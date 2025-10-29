एक्सप्लोरर
Early Warning Signs of Heart Problems: कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
Heart Problems: हमारा हार्ट हमारे शरीर का इंजन होता है. जबतक यह सही से काम करता है, शरीर सही से चलता है. जैसे ही इसमें कोई दिक्कत होती है, हमें तमाम तरह की परेशानियां होने लगती है.
इंसान का हार्ट उसके शरीर का इंजन होता है, जो हर पल खून को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है. लेकिन जब यह काम सही तरीके से नही हो पाता, तो शरीर अलग-अलग तरीको से संकेत देने लगता है. इनमें से कुछ संकेत हल्के होते है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते है, और कुछ इतने क्लियर कि हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए. अगर आप इसपर ध्यान नहीं देते हैं, तो हार्ट फेल्योर, कार्डियोमायोपैथी या हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियो का कारण बनते हैं. मेटाबॉलिक एक्सपर्ट डॉ. सुधांशु राय ने ऐसे 10 शुरुआती लक्षण बताए है जिन्हें कभी नजरअंदाज नही करना चाहिए. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Oct 2025 03:19 PM (IST)
हेल्थ
10 Photos
कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
हेल्थ
7 Photos
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हेल्थ
7 Photos
बार-बार टेंशन लेते हैं तो आज ही देखना शुरू कर दें ऐसी फिल्में, जादुई दवा जैसे करेंगी काम
हेल्थ
6 Photos
सर्दियां शुरू होने से पहले रोज सुबह पिएं 5 डिटॉक्स ड्रिंक्स, आपकी स्किन को मिलेगा नेचुरल ग्लो
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
हेल्थ
10 Photos
कैसे पता चलेगा आपका हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा ब्लड? ये 10 लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
हेल्थ
7 Photos
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion