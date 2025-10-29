लेटते ही सांस लेने में दिक्कत होना, रात में अचानक उठकर हवा के लिए तरसना या तकिए बढ़ाकर सोना पड़ना यह हार्ट फेल्योर का क्लासिक लक्षण है. इसे ऑर्थोप्निया कहा जाता है और यह तब होता है जब दिल ब्लड को ठीक से पंप नही कर पाता, जिससे फेफड़ो में फ्लूइड जमा होने लगता है.