्बे की अंदरूनी सतह पर पानी की बूंदों में बदलने लगती है. यही नमी वापस रोटी की सतह पर आ जाती है. इससे रोटी नरम तो महसूस हो सकती है, लेकिन अगर डिब्बे में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाए और रोटियां लंबे समय तक कमरे के तापमान पर पड़ी रहें, तो यह बैक्टीरिया और फफूंद के बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बना सकती है. यही वजह है कि रोटियों को लंबे समय तक स्टोर करते समय सिर्फ एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है.


Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत

रोटी को कैसे रखें ताकि वह ज्यादा देर तक अच्छी रहे?

अगर रोटियां कुछ घंटों के अंदर खानी हैं, तो उन्हें एक साफ सूती या मलमल के कपड़े में रखकर ढकना बेहतर तरीका हो सकता है. इससे अतिरिक्त भाप को निकलने की थोड़ी जगह मिलती है और रोटियां बहुत ज्यादा गीली भी नहीं होतीं. अगर आपका मकसद रोटियों को नरम रखना है, तो उन्हें तवे से उतरते ही बहुत देर तक खुले में छोड़ना भी सही नहीं है. रोटियों को थोड़ी देर भाप निकलने देने के बाद साफ कपड़े में लपेटकर कंटेनर में रखा जा सकता है. इस तरह रोटी की नमी काफी हद तक बनी रहती है, लेकिन डिब्बे के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने का खतरा कम होता है.

लंच बॉक्स के लिए खास ध्यान रखें

लंच बॉक्स में रोटी पैक करते समय भी यही बात ध्यान रखने वाली है. अगर बहुत गर्म रोटियां तुरंत पूरी तरह बंद डिब्बे में पैक कर दी जाएं, तो अंदर भाप फंस सकती है. कुछ समय बाद ढक्कन के अंदर नमी दिखाई देने लगती है और रोटियां गीली या चिपचिपी हो सकती हैं. इसलिए रोटियों को पैक करने से पहले थोड़ी देर भाप निकलने देना और फिर साफ कपड़े या पेपर टॉवल की मदद से पैक करना ज्यादा व्यावहारिक तरीका है. खासकर गर्म मौसम में रोटियों को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर बंद डिब्बे में रखने से बचना चाहिए.


Roti Storage Tips: रोटियों को लंबे समय तक रखना है नरम? तुरंत छोड़ें ये 1 आदत

बची हुई रोटियों को लंबे समय के लिए कैसे रखें?

अगर रोटियां अगले दिन या उससे बाद में खानी हैं, तो उन्हें सिर्फ कमरे के तापमान पर बंद डिब्बे में रखकर छोड़ना सही तरीका नहीं है. पहले रोटियों को सामान्य तापमान तक आने दें और फिर उन्हें साफ, सूखे और ढक्कन वाले कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. खाने के समय इन्हें दोबारा गर्म किया जा सकता है. अगर रोटी थोड़ी सख्त हो गई है, तो हल्की नमी के साथ गर्म करने से उसकी नरमी कुछ हद तक वापस आ सकती है.

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सिर्फ नरमी नहीं, सफाई भी जरूरी है

रोटियों को नरम रखने के चक्कर में सफाई और सही स्टोरेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जिस कपड़े, डिब्बे या कंटेनर में रोटियां रखी जा रही हैं, वह पूरी तरह साफ और सूखा होना चाहिए. अगर रोटी में अजीब गंध आने लगे, उस पर फफूंद दिखाई दे या उसकी बनावट असामान्य लगे, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाता. रोटी को लंबे समय तक ताजा रखने का मतलब सिर्फ उसे गर्म रखना नहीं है. सही तापमान, नमी और साफ-सफाई का संतुलन भी जरूरी है. इसलिए तवे से उतरी रोटियों को तुरंत भाप बंद करके रखने की आदत के बजाय, उन्हें थोड़ी देर भाप निकलने दें और फिर जरूरत के हिसाब से स्टोर करें. छोटी-सी सावधानी रोटी का स्वाद और टेक्सचर बनाए रखने के साथ-साथ उसे जल्दी खराब होने से बचाने में भी मदद कर सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 11:14 AM (IST)
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