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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsOil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम

Oil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम

How To Keep Oil Bottle Clean: खाना बनाते समय तेल निकालते हुए अक्सर इसकी कुछ बूंदें बोतल के बाहर गिर जाती हैं. धीरे-धीरे यही तेल बोतल की सतह को चिपचिपा बना देता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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Easy Hacks To Degrease Kitchen Oil Dispenser: रसोई में तेल की बोतल ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. खाना बनाते समय तेल निकालते हुए अक्सर इसकी कुछ बूंदें बोतल के बाहर गिर जाती हैं. धीरे-धीरे यही तेल बोतल की सतह को चिपचिपा बना देता है. इसके ऊपर धूल और दूसरी गंदगी भी आसानी से चिपकने लगती है. कुछ ही दिनों में साफ-सुथरी रसोई के बीच तेल की बोतल गंदी और चिपचिपी नजर आने लगती है.

अगर आपके साथ भी ऐसा बार-बार होता है, तो सिर्फ बोतल को ऊपर से कपड़े से पोंछना काफी नहीं है. बोतल के ढक्कन, किनारे और अंदर जमा तेल को भी ठीक से साफ करना जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ आसान तरीकों की मदद लेनी होगी.

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गर्म पानी से करें शुरुआत

सबसे पहले तेल की बोतल को खाली कर लें. इसके बाद बोतल को गर्म पानी से अच्छी तरह साफ करें. गर्म पानी बोतल के अंदर नीचे की तरफ चिपके अतिरिक्त तेल को ढीला करने में मदद करता है. इससे बाद में बोतल को साफ करना आसान हो जाता है. अगर बोतल के अंदर तेल की मोटी परत जमा है, तो केवल पानी डालकर तुरंत बाहर निकालने के बजाय उसे कुछ देर गर्म पानी के संपर्क में रहने दें. इसके बाद बोतल को अच्छी तरह धो सकते हैं.


Oil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम

ढक्कन और किनारों पर जमा तेल हटाएं

कई बार बोतल का अंदरूनी हिस्सा साफ हो जाता है, लेकिन ढक्कन और मुंह के आसपास तेल जमा रह जाता है. यही हिस्सा बाद में दोबारा पूरी बोतल को चिपचिपा कर देता है. इसके लिए साफ टिश्यू पेपर या किचन टॉवल लें और बोतल के ढक्कन, मुंह और किनारों पर जमा अतिरिक्त तेल को अच्छी तरह पोंछें. इन छिपे हुए हिस्सों की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से तेल बाहर की सतह पर फैलता रहता है.

डिशवॉशिंग लिक्विड से अंदर की सफाई करें

अब एक आसान तरीका अपनाएं. गर्म पानी में थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं और इस मिश्रण को बोतल के अंदर डाल दें. इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दें. इसके बाद बोतल को अच्छी तरह हिलाएं, ताकि अंदर चिपकी तेल की परत ढीली हो सके. अगर बोतल का मुंह बड़ा है और आपके पास बोतल साफ करने वाला ब्रश है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ब्रश से अंदर की सतह और उन जगहों को साफ किया जा सकता है जहां तेल आसानी से जमा हो जाता है. सफाई के बाद बोतल को पानी से अच्छी तरह धो लें.


Oil Bottle Cleaning Tips: बार-बार चिपचिपी हो जा रही तेल की बोतल, करें ये काम

नींबू या सिरके वाले पानी से दोबारा धोएं

बोतल को सिर्फ डिशवॉशिंग लिक्विड से साफ करने के बाद एक बार और धोना अच्छा रहता है. इसके लिए पानी में थोड़ा नींबू का रस या सफेद सिरका मिलाकर बोतल को अच्छी तरह रिंस कर सकते हैं. यह तरीका बोतल में बची गंध और बाकी अवशेषों को हटाने में मदद करता है. नींबू या सिरके वाले पानी से सफाई करने के बाद बोतल को साफ पानी से भी अच्छी तरह धोना जरूरी है.

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बोतल को पूरी तरह सुखाना न भूलें

तेल की बोतल साफ करने के बाद सबसे जरूरी काम उसे पूरी तरह सुखाना है. बिना सुखाए गीली बोतल में दोबारा तेल भरने से तेल की क्वालिटी और उसकी बनावट प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, तेल की खुशबू और दूसरे गुणों पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए बोतल को धोने के बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें. अंदर और बाहर कहीं भी पानी की नमी न रहे, तभी उसमें दोबारा तेल भरें.

तेल की बोतल को बार-बार चिपचिपा होने से कैसे बचाएं?

अब बात आती है उस समस्या की जो सबसे ज्यादा परेशान करती है. बोतल साफ करने के बाद कुछ ही दिनों में अगर वह फिर से चिपचिपी हो जाए, तो क्या करें? इसके लिए बोतल के मुंह यानी नेक वाले हिस्से पर मोटा टिश्यू पेपर लपेट सकते हैं. इसे रबर बैंड की मदद से अच्छी तरह बांध दें. जब आप बोतल से तेल निकालेंगे, तो बाहर निकलने वाला अतिरिक्त तेल टिश्यू में सोख लिया जाएगा. इससे तेल बोतल की बाहरी सतह पर फैलने से बच सकता है और बोतल ज्यादा समय तक साफ नजर आ सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Oil Bottle Oil Bottle Cleaning How To Clean Oil Bottle
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