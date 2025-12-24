उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के लिए मेडिकल ऑफिसर और अन्य चिकित्सा से जुड़े पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस भर्ती के तहत कुल 2158 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह भर्ती स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है समय पर आवेदन करें आधिकारिक सूचना पढ़ें तैयारी मजबूत रखें और भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं.

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डेंटल सर्जन वेटनरी ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य संबंधित पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

क्या चाहिए योग्यता

मेडिकल ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी पदों के लिए संबंधित पद्धति में डिग्री अनिवार्य है डेंटल सर्जन के लिए BDS डिग्री और वेटनरी ऑफिसर के लिए BVSc and AH डिग्री जरूरी रखी गई है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शुल्क 65 रुपये रखा गया है जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल 25 रुपये शुल्क तय किया गया है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

दस्तावेज सत्यापन

कितना मिलेगा वेतन

UPPSC भर्ती 2025 के तहत जिन पदों पर भर्ती की जा रही है वे अधिकतर ग्रुप बी गजेटेड पद हैं इसलिए इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन दिया जाएगा मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डेंटल सर्जन और वेटनरी ऑफिसर पद पर चयन होने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 56100 रुपये से लेकर 177500 रुपये तक सैलरी मिलेगी वहीं ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को 47600 रुपये से लेकर 151100 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा इसके साथ ही महंगाई भत्ता आवास भत्ता मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे.

ऐसे से करें आवेदन