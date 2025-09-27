हार्ट में स्टेंट डलने के बाद अपनाएं ये लाइफ स्टाइल, दोबारा कभी नहीं पड़ेगा दिल का दौरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थहार्ट में स्टेंट डलने के बाद अपनाएं ये लाइफ स्टाइल, दोबारा कभी नहीं पड़ेगा दिल का दौरा

स्टेंट एक छोटी सी जाली जैसी नली होती है, जो ब्लॉक हुई आर्टरी को फिर से खोल देती है ताकि हार्ट तक खून आसानी से पहुंच सके. इससे मरीज को सीने में दर्द से राहत मिलती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 27 Sep 2025 07:44 PM (IST)
जब किसी को हार्ट अटैक आता है या हार्ट आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो डॉक्टर ब्लॉकेज हटाने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें स्टेंट डाला जाता है. स्टेंट एक छोटी सी जाली जैसी नली होती है, जो ब्लॉक हुई आर्टरी को फिर से खोल देती है ताकि हार्ट तक खून आसानी से पहुंच सके. इससे मरीज को सीने में दर्द से राहत मिलती है और फ्यूचर में हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है.

लेकिन स्टेंट लगवाने के बाद अपनी लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आप कुछ बातों को गंभीरता से अपनाते हैं, तो आप ना सिर्फ दोबारा हार्ट अटैक पड़ने से बच सकते हैं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि हार्ट में स्टेंट डलने के बाद कौन से लाइफ स्टाइल अपनाएं. 

हार्ट में स्टेंट डलने के बाद कौन से लाइफ स्टाइल अपनाएं 

1.  हेल्दी डाइट लें - हर दिन हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और कम फैट वाली चीजें खाएं.  तला हुआ खाना, बेकरी आइटम्स, बहुत मीठी चीजें और प्रोसेस्ड फूड कम करें. नमक और चीनी की मात्रा पर ध्यान दें. 

2. नियमित रूप से करें फिजिकल एक्टिविटी - रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक करें , योग करें या हल्की एक्सरसाइज करें. वहीं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं. 

3. शराब  और धूम्रपान तुरंत बंद करें -  अगर आप शराब  और धूम्रपान करते हैं तो यह सबसे पहला बदलाव होना चाहिए. सिगरेट से आपकी ब्लड वेसेल्स कमजोर होती हैं और स्टेंट दोबारा ब्लॉक हो सकता है.

4.  तनाव से दूरी बनाएं - ज्यादा तनाव दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह है. रोज कुछ समय मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या योग के लिए निकालें. 

5. नियमित जांच और फॉलो-अप करें - स्टेंट लगवाने के बाद समय-समय पर नियमित जांच और फॉलो-अप बहुत जरूरी होता है. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हार्ट की कार्यक्षमता की नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्टेंट ठीक काम कर रहा है या नहीं. कुछ मामलों में डॉक्टर ECG, इको या स्ट्रेस टेस्ट भी करवाने को कह सकते हैं. समय पर की गई जांच आगे चलकर बड़ी दिक्कतों को रोक सकती है.

Published at : 27 Sep 2025 07:44 PM (IST)
