अंडों का पीला हिस्सा क्यों नहीं खाना चाहिए? जानें इससे होने वाले नुकसान और फायदे

अंडे दुनिया भर में हर उम्र के लोगों का पसंदीदा खाना हैं. ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि पोषण का खजाना भी हैं. अंडे में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अच्छा फैट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं. अक्सर कहा जाता है कि अंडे की सफेदी वजन घटाने और मांसपेशियां बनाने के लिए अच्छी होती है, जबकि जर्दी यानी अंडे का पीला हिस्सा पोषक तत्वों से भरा होता है. इसमें विटामिन A, D, E, B12, कोलीन, और हेल्दी फैट होते हैं, जो दिमाग, आंखों और हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं. लेकिन अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या हर व्यक्ति अंडे की जर्दी खा सकता है. कुछ लोगों के लिए अंडे की जर्दी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि अंडों का पीला हिस्सा क्यों नहीं खाना चाहिए, इससे होने वाले नुकसान और फायदे क्या हैं?

अंडों का पीला हिस्सा क्यों नहीं खाना चाहिए?

1. उच्च कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज वाले लोग - अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. एक जर्दी में लगभग 185 mg कोलेस्ट्रॉल होता है. ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए यह ठीक है, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है या जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए यह हानिकारक हो सकता है. ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से ब्लड में चर्बी बढ़ सकती है, धमनियों में प्लाक जम सकता है, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे लोग जर्दी कम खाएं या डॉक्टर की सलाह से ही आहार तय करें.

2. टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग - डायबिटीज वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा पहले से ज्यादा रहता है. अगर वे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो यह जोखिम और बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को जर्दी का सेवन सीमित रखना चाहिए.

3. गठिया के मरीज - अंडे की जर्दी में प्यूरीन नाम का तत्व होता है.प्यूरीन शरीर में यूरिक एसिड बनाता है, जो गाउट के मरीजों में समस्या बढ़ा सकता है. यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द, सूजन, अचानक तीखे दर्द के अटैक हो सकते हैं इसलिए गठिया के मरीज जर्दी बहुत सीमित मात्रा में ही खाएं.

4. अंडे से एलर्जी वाले लोग - कई लोगों को अंडों से एलर्जी होती है, खासकर बच्चों को, हालांकि अक्सर एलर्जी सफेदी से होती है, लेकिन कुछ लोगों को जर्दी से भी समस्या हो सकती है. इससे पेट दर्द, उल्टी, स्किन पर रैश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. एलर्जी वाले व्यक्ति को जर्दी पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए.

5. कुछ दवाइयां लेने वाले लोग - जो लोग स्टैटिन या blood thinner दवाएं लेते हैं, उन्हें भी अपनी डाइट में बदलाव करना पड़ सकता है. जर्दी कभी-कभी दवाइयों के असर को बदल सकती है या साइड इफेक्ट बढ़ा सकती है. ऐसे लोग डॉक्टर से सलाह लिए बिना जर्दी ज्यादा न खाएं.

इससे होने वाले नुकसान और फायदे

1. बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत: अंडे में हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियां बनाने, शरीर की मरम्मत और ग्रोथ में मदद करता है.

2. दिमाग के लिए फायदेमंद: जर्दी में कोलीन पाया जाता है, जो याददाश्त, दिमागी ग्रोथ और नर्व्स के काम को बेहतर करता है.

3. विटामिन और खनिजों से भरपूर: अंडे में विटामिन A, D, E, B12, आयरन और सेलेनियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो आंखों, हड्डियों, इम्यूनिटी के लिए जरूरी हैं.

4. दिल की सेहत: अगर आप ज्यादा जर्दी नहीं खाते और आपके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, तो जर्दी में मौजूद ओमेगा–3 फैट आपको फायदा भी दे सकती है.

5. आंखों के लिए फायदेमंद: जर्दी में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन होते हैं, जो आंखों को उम्र के साथ कमजोर होने से बचाते हैं.

6. वजन घटाने में मदद: अंडे पेट भरकर रखते हैं, जिससे भूख कम लगती है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है.

7. शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं: जर्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

