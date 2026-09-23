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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBathroom Water Problem: बाथरूम का पानी बाहर आने से कैसे रोकें? 1 पट्टी से चुटकियों में हल

Bathroom Water Problem: बाथरूम का पानी बाहर आने से कैसे रोकें? 1 पट्टी से चुटकियों में हल

Bathroom Water Leakage: टाइल्स के बीच की ग्राउटिंग खराब हो जाने से पानी नीचे जाने लगता है. लगातार नमी के कारण ग्राउट में छोटे-छोटे गैप बन सकते हैं, जिनसे पानी फर्श की दूसरी जगहों तक पहुंच सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Sep 2026 12:19 PM (IST)
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Bathroom Door Water Barrier Strip Installation Guide: अगर बाथरूम में नहाने या पानी इस्तेमाल करने के बाद पानी दरवाजे के बाहर निकल आता है, तो यह सिर्फ फर्श गीला होने की समस्या नहीं है. बार-बार बाहर आता पानी धीरे-धीरे दरवाजे के आसपास की दीवार, फर्श और पेंट को नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार इसी वजह से नमी, सीलन, पेंट उखड़ने और बदबू जैसी परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं.

अच्छी बात यह है कि हर बार इस समस्या को ठीक करने के लिए फर्श या दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं होती. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पानी बाहर क्यों आ रहा है. सही वजह पता चल जाए तो कई मामलों में बिना बड़ी तोड़फोड़ के भी समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है.

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बाथरूम का पानी दरवाजे के बाहर क्यों आता है?

बाथरूम से पानी बाहर आने की सबसे आम वजह पानी की सही निकासी न होना है. अगर फर्श का ढलान ड्रेन की तरफ ठीक नहीं है, तो पानी एक जगह जमा होने लगता है और धीरे-धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ सकता है. इसके अलावा दरवाजे के नीचे पर्याप्त वाटर बैरियर या थ्रेशोल्ड न होने पर भी पानी आसानी से बाहर निकल जाता है.

कई बार फर्श की टाइल्स के बीच की ग्राउटिंग खराब हो जाने से पानी नीचे जाने लगता है. लगातार नमी के कारण ग्राउट में छोटे-छोटे गैप बन सकते हैं, जिनसे पानी फर्श की दूसरी जगहों तक पहुंच सकता है. अगर बाथरूम की वॉटरप्रूफिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो समस्या और बढ़ सकती है. पाइप या फिटिंग में लीकेज भी इसका एक कारण हो सकता है. ऐसे में सिर्फ दरवाजे के पास पानी रोकने की कोशिश करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी.


Bathroom Water Problem: बाथरूम का पानी बाहर आने से कैसे रोकें? 1 पट्टी से चुटकियों में हल

पहले पता करें पानी कहां से बाहर आ रहा है

पानी को रोकने से पहले उसके स्रोत को समझना जरूरी है. नहाने के बाद अगर पानी सिर्फ दरवाजे के पास जमा होकर बाहर आता है, तो फर्श के ढलान और दरवाजे की सीलिंग की जांच करें. अगर पानी दीवार या टाइल्स के किनारे से लगातार आता रहता है, तो ग्राउटिंग या पाइपलाइन में समस्या हो सकती है. वहीं नीचे वाले कमरे की छत पर सीलन, पानी के निशान या पेंट उखड़ने लगे हैं, तो यह अंदर छिपे लीकेज का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में केवल ऊपर से सीलेंट लगाने के बजाय लीकेज की सही जगह की जांच कराना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर डाई टेस्ट, इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक लीकेज डिटेक्शन जैसी तकनीकों से भी समस्या का पता लगाया जा सकता है.

बिना तोड़फोड़ के पानी को बाहर आने से कैसे रोकें?

अगर पाइप में कोई बड़ा लीकेज नहीं है और समस्या मुख्य रूप से पानी के दरवाजे की तरफ आने की है, तो कुछ आसान उपाय किए जा सकते हैं. सबसे पहले दरवाजे के निचले हिस्से और फर्श के जॉइंट को अच्छी तरह साफ करें. वहां जमा गंदगी, पुराना सीलेंट या खराब ग्राउट पानी के रास्ते को बढ़ा सकता है. सफाई के बाद पूरी जगह को अच्छी तरह सूखने दें.

इसके बाद बाथरूम के दरवाजे के निचले हिस्से पर वाटरप्रूफ डोर सील या उपयुक्त रबर सील लगाई जा सकती है. यह पानी को सीधे बाहर आने से रोकने में मदद करती है. दरवाजे के फर्श से मिलने वाली जगह पर वाटरप्रूफ सीलेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन सतह साफ और सूखी होना जरूरी है. अगर पानी दरवाजे के पास फर्श से बाहर निकलता है, तो वाटर बैरियर या छोटा थ्रेशोल्ड भी उपयोगी हो सकता है. इससे पानी को बाथरूम के अंदर ही रखने में मदद मिलती है और वह ड्रेन की तरफ जा सकता है.

खराब ग्राउटिंग को नजरअंदाज न करें

टाइल्स के बीच ग्राउट टूट गई है या उसमें छोटे गैप दिखाई दे रहे हैं, तो पानी उन जगहों से अंदर जा सकता है. ऐसी स्थिति में खराब ग्राउट को हटाकर प्रभावित हिस्से की दोबारा ग्राउटिंग करना जरूरी हो सकता है. हर स्थिति में पूरी टाइल्स निकालने की जरूरत नहीं होती. समस्या अगर सीमित हिस्से में है, तो उसी हिस्से की मरम्मत से काम चल सकता है. हालांकि, अगर टाइल्स के नीचे लगातार पानी जमा हो रहा है या वॉटरप्रूफिंग खराब है, तो विशेषज्ञ से जांच कराना बेहतर है.

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कब सिर्फ घरेलू उपाय काफी नहीं होंगे?

अगर बाथरूम इस्तेमाल किए बिना भी नमी दिखाई देती है, दीवार पर लगातार सीलन रहती है, नीचे की छत पर पानी के निशान बन रहे हैं या पाइप से लगातार पानी रिस रहा है, तो इसे सिर्फ दरवाजे की समस्या मानकर न चलें. ऐसे मामलों में लीकेज का सोर्स ढूंढना जरूरी है. पाइपलाइन की खराबी होने पर संबंधित हिस्से की मरम्मत करनी पड़ सकती है. वहीं वॉटरप्रूफिंग में गंभीर समस्या होने पर एक्सपर्ट की मदद की जरूरत पड़ सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 12:19 PM (IST)
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