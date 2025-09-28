हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर

कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर

World Rabies Day 2025: रेबीज एक वायरल बीमारी है, जो लाइसावायरस (Lyssavirus) की वजह से होती है. यह वायरस ज्यादातर संक्रमित जानवरों की लार के जरिए इंसानों में फैलता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Sep 2025 01:57 PM (IST)
हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों को रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करना और इसे रोकने के तरीकों को समझाना है. रेबीज एक ऐसा वायरस है, जो इंसानों और जानवरों के दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है. अगर इसका इलाज समय पर न हो तो ये मौत का कारण बन जाता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से फैलता है, लेकिन नई रिसर्च और डॉक्टरों की राय बताती है कि कई और जानवर भी इस बीमारी को फैला सकते हैं.

रेबीज क्या है और इतना खतरनाक क्यों?

रेबीज एक वायरल बीमारी है, जो लाइसावायरस (Lyssavirus) की वजह से होती है. यह वायरस ज्यादातर संक्रमित जानवरों की लार के जरिए इंसानों में फैलता है. यह वायरस नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और दिमाग में सूजन पैदा करता है, जिससे मरीज कोमा में जा सकता है या उसकी मौत हो सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, दुनियाभर में हर साल रेबीज की वजह से करीब 59,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें ज्यादातर मामले एशिया और अफ्रीका में होते हैं.

भारत में कैसे हैं हालात?

भारत में रेबीज के 95% से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से होते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं है. फरीदाबाद स्थित अकॉर्ड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इंटरनल मेडिकल कंसल्टेंट डॉ. मुकुंद सिंह बताते हैं कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं है. अगर लक्षण शुरू हो जाएं तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन होता है. ऐसे में समय पर वैक्सीन लगवाना और सही इलाज बहुत जरूरी है.

किन-किन जानवरों से फैलता है रेबीज?

  • कुत्ते: कुत्ते रेबीज के सबसे बड़े वाहक हैं, खासकर आवारा कुत्ते. भारत में रेबीज के 99% मामले कुत्तों के काटने से होते हैं.
  • बिल्लियां: पालतू या आवारा बिल्लियां भी रैबीज फैला सकती हैं, अगर उन्हें वैक्सीन न लगी हो.
  • चमगादड़: चमगादड़ों के काटने से रेबीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके काटने का पता अक्सर नहीं चलता. अमेरिका में चमगादड़ रेबीज का मुख्य सोर्स है.
  • बंदर: बंदरों के काटने या खरोंचने से भी रेबीज हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बंदर ज्यादा होते हैं.
  • लोमड़ी, रैकून और सियार: ये जंगली जानवर भी रेबीज के वाहक हो सकते हैं.
  • गाय, भैंस, और अन्य खेत के जानवर: अगर ये जानवर रेबीज से संक्रमित हैं तो उनके काटने से भी बीमारी फैल सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Sep 2025 01:57 PM (IST)
