हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या होगा अगर एक बार में पी लेंगे ढेर सारा पानी, ऐसा करना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक?

क्या होगा अगर एक बार में पी लेंगे ढेर सारा पानी, ऐसा करना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक?

दिमाग के सही कामकाज के लिए भी जरूरी है. हम अक्सर सुनते हैं कि दिन में आठ गिलास पानी पियो या पानी जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 06 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

पानी हमारी लाइफ के लिए बेहद जरूरी है. यह न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि पाचन, ब्लड फ्लो, शरीर का तापमान कंट्रोल करने और दिमाग के सही कामकाज के लिए भी जरूरी है. हम अक्सर सुनते हैं कि दिन में आठ गिलास पानी पियो या पानी जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर एक बार में ढेर सारा पानी पी लेंगे तो क्या होगा और ऐसा करना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है. 

अगर एक बार में ढेर सारा पानी पी लेंगे तो क्या होगा

अगर एक बार में ढेर सारा पीना, खासकर थोड़े समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम को पतला कर सकता है. जब सोडियम का लेवल इंबैलेंस हो जाता है, तो यह जल विषाक्तता आनी Water Intoxication या हाइपोनेट्रेमिया जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है. इस स्थिति में शरीर के सेल्स पानी से सूजने लगती हैं और दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है, जो कभी-कभी लाइफ के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है. हालांकि यह स्थिति आम लोगों में बहुत कम होती है, लेकिन यह उन लोगों में ज्यादा दिखाई देती है जो एथलीट हैं और लंबे समय तक खेल या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित हैं और बिना प्यास के लगातार बहुत सारा पानी पीते हैं.

ऐसा करना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है

1.  लगातार साफ यूरिन आना - अगर आपका यूरिन लगातार रंगहीन और साफ है, तो यह संकेत है कि शरीर को जरूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है. हल्का पीला यूरिन आम तौर पर सही हाइड्रेशन का संकेत होता है, लेकिन लगातार साफ यूरिन यह बता सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस  हो रहे हैं. 

2. जल्दी यूरिन आना - दिन में 8 से 10 बार से ज्यादा यूरिन आना यह संकेत हो सकता है कि गुर्दे एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. इससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो सकती है. 

3. मतली, उल्टी और चक्कर आना - ज्यादा पानी पीने से शरीर में सोडियम की कमी होती है, जिससे मतली, कभी-कभी उल्टी और चक्कर आने लगते हैं. इसे अक्सर डिहाइड्रेशन समझ लिया जाता है, जबकि यह पानी के ज्यादा सेवन के कारण होता है. 

4. दिमाग की सूजन से सिरदर्द - जब शरीर में सोडियम कम हो जाता है, तो पानी दिमाग की कोशिकाओं में चला जाता है. इससे दिमाग में सूजन आ जाती है और तेज सिरदर्द शुरू हो जाता है. 

5. भ्रम और ब्रेन फॉग - ज्यादा पानी दिमाग के नॉर्मल काम करने को असर कर सकता है. ऐसे लोग भ्रमित, फोकस में दिक्कत, चिड़चिड़ा या थका हुआ महसूस कर सकते हैं. 

6. सूजन और स्किन का रंग बदलना - शरीर के हाथ, पैर, होंठ और चेहरे में सूजन दिखाई दे सकती है. स्किन फीकी या खींची हुई लग सकती है क्योंकि ज्यादा पानी सेल्स और टिशू में जमा हो जाता है. 

7. थकान और शारीरिक कमजोरी - गुर्दे एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, जिससे शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है. 

8. मांसपेशियों में ऐंठन - इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन, मरोड़ या झटके महसूस हो सकते हैं. 

9. दौरे पड़ने का खतरा - गंभीर मामलों में, सोडियम का स्तर तेजी से गिर सकता है, जिससे दौरे, बेहोशी या चेतना का अचानक खोना हो सकता है. 

10. सांस लेने में मुश्किल - दिमाग की सूजन श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकती है. इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और यह जल्दी जानलेवा हो सकता है. 

कितना पानी पिएं 

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन (IOM) के अनुसार, हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग होती है. यह उम्र, शरीर का आकार, गतिविधि और मौसम पर निर्भर करता है. सामान्य रूप से वयस्क महिलाओं को  प्रतिदिन लगभग 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए और वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए. पानी की मात्रा को प्यास के अनुसार लेना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Tags :
Drinking Water Drinking Too Much Water Health Water LIfestyle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Bhumi Pednaker और Aditiya Thackery की पहली मुलाकात से शरू होगी LOVE Story | KFH
Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
IND vs AUS 4th T20: आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
आसानी से जीत रहा था ऑस्ट्रेलिया, फिर किसने लिखी भारत की जीत की कहानी? कैसे पलट गया मैच
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
हेल्थ
Women Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
यूटिलिटी
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
सर्दियों में गीजर चलाते हैं, तो अपनाएं बिजली बचाने के ये टिप्स
जनरल नॉलेज
Nuclear Power: विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान
विश्व में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से आता है, जानें भारत में कितना है इसका योगदान
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget