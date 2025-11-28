हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFake Eggs: बाजार से कहीं आप भी तो नहीं ला रहे नकली अंडा, सिंदूर से बदला जा रहा रंग; ऐसे करें पहचान

Risks Of Eating Fake Eggs: ठंड के मौसम में अंडे की डिमांड काफी तेजी से से बढ़ जाती है. ऐसे समय में बाजार में नकली अंडे भी आ जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नकली अंडे की पहचान कैसे कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

Difference Between Real And Fake Eggs: आजकल बाजार में नकली अंडे मिलने लगे हैं. उनको इस तरह से बनाया जाता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में में देखने को मिला है, जहां देशी नकली अंडे की खेप पकड़ी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिले के कटघर थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस पूरे साजिश का खुलासा किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नकली अंडों को बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर का यूज किया जाता था और बाजार में इनको देशी अंडा बताकर दोगुने दाम पर बेचा जाता था. चलिए आपको बताते हैं कि नकली अंडे की पहचान कैसे करें. 

नकली अंडे क्या होते हैं?

नकली अंडे पूरी तरह आर्टिफिसियल तरीके से बनाए जाते हैं, इनमें जिलेटिन, रंग, केमिकल और कोगुलेंट जैसे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं. बाहर से देखने पर ये असली जैसे लगते हैं, लेकिन पौष्टिक शून्य होती है और इनमें मौजूद रसायन शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

असली और नकली अंडे में फर्क कैसे पहचानें?

अंडे के छिलके की बनावट

असली अंडा: छिलका हल्का खुरदुरा, दानेदार और नेचुरल खामियों वाला होता है.

नकली अंडा: छिलका जरूरत से ज्यादा चिकना, एकदम समान और हल्की चमक लिए होता है.

 हिलाने पर कैसी आवाज आती है?

असली अंडा: हल्के हिलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती.

नकली अंडा: हिलाने पर “छप-छप” जैसी आवाज आ सकती है.

छिलका टूटने पर कैसा लगता है?

असली अंडा: आसानी से टूट जाता है और एक पतली झिल्ली निकलती है.

नकली अंडा: छिलका प्लास्टिक जैसा सख्त लगता है और बड़े–बड़े टुकड़ों में टूटता है.

 जर्दी और सफेदी की बनावट

असली अंडा: जर्दी गोल और टाइट होती है, सफेदी हल्की पतली और ट्रांसपेरेंट.

नकली अंडा: जर्दी ढीली और जल्दी टूटने वाली, सफेदी कभी जरूरत से ज्यादा गाढ़ी या बहुत पानी जैसी.

पकाने पर कैसा होता है?

असली अंडा: एक समान पकता है, स्वाद और बनावट सामान्य रहते हैं.

नकली अंडा: पकने में असमानता होती है, स्वाद भी अजीब लगता है.

नकली अंडे से होने वाले स्वास्थ्य खतरे

रसायनों से बने नकली अंडे पेट की परेशानी, एलर्जी और इंफेक्शन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. लंबे समय तक सेवन से शरीर के अंदर केमिकल जमा होने लगते हैं, जो आगे चलकर गंभीर दिक्कत बन सकते हैं.

क्या कर सकते हैं आप?

  • भरोसेमंद दुकानदार से खरीदें
  • पैकेजिंग और लेबल देखें
  • घर पर छोटे टेस्ट करें
  • जानकारी रखें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Nov 2025 05:36 PM (IST)
Tags :
How To Identify Fake Eggs Fake Egg Detection Fake Egg Health Risks
