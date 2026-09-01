काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे

Easy Ways To Whiten Stained White Socks: दुकान से नए खरीदे गए सफेद मोजे कुछ समय तक एकदम साफ और चमकदार दिखते हैं. लेकिन रोजाना पहनने के बाद खासकर तलवों का हिस्सा धीरे-धीरे काला या धूसर नजर आने लगता है. कई बार इन्हें वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी तलवों की गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होती. इसकी वजह सिर्फ मोजों की सफाई नहीं, बल्कि फर्श और उन्हें धोने के तरीके से भी जुड़ी हो सकती है.

अगर आप चाहते हैं कि सफेद मोजे लंबे समय तक साफ दिखें, तो गंदगी को मोजों तक पहुंचने से रोकना और धुलाई से पहले सही तैयारी करना जरूरी है. कुछ आसान तरीकों से मोजों को फिर से साफ और सफेद बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

सफेद मोजों के तलवे जल्दी काले क्यों पड़ते हैं?

मोजों के तलवों पर गंदगी जमा होने की सबसे बड़ी वजह घर का फर्श हो सकता है. फर्श पर मौजूद धूल और मिट्टी चलते समय सीधे मोजों के संपर्क में आती है. अगर फर्श नियमित रूप से साफ नहीं होता, तो सफेद मोजों के तलवों पर गंदगी जल्दी जमने लगती है. घर में बाहर के जूते पहनकर चलने से भी फर्श पर मिट्टी और गंदगी आ सकती है. इसलिए फर्श की नियमित सफाई के साथ घर के अंदर बाहर वाले जूते न पहनने की आदत मोजों को साफ रखने में मदद कर सकती है.





मोजों को दूसरे कपड़ों से अलग धोएं

सफेद मोजों को गहरे रंग के कपड़ों के साथ धोने से बचें. काली टी-शर्ट, जींस या दूसरे गहरे रंग के कपड़ों से निकलने वाला रंग सफेद मोजों पर भी असर डाल सकता है. अगर ऐसा बार-बार होता रहे, तो सफेद मोजे धीरे-धीरे धूसर दिखने लगते हैं. इसलिए सफेद मोजों को सफेद कपड़ों के साथ ही धोना बेहतर है. इससे उन पर दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ने की संभावना कम रहती है.

पहनने से पहले तलवों की गंदगी पर ध्यान दें

अगर मोजों के तलवों पर पहले से मिट्टी या गंदगी लगी है, तो उन्हें सीधे वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय धुलाई से पहले उस हिस्से पर ध्यान दें. मोजों को सही तरफ करके धोना भी सफेदी बनाए रखने में मदद कर सकता है. आमतौर पर मोजों को अंदर की तरफ करके धोने से पसीना और पैरों से जुड़ी गंदगी साफ करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर प्राथमिकता सफेद रंग बनाए रखना है, तो उन्हें सही तरफ करके धोना बेहतर हो सकता है.





ऑक्सीजन व्हाइटनर का इस्तेमाल करें

जब सफेद मोजों को गहरी सफाई की जरूरत हो, तो ऑक्सीजन व्हाइटनर एक विकल्प हो सकता है. यह ब्लीच का विकल्प है और मोजों से जमी गंदगी हटाने में मदद कर सकता है. मोजों को गर्म पानी और ऑक्सीजन व्हाइटनर वाले पानी में भिगोया जा सकता है. इसके बाद उन्हें धोया जा सकता है. वॉशिंग मशीन में भी उपलब्ध होने पर सोक सेटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

मोजों को बहुत ज्यादा कपड़ों के साथ न भरें

वॉशिंग मशीन में अगर मोजों को बहुत ज्यादा कपड़ों के बीच ठूंसकर धोया जाता है, तो उन्हें घूमने और अच्छी तरह साफ होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती. खासकर पैंट और दूसरे कपड़ों में मोजे उलझकर फंस सकते हैं, जिससे गंदगी और डिटर्जेंट ठीक से निकल नहीं पाते. सफेद मोजों को छोटे लोड में धोना बेहतर हो सकता है. इससे उन्हें पानी में अच्छी तरह घूमने और साफ होने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

गर्म या गुनगुने पानी में धोएं

बहुत ठंडे पानी वाला वॉश साइकल हल्के या नाजुक कपड़ों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादा गंदे मोजों के लिए गर्म या गुनगुना पानी अधिक प्रभावी हो सकता है. ज्यादा तापमान वाला पानी मोजों से बैक्टीरिया और दूसरी गंदगी हटाने में मदद कर सकता है. हालांकि, मोजों को धोने से पहले उनके केयर लेबल पर दिए निर्देश जरूर देखें और उसी के अनुसार पानी का तापमान चुनें.

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फर्श साफ रखना भी जरूरी है

सफेद मोजों को साफ रखने के लिए सिर्फ लॉन्ड्री रूटीन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है. घर के फर्श की नियमित वैक्यूमिंग और सफाई भी जरूरी है. इससे धूल और मिट्टी की मात्रा कम होगी और मोजों के तलवों पर गंदगी जमा होने की संभावना भी घटेगी. घर में चप्पल पहनना भी मोजों को सीधे फर्श के संपर्क से बचाने का एक आसान तरीका है. मोजों के ऊपर चप्पल पहनने से तलवों पर धूल और गंदगी कम पहुंचती है. सफेद मोजों को बाहर पहनकर चलने से भी बचें. बाहर की मिट्टी और धूल उनके तलवों को जल्दी गंदा कर सकती है.

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