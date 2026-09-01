Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWhite Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे

White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे

Black Soles On Socks: सफेद मोजे कुछ समय तक एकदम साफ और चमकदार दिखते हैं. लेकिन रोजाना पहनने के बाद खासकर तलवों का हिस्सा धीरे-धीरे काला या धूसर नजर आने लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

Easy Ways To Whiten Stained White Socks: दुकान से नए खरीदे गए सफेद मोजे कुछ समय तक एकदम साफ और चमकदार दिखते हैं. लेकिन रोजाना पहनने के बाद खासकर तलवों का हिस्सा धीरे-धीरे काला या धूसर नजर आने लगता है. कई बार इन्हें वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी तलवों की गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होती. इसकी वजह सिर्फ मोजों की सफाई नहीं, बल्कि फर्श और उन्हें धोने के तरीके से भी जुड़ी हो सकती है.

अगर आप चाहते हैं कि सफेद मोजे लंबे समय तक साफ दिखें, तो गंदगी को मोजों तक पहुंचने से रोकना और धुलाई से पहले सही तैयारी करना जरूरी है. कुछ आसान तरीकों से मोजों को फिर से साफ और सफेद बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

सफेद मोजों के तलवे जल्दी काले क्यों पड़ते हैं?

मोजों के तलवों पर गंदगी जमा होने की सबसे बड़ी वजह घर का फर्श हो सकता है. फर्श पर मौजूद धूल और मिट्टी चलते समय सीधे मोजों के संपर्क में आती है. अगर फर्श नियमित रूप से साफ नहीं होता, तो सफेद मोजों के तलवों पर गंदगी जल्दी जमने लगती है. घर में बाहर के जूते पहनकर चलने से भी फर्श पर मिट्टी और गंदगी आ सकती है. इसलिए फर्श की नियमित सफाई के साथ घर के अंदर बाहर वाले जूते न पहनने की आदत मोजों को साफ रखने में मदद कर सकती है.


White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे

मोजों को दूसरे कपड़ों से अलग धोएं

सफेद मोजों को गहरे रंग के कपड़ों के साथ धोने से बचें. काली टी-शर्ट, जींस या दूसरे गहरे रंग के कपड़ों से निकलने वाला रंग सफेद मोजों पर भी असर डाल सकता है. अगर ऐसा बार-बार होता रहे, तो सफेद मोजे धीरे-धीरे धूसर दिखने लगते हैं. इसलिए सफेद मोजों को सफेद कपड़ों के साथ ही धोना बेहतर है. इससे उन पर दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ने की संभावना कम रहती है.

पहनने से पहले तलवों की गंदगी पर ध्यान दें

अगर मोजों के तलवों पर पहले से मिट्टी या गंदगी लगी है, तो उन्हें सीधे वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय धुलाई से पहले उस हिस्से पर ध्यान दें. मोजों को सही तरफ करके धोना भी सफेदी बनाए रखने में मदद कर सकता है. आमतौर पर मोजों को अंदर की तरफ करके धोने से पसीना और पैरों से जुड़ी गंदगी साफ करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर प्राथमिकता सफेद रंग बनाए रखना है, तो उन्हें सही तरफ करके धोना बेहतर हो सकता है.


White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे

ऑक्सीजन व्हाइटनर का इस्तेमाल करें

जब सफेद मोजों को गहरी सफाई की जरूरत हो, तो ऑक्सीजन व्हाइटनर एक विकल्प हो सकता है. यह ब्लीच का विकल्प है और मोजों से जमी गंदगी हटाने में मदद कर सकता है. मोजों को गर्म पानी और ऑक्सीजन व्हाइटनर वाले पानी में भिगोया जा सकता है. इसके बाद उन्हें धोया जा सकता है. वॉशिंग मशीन में भी उपलब्ध होने पर सोक सेटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

मोजों को बहुत ज्यादा कपड़ों के साथ न भरें

वॉशिंग मशीन में अगर मोजों को बहुत ज्यादा कपड़ों के बीच ठूंसकर धोया जाता है, तो उन्हें घूमने और अच्छी तरह साफ होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. खासकर पैंट और दूसरे कपड़ों में मोजे उलझकर फंस सकते हैं, जिससे गंदगी और डिटर्जेंट ठीक से निकल नहीं पाते. सफेद मोजों को छोटे लोड में धोना बेहतर हो सकता है. इससे उन्हें पानी में अच्छी तरह घूमने और साफ होने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

गर्म या गुनगुने पानी में धोएं

बहुत ठंडे पानी वाला वॉश साइकल हल्के या नाजुक कपड़ों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादा गंदे मोजों के लिए गर्म या गुनगुना पानी अधिक प्रभावी हो सकता है. ज्यादा तापमान वाला पानी मोजों से बैक्टीरिया और दूसरी गंदगी हटाने में मदद कर सकता है. हालांकि, मोजों को धोने से पहले उनके केयर लेबल पर दिए निर्देश जरूर देखें और उसी के अनुसार पानी का तापमान चुनें.

इसे भी पढ़ें: Salt Storage Tips: बारिश में नमक में नमी आ गई है? ऐसे करें एकदम सूखा

फर्श साफ रखना भी जरूरी है

सफेद मोजों को साफ रखने के लिए सिर्फ लॉन्ड्री रूटीन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. घर के फर्श की नियमित वैक्यूमिंग और सफाई भी जरूरी है. इससे धूल और मिट्टी की मात्रा कम होगी और मोजों के तलवों पर गंदगी जमा होने की संभावना भी घटेगी. घर में चप्पल पहनना भी मोजों को सीधे फर्श के संपर्क से बचाने का एक आसान तरीका है. मोजों के ऊपर चप्पल पहनने से तलवों पर धूल और गंदगी कम पहुंचती है. सफेद मोजों को बाहर पहनकर चलने से भी बचें. बाहर की मिट्टी और धूल उनके तलवों को जल्दी गंदा कर सकती है.

इसे भी पढ़ें: डिब्बा बंद होने पर भी खराब हो जाती है चायपत्ती? ऐसे रखें फ्रेश

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Home Tips Socks Cleaning Socks Cleaning Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
Home Tips
Gas Stove Burners: गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ
गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ
Home Tips
Soap Bar Storage: सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों
सिंक के पास रखा साबुन जल्दी गल जाता है? 1 ट्रिक से चलेगा महीनों
Home Tips
Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?
कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
इंडिया
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
विश्व
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
ट्रेंडिंग
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget