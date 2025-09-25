हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeight Loss Tips: जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?

Weight Loss Tips: जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?

Weight Loss Tips: वजन कम करने में मददगार जीरा पानी या फिर चीया सीड्स. जानें कौन सा उपाय आपके वजन घटाने के सफर में सबसे आसान बनाता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

Weight Loss Tips:  वजन कम करने की चाह में हम कई उपाय आजमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद दो साधारण चीजें आपके weight loss journey को आसान कर सकती हैं? जीरा पानी और चीया सीड्स, इन दोनों को ही वजन कम करने के लिए असरदार माना जाता है, लेकिन आखिर इनमें से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी है?

डॉ. उपासना बोहरा बताती हैं कि इन दोनों के फायदे अलग-अलग हैं और इन्हें समझना महत्वपूर्ण है. यानी कुछ लोगों के लिए जीरा पानी सही तो वहीं कुछ के लिए चीया सीड़्स काम करता है.

पुराने जमाने का नुस्खा, कई फायदे

जीरा पानी पीने से digestion system बेहतर तरीके से काम करता है. जीरे में मौजूद antioxidants शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसे बनाने के लिए एक चम्मच जीरा को एक गिलास पानी में रात भर भिगोकर रखें और सुबह छानकर पी लें। जीरा पानी पीने से भूख कम लगती है और शरीर में जमा वसा को तेजी से जलाने में मदद मिलती है.

छोटे दाने, बड़े फायदे

चीया सीड्स में भरपूर मात्रा में fiber, protein और omega-3 fatty acids पाए जाते हैं. ये छोटे-छोटे बीज पेट भरने का एहसास देते हैं और कैलोरी का सेवन कम करने में मदद करते हैं. चीया सीड्स का उपयोग करने के लिए एक चम्मच चीया सीड्स को एक कप पानी में 15 मिनट भिगोकर रखें, फिर इसे दही, स्मूदी या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.

कौन है बेहतर?

जब बात वजन कम करने की आती है तो दोनों ही उपाय अपनी-अपनी जगह असरदार हैं. जीरा पानी का सेवन करना आसान है और ये डाइजेशन में तेजी से सुधार लाता है, जबकि चीया सीड्स में अधिक लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं. अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो चीया सीड्स ज्यादा असरदार हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद fiber और protein की मात्रा अधिक होती है.

दोनों ही उपाय अच्छे हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइस्टाइल के अनुसार चुनना चाहिए. जीरा पानी उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, जबकि चीया सीड्स उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे जो लंबे समय तक भूख नियंत्रित करना चाहते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 07:06 AM (IST)
