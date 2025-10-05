हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थबाल टूटने से लेकर नींद न आने तक... 10 में से 1 महिला को होती है यह हार्मोनल प्रॉब्लम

बाल टूटने से लेकर नींद न आने तक... 10 में से 1 महिला को होती है यह हार्मोनल प्रॉब्लम

महिलाओं के लिए बालों का झड़ना, उनके कॉन्फिडेंस को कम करता है. जब बाल झड़ते हैं या नींद नहीं आती है तो उसका असर सिर्फ स्किन पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ और यहां तक कि करियर तक पर भी पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल ज्यादातर महिलाएं अचानक बालों के झड़ने या नींद से जुड़ी समस्याओं से काफी परेशान रहती हैं. कई महिलाएं इन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं या सिर्फ कॉस्मेटिक परेशानी मान लेती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण शरीर के अंदर चल रही एक गंभीर हार्मोनल गड़बड़ी की ओर इशारा कर सकते हैं. 

महिलाओं के लिए बालों का पतला होना या झड़ना, उनके कॉन्फिडेंस को कम करता है. जब बाल झड़ते हैं या नींद नहीं आती है तो उसका असर सिर्फ स्किन पर ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ और यहां तक कि करियर तक पर भी पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाल टूटने से लेकर नींद न आने तक 10 में से 1 महिला को कौन सी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है. 

10 में से 1 महिला को होती है यह हार्मोनल प्रॉब्लम

PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो आज की हर 10 में से 1 महिला को प्रभावित कर रही है, और बहुत सी महिलाएं इसे पहचान भी नहीं पाती है. इसके कारण बाल टूटने से लेकर नींद न आने तक कई समस्या का सामना करना पड़ता है. PCOS एक हार्मोनल समस्या है जो महिलाओं की ओवरी के काम को प्रभावित करती है. इसमें महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की फिजिकल और मेंटल समस्याएं जन्म लेती हैं. PCOS का सही कारण आज भी वैज्ञानिकों को पूरी तरह नहीं पता, लेकिन इसके पीछे हार्मोनल असंतुलन और शरीर में इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना मुख्य कारण माना जाता है. 

PCOS के मुख्य लक्षण जिन्हें महिलाएं कर देती हैं नजरअंदाज

1.  असामान्य पीरियड्स: किसी महिला को महीने के पीरियड्स समय पर नहीं आते या कई महीनों तक गायब हो जाते हैं. यह इस बात का संकेत है कि अंडाशय ठीक से एग्स रिलीज नहीं कर रही है. 

2. चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल: महिलाओं में पुरुषों की तरह ठोड़ी, सीना, पीठ या पेट पर बाल आना, इसे हर्सुटिज्म कहते हैं. यह शरीर में एंड्रोजन हार्मोन के असंतुलन की निशानी है. 

3. बालों का झड़ना या गंजापन: सिर के दोनों किनारों या मांग के पास बाल पतले हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं. कुछ मामलों में बालों का झड़ना या गंजापन जैसी स्थिति भी बन सकती है. 

4. अचानक वजन बढ़ना: विशेष रूप से पेट के आस-पास चर्बी बढ़ना इसकी वजह होती है. वहीं इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है. 

5. पिंपल्स और ऑइली स्किन: हार्मोनल असंतुलन के कारण बार-बार चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, खासकर मुंह और ठोड़ी के आस-पास. 

6. स्किन पर काले धब्बे: गर्दन, बगल या शरीर के अन्य हिस्सों पर काली, मोटी स्किन जिसे Acanthosis Nigricans कहते हैं. यह संकेत देता है कि शरीर में इंसुलिन का स्तर बिगड़ा हुआ है. 

7. स्किन टैग्स: गर्दन, अंडरआर्म्स या ब्रा लाइन के पास छोटी-छोटी चमड़ी की गांठ बनना,ये हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं. 

8. नींद न आना या नींद में रुकावट: PCOS से पीड़ित महिलाएं नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझती हैं, जैसे बार-बार नींद खुलना या गहरी नींद न आना. कुछ मामलों में स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें रात में सांस बार-बार रुकती है. 

9. मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और चिंता: PCOS सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है. 80 प्रतिशत महिलाएं डिप्रेशन और 70 प्रतिशत महिलाएं एंग्जायटी का एक्सपीरियंस करती हैं. इसका कारण  शरीर में हो रहे बदलाव, वजन बढ़ना, बाल झड़ना है. 

PCOS का मेंटल हेल्थ पर असर

PCOS सिर्फ हार्मोन की गड़बड़ी नहीं है, यह महिला के कॉन्फिडेंस और इमोशनल बैलेंस को भी बुरी तरह प्रभावित करता है. बाल झड़ना, वजन बढ़ना और चेहरे पर बाल आना जैसी चीजें महिलाओं को सामाजिक रूप से अनकमर्फडेबल बना देती हैं, जिससे वे खुद को अलग-थलग महसूस करने लगती हैं. इससे डिप्रेशन और अकेलापन महसूस होना आम बात है. इसके अलावा PCOS में ओवुलेशन ठीक से नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी कठिनाई हो सकती है. 

PCOS का इलाज क्या है?

PCOS का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे हेल्दी डाइट , कम शुगर और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना,  रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, डॉक्टर की सलाह से हार्मोन बैलेंस करने वाली दवाएं, और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन कंट्रोल करने की दवाएं लेना, साथ ही मेडिटेशन और काउंसलिंग से मानसिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 05 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
PCOS Women Health PCOS Symptoms PCOS Treatment LIfestyle Hormonal Health Hormonal Problems
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget