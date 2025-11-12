वजन कम करने के साथ चाहिए लंबी उम्र, तुरंत लाइफस्टाइल में शामिल करें ये एक्टिविटीज

वजन कम करना आजकल कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ कम खाएं, ज्यादा एक्सरसाइज करें और फिटनेस रूटीन का पालन करें, तो वजन अपने आप घट जाएगा. इसके लिए लोग कैलोरी गिनने से लेकर नियमित एक्सरसाइज और वजन उठाने तक सभी कोशिशें करते हैं. हफ्ते में तीन से चार बार वजन उठाना, रोजाना 10,000 कदम चलना, और जंक फूड से बचें ये सभी आदतें मदद करती हैं. लेकिन इसके बावजूद आपका वजन कम नहीं हो रहा, या आप थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं. अमेरिका के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर डॉ. संजय भोजराज ने इसका कारण बताया है तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि लंबी उम्र और वजन कम करने के लिए कौन सा काम तुरंत बंद करें.

हार्ट डिजीज एक्सपर्ट ने क्या बताया?

हाल ही में अमेरिका के हार्ड डिजीज एक्सपर्ट ने 6 नवंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नींद की कमी ने उनके और उनके मरीजों के वजन घटाने के प्रयासों को प्रभावित किया. हार्ड डिजीज एक्सपर्ट ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह पिछले 20 सालो से हार्ड डिजीज एक्सपर्ट हैं और हमेशा यही मानते थे कि कम खाना और ज्यादा एक्सरसाइज करना वजन घटाने के लिए फायदेमंद है. वह अपने मरीजों को भी यही सलाह देते थे कि लीन प्रोटीन खाएं, कार्डियो एक्सरसाइज करें और कैलोरी गिनें. लेकिन इसके बाद भी उन्होंने देखा कि उनके कई मरीजों का वजन घटने के बजाय बढ़ता रहा. लोग थकान महसूस करते रहे, और उम्र के लक्षण जल्दी दिखने लगे.

कौन सा काम तुरंत बंद करें?

कुछ नए शोधों से यह साफ हुआ कि खराब नींद, प्रोसेस्ड फूड और रोजाना तनाव चुपचाप शरीर में कोर्टिसोल और इंसुलिन हार्मोन को बढ़ा रहे हैं. ये हार्मोन शरीर को फैटे स्टोरेज मोड में फंसा देते हैं. इसका मतलब यह है कि चाहे आप कितना भी साफ डाइट लें या कितनी भी एक्सरसाइज करें, आपका शरीर अभी भी फैट जमा करता रहेगा. ऐसे में हार्ट डिजीज एक्सपर्ट तीन जरूरी चीजों पर ध्यान देने की सलाह दी. जिसमें पहला सूजन कम करना है. यह मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का पहला कदम है. इसके बाद दूसरा गहरी नींद और सुबह की एक्टिविटी को प्राथमिकता देना. नींद पूरी न होने से शरीर के हार्मोन असंतुलित होते हैं और तीसरा मजबूत हार्ट, जो न सिर्फ लंबी उम्र देता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

