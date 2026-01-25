हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsInsulin Plant: शुगर कंट्रोल और घर की हरियाली एक साथ, जानिए इंसुलिन प्लांट उगाने का सही तरीका

Insulin Plant: शुगर कंट्रोल और घर की हरियाली एक साथ, जानिए इंसुलिन प्लांट उगाने का सही तरीका

How To Grow Insulin Plant: आजकल लोग घर पर सजावट करना हो या फिर खूबसूरत दिखाना हो, पेड़-पौधों से प्यार दिखाने लगे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि घर पर इंसुलिन का पौधा कैसे लगा सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 Jan 2026 01:07 PM (IST)
How To Grow Insulin Plant At Home: आजकल तेज रफ्तार शहरी जिंदगी और सीमित जगह की वजह से लोग घर के अंदर पौधे लगाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं. अब इंडोर प्लांट्स सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक नेचुरल तरीका भी बनते जा रहे हैं. इन्हीं पौधों में एक है इंसुलिन प्लांट, जो अपने औषधीय गुणों और आकर्षक पत्तियों के कारण काफी लोकप्रिय है. अगर आप भी इसे घर में उगाना चाहते हैं, तो इसकी देखभाल से जुड़ी कुछ आसान बातें जान लेना जरूरी है.

इंसुलिन प्लांट क्या होता है?

चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये इंसुलिन का प्लांट होता क्या है. इसका जवाब है कि इंसुलिन प्लांट का वैज्ञानिक नाम कॉस्टस इग्नियस है. यह पौधा भारत के गर्म और नमी वाले इलाकों में पाया जाता है. इसकी पत्तियां मोटी, हरी और हल्की घुमावदार होती हैं, जो इसे देखने में खास बनाती हैं. पारंपरिक तौर पर इसके पत्तों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में शुगर से जुड़ी समस्याओं में किया जाता रहा है. यह पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता और घर के माहौल को ताजगी से भर देता है.

घर में इंसुलिन प्लांट कैसे लगाएं?

 इसको घर पर लगाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. इसमें है कि इंसुलिन प्लांट को गमले में लगाना बेहद आसान है. शुरुआत में इसकी बढ़त थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन कुछ समय बाद यह अच्छे से फैलने लगता है. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसमें पानी निकलने का सही रास्ता हो. मिट्टी तैयार करने के लिए कोकोपीट और वर्मी कम्पोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाएं. गमले को इस मिश्रण से भरें और ऊपर थोड़ी जगह खाली रखें. अब पौधे की कटिंग या जड़ को हल्का तिरछा लगाएं, मिट्टी दबाएं और पानी दे दें.

इंसुलिन प्लांट की सही देखभाल

इस पौधे को ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती हो. बहुत तेज और सीधी धूप इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है. खिड़की के पास रखी गई जगह इसके लिए सबसे सही मानी जाती है. इंसुलिन प्लांट को नमी पसंद होती है, लेकिन ज्यादा पानी इसकी जड़ों को खराब कर सकता है. मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें, पर गमले में पानी जमा न होने दें. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. थोड़ी-सी समझदारी और नियमित देखभाल के साथ इंसुलिन प्लांट लंबे समय तक हरा-भरा रहता हैच यह न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि एक हेल्दी और पॉजिटिव माहौल भी बनाता है. आप घर में इसको लगाकर अच्छा वातावरण बना सकते हैं. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 25 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Insulin Plant Insulin Plant Benefits How To Grow Insulin Plant
