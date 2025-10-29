हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarly signs of stroke: ये लक्षण दिखें तो समझ जाएं पड़ने वाला है ब्रेन स्ट्रोक, अपाहिज होने से पहले करा लें इलाज

Brain stroke: आजकल तनाव भरी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.चलिए आपको बताते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं और उनसे बाद में कौन सी दिकक्त होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Brain stroke symptoms: हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके खतरों और बचावों के बारे में लोगों को सचेत करना होता है.  आजकल तनाव भरी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. स्ट्रोक अचानक आता है और मरीज की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है. अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हालात गंभीर हो जाते हैं. इस बारे में शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉ. शैलेश जैन का कहना है, "अगर स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण तुरंत पहचानकर इलाज शुरू किया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है."

आजकल होने वाली इन बीमारियों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि पहले जहां स्ट्रोक बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता था, वहीं अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. इसकी बड़ी वजह है लगातार काम का दबाव, तनाव, खराब खानपान और नींद की कमी. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण कौन से हैं, जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण

अचानक सिरदर्द और चक्कर आना: तेज सिरदर्द और अचानक चक्कर आना स्ट्रोक का पहला संकेत हो सकता है. इसे अक्सर लोग थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

नजर धुंधली होना: स्ट्रोक के दौरान आंखों की नसें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे अचानक नजर धुंधली हो जाती है या एक आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है.

बोलने और समझने में कठिनाई: अचानक हकलाना, अस्पष्ट बोलना या सामने वाले की बात न समझ पाना, ये सब स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

हाथ-पैर सुन्न होना: शरीर के किसी हिस्से, खासकर चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक कमजोरी या सुन्नपन आना स्ट्रोक की आम निशानी है.

संतुलन बिगड़ना: अचानक संतुलन खो देना, चलने में परेशानी होना या बार-बार गिरना भी चेतावनी का संकेत हो सकता है.

हो सकते हैं ये गंभीर असर

अगर स्ट्रोक का समय पर इलाज नहीं किया जाता है, तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि –

  • लकवा: शरीर का एक हिस्सा स्थायी रूप से कमजोर या निष्क्रिय हो सकता है.
  • याददाश्त कमजोर होना: दिमाग की नसों पर असर पड़ने से मेमोरी लॉस हो सकता है.
  • बोलने की क्षमता खत्म होना: भाषा को पहचानने और बोलने की क्षमता पर गहरा असर पड़ सकता है.
  • मानसिक तनाव और डिप्रेशन: स्ट्रोक के बाद कई मरीज चिंता और अवसाद का शिकार हो जाते हैं.
  • मौत का खतरा: सबसे गंभीर स्थिति में, समय पर इलाज न मिलने से यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.

अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक आपसे कोसों दूर रहे तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है. हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने डेली रूटीन को बेहतर बना सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Source: IOCL

Embed widget