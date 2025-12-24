हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP में निकली मेडिकल ऑफिसर समेत 2 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन

UP में निकली मेडिकल ऑफिसर समेत 2 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर और अन्य पदों पर 2158 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Dec 2025 12:10 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के लिए मेडिकल ऑफिसर और अन्य चिकित्सा से जुड़े पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस भर्ती के तहत कुल 2158 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह भर्ती स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर है समय पर आवेदन करें आधिकारिक सूचना पढ़ें तैयारी मजबूत रखें और भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं.

किन पदों पर होगी भर्ती 
इस भर्ती अभियान के तहत मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डेंटल सर्जन वेटनरी ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य संबंधित पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

क्या चाहिए योग्यता
मेडिकल ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी पदों के लिए संबंधित पद्धति में डिग्री अनिवार्य है डेंटल सर्जन के लिए BDS डिग्री और वेटनरी ऑफिसर के लिए BVSc and AH डिग्री जरूरी रखी गई है.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क 
सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शुल्क 65 रुपये रखा गया है जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए केवल 25 रुपये शुल्क तय किया गया है.

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा
  • इंटरव्यू
  • दस्तावेज सत्यापन

कितना मिलेगा वेतन

UPPSC भर्ती 2025 के तहत जिन पदों पर भर्ती की जा रही है वे अधिकतर ग्रुप बी गजेटेड पद हैं इसलिए इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन दिया जाएगा मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डेंटल सर्जन और वेटनरी ऑफिसर पद पर चयन होने वाले अभ्यर्थियों को हर महीने 56100 रुपये से लेकर 177500 रुपये तक सैलरी मिलेगी वहीं ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य तकनीकी पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को 47600 रुपये से लेकर 151100 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा इसके साथ ही महंगाई भत्ता आवास भत्ता मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे.

ऐसे से करें आवेदन

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 12:10 PM (IST)
Education UPPSC Recruitment Medical Officer Vacancy JObs
