क्या ज्यादा ऑक्सीजन के लिए कमरे में लगा सकते हैं पौधे, ऐसा करना कितना खतरनाक?

26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है यह लोगों को याद दिलाना है. वहीं इस साल की थीम क्लीन और हेल्दी पीपल के तहत वायु प्रदूषण और इसके खतरों पर ध्यान आकर्षित किया गया है. वहीं बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण खासकर दिल्ली एनसीआर में सांस की बीमारियों का कारण बन रहा है और लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग घर में पौधे लगाकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ज्यादा पौधे लगाने से स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर पड़ सकता है.

इंडोर पौधे और स्वच्छ हवा

घर के अंदर पौधे लगाना सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है. यह प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं और हानिकारक गैसों को अवशोषित कर हवा को शुद्ध बनाते हैं. तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, एरिका पाम और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे खासतौर से इंडोर ऑक्सीजन और हवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार होते हैं. तुलसी के पौधे से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का अवशोषण होता है वहीं एलोवेरा जिसे अधिकांश लोग स्किन और सेहत के लिए जानते हैं घर की हवा को भी साफ करता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है.

कमरे में पौधे लगाना खतरनाक

अक्सर आपने सुना होगा की रात में पौधे ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसलिए बेडरूम में पौधे रखना खतरनाक हो सकता है. इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पौधे रात में वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज को तोड़ते हैं और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. हालांकि कई रिसर्च यह बताती है कि यह मात्र इंसानों की ओर से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कुछ भी नहीं होती है. उदाहरण के लिए फिकस, यूका और प्रोटोन पौधों की ओर से रात में छोड़ी गई CO2 की मात्रा इंसान की एक सांस से बहुत कम होती है. इसलिए बेडरूम में पौधे रखना सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता है.

पौधों से मिलने वाले फायदे

इंडोर पौधे न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं. कई रिसर्च बताती है कि घर में पौधे रखने से तनाव और चिंता कम होती है, मूड बेहतर होता है और थकान की भावना घटती है. तुलसी, एलोवेरा और एरिका पाम जैसे पौधे दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे घर के वातावरण में लगातार ताजगी की बनी रहती है. वहीं स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट भी हानिकारक गैसों को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं .

घर में ज्यादा पौधे लगाने पर बरतें सावधानी

घर में पौधे लगाना फायदेमंद रहता है, लेकिन यह जरूरी है कि उनकी संख्या और देखभाल संतुलित हो. एक कमरे में 5 से 6 मीडियम साइज के पौधे लगाना ही सही माना जाता है. इससे हवा की गुणवत्ता बनी रहती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है. ज्यादा पौधे लगाने से कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन पौधों की नियमित देखभाल और कमरे में वेंटिलेशन बनाए रखना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: Indian Air Force: चीन के मुकाबले 1962 में कितनी मजबूत थी भारत की वायु सेना, क्या सच में आज ड्रैगन पर होता अपना कब्जा