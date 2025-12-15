हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या आपका बच्चा भी खूब पीता है चाय-कॉफी? एक बार जरूर पढ़ें डॉक्टर की यह चेतावनी

क्या आपका बच्चा भी खूब पीता है चाय-कॉफी? एक बार जरूर पढ़ें डॉक्टर की यह चेतावनी

बच्चों को चाय या कॉफी पीने से कई नुकसान हो सकते हैं. डॉ. सैयद मुजाहिद हुसैन के अनुसार, चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन बच्चों की नींद की आदतों को बिगाड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 15 Dec 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में करोड़ों लोग सुबह होते ही चाय या कॉफी का सेवन करते हैं. इतना ही नहीं, दिन में कई बार, चाहे ऑफिस हो या घर या कहीं और, चाय या कॉफी पीना हमारे लिए जरूरी सा हो गया है. लेकिन यहां बात बड़ों या व्यस्क लोगों की नहीं हो रही है कि चाय या कॉफी हमें कितनी बार पीनी चाहिए या क्यों नहीं पीनी चाहिए. हमारा मुद्दा है छोटे बच्चों द्वारा चाय या कॉफी का सेवन.

जैसा कि हम जानते हैं, भारत में चाय और कॉफी का सेवन बड़ी मात्रा में होता है. अक्सर बच्चों के पेरेंट्स या घर के अन्य सदस्य जब बच्चों के सामने चाय या कॉफी पीते हैं, तो बच्चे भी उन्हें देखकर चाय या कॉफी पीने की जिद करने लगते हैं और पेरेंट्स उन्हें दे भी देते हैं. यहां तक कि कई बच्चों को रोजाना के आधार पर परिवार वालों द्वारा चाय या कॉफी दी जाती है और यह उनकी डाइट का हिस्सा भी बन जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि 10 साल से छोटे बच्चों के चाय या कॉफी पीने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

डॉक्टर की चेतावनी बच्चों के लिए चाय और कॉफी नुकसानदायक

डॉ. सैयद मुजाहिद हुसैन, जो बैंगलोर के एमएस रामैया मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित बच्चों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है कि बच्चों का चाय या कॉफी पीना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है. डॉ. सैयद मुजाहिद हुसैन ने अपनी वीडियो में विस्तार से बताया है कि चाय और कॉफी बच्चों के लिए किस तरह नुकसान पहुंचाती है.

बच्चों पर कैफीन का असर बड़ों से ज्यादा क्यों होता है?

अक्सर लोगों को लगता है कि कैफीन का असर सिर्फ बड़ों पर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चों पर इसका असर कहीं ज्यादा होता है. चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन बच्चों की नींद की आदतों को बिगाड़ सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, थोड़ी सी मात्रा में कैफीन भी बच्चों की नींद की गहराई और समय दोनों को कम कर सकती है.

जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, तो इसका असर उनकी शारीरिक बढ़त, रोग प्रतिरोधक क्षमता और व्यवहार पर पड़ता है.

चाय में मौजूद टैनिन कैसे पहुंचाता है बच्चों को नुकसान?

डॉ. सैयद मुजाहिद हुसैन के अनुसार, चाय में टैनिन नाम का एक तत्व होता है, जो बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डालता है. टैनिन आयरन से चिपक जाते हैं, जिससे पाचन के दौरान आयरन शरीर में सही तरह से नहीं पहुंच पाता. इसके कारण बच्चों को आयरन की कमी का सामना करना पड़ता है और आगे चलकर यह खतरनाक बीमारी एनीमिया का कारण बन सकती है.

बच्चों के दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर

कैफीन और चाय बच्चों के दिमाग पर भी गहरा असर डालती है. इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है. इसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और पढ़ाई में मन न लगने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं.

चीनी वाली चाय और कॉफी से दांतों को नुकसान

डॉक्टरों के अनुसार, छोटे बच्चों के लिए चाय और कॉफी सही नहीं होती. जब इनमें चीनी मिलाई जाती है, तो इससे बच्चों के दांतों में कीड़े लगने, दांत पीले या काले होने और कम उम्र में ही दांत कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है.

डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादातर बच्चे चाय या कॉफी मीठी पीते हैं, जिससे उन्हें शरीर की जरूरत से ज्यादा बेकार कैलोरी मिलती है. इससे न तो सेहत को कोई फायदा होता है और न ही ताकत मिलती है. उल्टा दांतों और संपूर्ण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है.

यह भी पढ़ें: Skin Signs Of Heart Disease: स्किन पर नजर आएं ये 7 लक्षण तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, दिल की बीमारियों का देते हैं सिग्नल

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Dec 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
Kids Health Tips Tea And Coffee For Kids Caffeine Effects On Children Tea Side Effects For Children
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
दिल्ली NCR
Delhi: 'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
'उपहास करना आपको शोभा नहीं देता', रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पढ़ें पूरा मामला
हेल्थ
परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय पहनें सॉक्स, जानिए वैज्ञानिक कारण और फायदे
परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय पहनें सॉक्स, जानिए वैज्ञानिक कारण और फायदे
ट्रेंडिंग
Video: कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदूषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
कश्मीर नहीं एनसीआर है! 10वीं मंजिल से प्रदूषण का खतरनाक नजारा देख खौफ में यूजर्स- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Kopi Luwak Coffee: जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
जानवर के‌ मल से‌ बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget