हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBLO Mental Health: किस दबाव में काम कर रहे बीएलओ, हार्ट अटैक और सुसाइड के पीछे क्या है वजह?

BLO Mental Health: किस दबाव में काम कर रहे बीएलओ, हार्ट अटैक और सुसाइड के पीछे क्या है वजह?

BLO Work Pressure: इस समय बीएलओ के सुसाइड या हार्ट अटैक की खबर सामने आ रही है. इसके लिए SIR को जिम्मेदार बताया जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि सुसाइड के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Nov 2025 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

BLO SIR Workload: देशभर में SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है. अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जानी है. इस बीच बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) लगातार बढ़ते काम के बोझ के कारण बेहद तनाव में काम कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SIR से जुड़े काम में शामिल एक सीनियर टीचर ने बिंदयका रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि SIR से जुड़े काम को लेकर एक अधिकारी लगातार दबाव डाल रहा था, जिससे वे टूट गए.

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बीएलओ ने काम के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली. केरल में रविवार को एक BLO, अनीश जॉर्ज (44), पय्यानूर, कन्नूर में अपने घर पर फंदे से झूलते मिले. इसके अलावा राजस्थान के सवाई माधोपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के काम में लगे बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हार्ट अटैक और सुसाइड के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

क्यों बढ़ रहे हैं सुसाइड और हार्ट अटैक के मामले?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, वर्क प्लेस पर अलग-अलग कारणों के चलते लोग सुसाइड अटेंप्ट कर लेते हैं. यही हाल बीएलओ के साथ भी हो रहा है. कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, जिसके चलते बीएलओ इस तरह के कदम उठा रहे हैं. इसमें-

लगातार बढ़ता काम का दबाव

जब जिम्मेदारियों की मात्रा क्षमता से कई गुना ज़्यादा हो जाए, जैसे BLOs के साथ SIR के दौरान हो रहा है तब शरीर और दिमाग दोनों पर लगातार तनाव पड़ता रहता है. लंबे समय तक यही तनाव दिल पर असर डालता है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ाता है.

समय सीमा का दबाव

डेडलाइन पूरा न कर पाने का डर, अधिकारियों द्वारा लगातार फॉलो-अप, रिपोर्ट जल्द-से-जल्द जमा करने की मानसिक थकान यह सब मिलकर दिमाग पर जबरदस्त वजन डालता है. कई लोग इस दबाव को झेल नहीं पाते और टूट जाते हैं.

काम और निजी जीवन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाना

जब काम इतना ज़्यादा हो जाए कि परिवार, आराम, नींद और खुद के लिए समय ही न बचे, तो शरीर की रिकवरी रुक जाती है, मानसिक थकान बढ़ती है और दिल कमजोर पड़ता है.

लगातार तनाव से शरीर में हार्मोनल बदलाव

लंबे तनाव में शरीर स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल अधिक मात्रा में बनाता है. इसके चलते यह दिल की धड़कन बढ़ाता है, हाइपरटेंशन पैदा करता है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाता है और नींद खराब करता है. ये सभी हार्ट अटैक के बड़े कारण बनते हैं.

गलती का डर और ऊपरी दबाव

जब हर गलती पर फटकार, शिकायत या सस्पेंशन का डर बना हो, तो इंसान हमेशा चिंता में रहता है. यह चिंता धीरे-धीरे मानसिक बीमारी, पैनिक, डिप्रेशन और आखिरी में  सुसाइड जैसे कदम तक ले जा सकती है.

अत्यधिक तनाव में मानसिक स्वास्थ्य कैसे संभालें?

अगर कभी महसूस हो कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं या इमोशनल संकट गहरा रहा है, तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति, विशेषज्ञ या हेल्पलाइन से मदद लें. मदद मिलना वास्तविक है और यह सच में फर्क लाती है. इसमें आप यह कर सकते हैं कि अगर काम का दबाव जब असहनीय होने लगे, तो सबसे पहले खुद को रोककर संभालें. काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें. क्या ज़रूरी है और क्या इंतजार कर सकता है, इसकी प्राथमिकता तय करें और जरूरत हो तो ना कहना भी ठीक है.

इसे भी पढ़ें- Long Covid Research: कोरोना संक्रमित रह चुके लोगों के खून में बन रहे थक्के, नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 20 Nov 2025 06:29 PM (IST)
Tags :
BLO Work Pressure BLO Stress SIR Workload
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल का किया पर्दाफाश | कौन है तान्या मित्तल का बॉयफ्रेंड? | नेट वर्थ | बिग बॉस 19
Bitcoin–Gold Crash| क्या अब Share Market की बड़ी Rally आने वाली है| Gold–Sensex Ratio Explained
Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्‍यों हैं मांझी
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
आईपीएल
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
IPL 2026 ऑक्शन में 20 करोड़ में बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, सभी 10 टीम लगा सकती हैं बोली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget