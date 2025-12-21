हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFrozen Shoulder Causes: सर्दियों में बढ़ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस, महिलाओं और हार्ट पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा

Frozen Shoulder Causes: सर्दियों में बढ़ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस, महिलाओं और हार्ट पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा

Frozen Shoulder: फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं. इसमें कंधे के जोड़ को घेरने वाली झिल्ली मोटी और सख्त हो जाती है, जिससे जोड़ में सूजन आती है और मूवमेंट कम हो जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियां आते ही जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ जाती हैं. खासकर फ्रोजन शोल्डर की समस्या ज्यादा मिलती है. यह ऐसी कंडीशन है, जिसमें कंधे में तेज दर्द और अकड़न हो जाती है. कंधा हिलाना मुश्किल हो जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में यह समस्या ज्यादा परेशान करती है. महिलाओं और हार्ट की बीमारी वाले मरीजों में इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या होता है फ्रोजन शोल्डर?

फ्रोजन शोल्डर को मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं. इसमें कंधे के जोड़ को घेरने वाली झिल्ली मोटी और सख्त हो जाती है, जिससे जोड़ में सूजन आती है और मूवमेंट कम हो जाता है. नॉर्मल लोगों में यह समस्या 3 से 5 प्रतिशत तक देखी जाती है, लेकिन डायबिटीज या हार्ट के मरीजों में यह दिक्कत 10 से 20 पर्सेंट तक पहुंच जाती है. 

सर्दियों में ज्यादा क्यों होती है दिक्कत?

सर्दियों में फ्रोजन शोल्डर के केस बढ़ने का मुख्य कारण ठंड है. दरअसल, ठंड में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है. इससे दर्द बढ़ता है और अकड़न ज्यादा हो जाती है. लोग ठंड से बचने के लिए कम हिलते-डुलते हैं, जिससे समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है.

कैसे होते हैं इस बीमारी के लक्षण?

फ्रोजन शोल्डर की समस्या धीरे-धीरे शुरू होती है. पहले कंधे में हल्का दर्द होता है, फिर अकड़न बढ़ती है. रात में दर्द ज्यादा होता है और नींद नहीं आती. कंधा ऊपर उठाना, पीछे ले जाना या घुमाना मुश्किल हो जाता है. रोजमर्रा के काम जैसे कपड़े बदलने, बाल संवारने या कुछ उठाने में भी काफी ज्यादा दर्द होता है. 

महिलाओं और हार्ट पेशेंट को ज्यादा खतरा क्यों?

दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉ. वैश्य के मुताबिक, यह समस्या 40 से 60 साल की उम्र में ज्यादा होती है. महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा देखी जाती है. इसके कारण हार्मोनल बदलाव और कम एक्टिविटी हो सकते हैं. हार्ट की बीमारी वाले मरीजों में भी खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर समस्याएं जोड़ों को प्रभावित करती हैं. डायबिटीज वाले मरीजों में तो यह दिक्कत 5 से 10 गुना ज्यादा कॉमन है. 

कैसे होता है इसका इलाज?

ज्यादातर मामलों में दवाएं, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है. दर्द की दवाएं, गर्म सेंक और हल्की स्ट्रेचिंग मदद करती है. गंभीर मामलों में इंजेक्शन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है.

ये टिप्स आते हैं काम

  • सर्दियों में कंधे को गर्म रखें. स्कार्फ या शॉल इस्तेमाल करें.
  • रोज हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कंधा घुमाना या दीवार पर चढ़ना.
  • डायबिटीज और हार्ट की बीमारी को कंट्रोल में रखें.
  • ज्यादा देर एक ही पोजीशन में न रहें.
  • गर्म पानी से नहाएं और गर्म सेंक लें.

इसे भी पढ़ें- अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Frozen Shoulder Causes Winter Health Issues Shoulder Discomfort
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

आज की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravali Hill controversy: अरावली पर संकट, जानिए क्यों इसके लिए आंदोलन तक करने को मजबूर हुए लोग |
Maharashtra Election: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की गिनती शुरू... BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
अभी की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
हेल्थ
Newborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget