हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्या ज्यादा ऑक्सीजन के लिए कमरे में लगा सकते हैं पौधे, ऐसा करना कितना खतरनाक?

क्या ज्यादा ऑक्सीजन के लिए कमरे में लगा सकते हैं पौधे, ऐसा करना कितना खतरनाक?

घर में पौधे लगाना फायदेमंद रहता है, लेकिन यह जरूरी है कि उनकी संख्या और देखभाल संतुलित हो. एक कमरे में 5 से 6 मीडियम साइज के पौधे लगाना ही सही माना जाता है. इससे हवा की गुणवत्ता बनी रहती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Sep 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है यह लोगों को याद दिलाना है. वहीं इस साल की थीम क्लीन और हेल्दी पीपल के तहत वायु प्रदूषण और इसके खतरों पर ध्यान आकर्षित किया गया है. वहीं बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण खासकर दिल्ली एनसीआर में सांस की बीमारियों का कारण बन रहा है और लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग घर में पौधे लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ज्यादा पौधे लगाने से स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर पड़ सकता है. 

इंडोर पौधे और स्वच्छ हवा 

घर के अंदर पौधे लगाना सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है. यह प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं और हानिकारक गैसों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध बनाते हैं. तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, एरिका पाम और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे खासतौर से इंडोर ऑक्सीजन और हवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार होते हैं. तुलसी के पौधे से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का अवशोषण होता है वहीं एलोवेरा जिसे अधिकांश लोग स्किन और सेहत के लिए जानते हैं घर की हवा को भी साफ करता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है. 

कमरे में पौधे लगाना खतरनाक 

अक्सर आपने सुना होगा की रात में पौधे ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसलिए बेडरूम में पौधे रखना खतरनाक हो सकता है. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पौधे रात में वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज को तोड़ते हैं और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. हालांकि कई रिसर्च यह बताती है कि यह मात्र इंसानों की ओर से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कुछ भी नहीं होती है. उदाहरण के लिए फिकस, यूका और प्रोटोन पौधों की ओर से रात में छोड़ी गई CO2 की मात्रा इंसान की एक सांस से बहुत कम होती है. इसलिए बेडरूम में पौधे रखना सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता है. 

पौधों से मिलने वाले फायदे 

इंडोर पौधे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं. कई रिसर्च बताती है कि घर में पौधे रखने से तनाव और चिंता कम होती है, मूड बेहतर होता है और थकान की भावना घटती है. तुलसी, एलोवेरा और एरिका पाम जैसे पौधे दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे घर के वातावरण में लगातार ताजगी की बनी रहती है. वहीं स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट भी हानिकारक गैसों को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं .

घर में ज्यादा पौधे लगाने पर बरतें सावधानी 

घर में पौधे लगाना फायदेमंद रहता है, लेकिन यह जरूरी है कि उनकी संख्या और देखभाल संतुलित हो. एक कमरे में 5 से 6 मीडियम साइज के पौधे लगाना ही सही माना जाता है. इससे हवा की गुणवत्ता बनी रहती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है. ज्यादा पौधे लगाने से कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन पौधों की नियमित देखभाल और कमरे में वेंटिलेशन बनाए रखना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: Indian Air Force: चीन के मुकाबले 1962 में कितनी मजबूत थी भारत की वायु सेना, क्या सच में आज ड्रैगन पर होता अपना कब्जा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 26 Sep 2025 10:08 AM (IST)
Tags :
Oxygen Indoor Plants Clean Air World Environment Health Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
स्पोर्ट्स
Ind Vs Pak Final: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली का भारत को चैलेंज, कहा- ‘हम हरा सकते हैं’
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
Home Tips
How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
जनरल नॉलेज
Employee Bonus: क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget